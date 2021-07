Petitorio Toma INDH

Como organizaciones sociales y políticas, adherimos a la acción de protesta realizada por los estudiantes secundarios de la ACES, Coordinadora de Víctimas de trauma ocular y organizaciones de familiares y amigos de los presos políticos de la revuelta.

Nos parece inédito que el INDH habiendo trascurrido más de un año y medio desde el estallido social de octubre, no reconozca la existencia de la prisión política que en la actualidad mantiene a luchadores sociales encarcelados incluso por más 18 meses en prisión preventiva. De la misma manera que es inaceptable que no reconozcan la VIOLACION SISTEMATICA DE DD.HH.



Es por esto, que las organizaciones firmantes exigimos:

– Reconocimiento de las sistemáticas violaciones de Derechos humanos por parte del Estado.

– Verdad, justicia y reparación por las violaciones de DD.HH tanto para sobrevivientes como familiares de asesinados

– Garantías de no repetición de los hechos que vulneran los DD.HH, tales como violencia político sexual, uso de perdigones y armas químicas, maltrato a menores, detenciones ilegales, atropello de vehículos policiales y abuso de poder en cualquiera de sus formas.

– Reconocimiento de la prisión política en Chile y el Wallmapu

– Cumplimiento íntegro de las demandas de la Coordinadora de Víctimas de trauma ocular de forma inmediata

– Garantías de que no existirán acciones legales contra los manifestantes y participantes de la acción

– Garantía absoluta de que no existirá desvinculación de trabajadores ni funcionarios, directos o subcontratados por parte de la institución.

– Renuncia de Sergio Micco y toda la directiva del INDH

Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, asambleas territoriales, colectivos, organizaciones políticas, pobladores, trabajadores, estudiantes, madres y padres a salir a la calle, a defender nuestros derechos, para exigir Libertad, Justicia, Reparación y NO REPETICIÓN de estos hechos.

¡Libertad, justicia y reparación ahora!

