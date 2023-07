Enviado por Luis Varese <vareseluis2011@gmail.com>

El 19 de Julio siempre será una fiesta

Luis Varese

“Ya va a venir el día

ponte el alma” César Vallejo, Madrid 1931

La huida de Anastasio Somoza, su corte y su oro, se produjo el 17 de Julio. Este día fue designado por el Gobierno como “El día de la Alegría”.

(“He is a son of a bitch, but he is our son of a bitch” dijeron los gringos, pero no le dieron asilo en Miami y terminó en Asunción Paraguay, finalmente ajusticiado por un comando del ERP Argentino. Solo para refrescar memorias)

El 19 de Julio, columnas del Frente Norte y del Frente interno de Managua ocupaban la ciudad. El 20 de Julio las fuerzas guerrilleras del Frente Sur Benjamín Zeledón, entraban a Managua. La Dirección Nacional y el Gobierno se reunían en la Plaza de la Catedral a recibir el mágico e

inolvidable baño de pasión, del pueblo rojinegro, del pueblo antisomocista, del pueblo simple y llano que quería compartir con “los muchachos” la alegría del triunfo. El muchacho que presidía el Gobierno era Daniel Ortega.

Se iniciaba una etapa muy dura de confrontación con el enemigo histórico de Nicaragua, los Estados Unidos, que desde hace 2 Siglos le tiene ojeriza a este pueblito respondón. Se iniciaba sobre todo, la Revolución Popular Sandinista y el enemigo lo sabía. No era solamente la expulsión de Somoza, era un proyecto que debía cambiar la Historia de Nicaragua, y así fue, así es.

“Por esos muertos, nuestros muertos…” (Pablo Neruda)

Es tiempo de fiesta y tiempo de recordar y conmemorar a quienes entregaron lo único que realmente tenían: la vida. De mis amigos cercanos y queridos se fueron Elvis Chavarría, Donald Guevara en el asalto al cuartel de San Carlos en 1977. Partió Felipe Peña (Mozote, por su cabello irredento) en Nueva Guinea. Después del Triunfo, cruzó el Gran Río, Laureano Mairena, gran hermano, Capitán en la lucha contra las bandas somocistas armadas por los EEUU.

Alejandro Guevara, en un feo accidente de tránsito camino a San Carlos. Dirigente, sereno, equilibrado, sabio, valiente, ético. Hoy estaría, como siempre, al lado de Daniel. Esos son mis cercanos, mis hermanos, mi sola idea, como se dice en el lenguaje de las prisiones peruanas.

No voy a dejar de mencionar a Ernesto Cardenal que contribuyó de manera sustantiva a la incorporación de los cristianos de la Teología de la Liberación (por lo que yo me encontraba en Solentiname). Luego su historia cambió. Unos seguimos al lado del Sandinismo, otros se fueron

al lado del enemigo histórico.

Hay otros, miles de héroes y mártires, estos que nombro son los que, me llevaron al Frente Sur, con el corazón y la fe en el triunfo. Ellos y el Comandante Daniel Ortega a quien conocí en Octubre de 1976 (si no yerro en la fecha, en una casita en Costa Rica) él estaba con su compañera, Rosario Murillo. Hablamos de tareas que podíamos desarrollar en el Perú, en apoyo al FSLN. Me parece que cumplimos, al menos en parte. Vanguardias en estas tareas fueron compañeres que también han partido, Esteban y Lucía Pavletich, Oscar Balbuena Marroquín, Antonio, Chango, Aragón, Diana Ávila, Laura Madalengoitia, Juan Enrique Bazán, Marco Bonino, entre otros. A compañeras y compañeros que están aún en la batalla y que siguen con la fe en el triunfo, no los menciono para no dar material al fascismo que se construye en el Perú y que anda inventando enemigos.

La conmemoración de nuestros muertos, no les quita alegría a las vigilias, a la fiesta que es el 19 de Julio, los incorpora desde el espacio donde están. Las banderas rojinegras de las plazas son sus fuegos vivos y presentes entre nosotros.

44/19, Siempre Victoriosos es una consigna de hoy Diecisiete años de neoliberalismo oscuro y saqueador (1990 al 2007) no doblegaron la fe

revolucionaria del Comandante Daniel Ortega y de su compañera y las compañeras y compañeros que le siguieron, “para gobernar desde abajo”. El objetivo de recuperar el gobierno y dar continuidad a la Revolución Popular Sandinista, se viene cumpliendo. El FSLN no

perdió, bajo esta dirección, la visión de la lucha por el poder y de construcción de partido, o del Instrumento (como lo llama Marta Harnecker) con el cual ejercer este poder. Podemos debatir mucho y discrepar con muchas y muchos, pero la realidad histórica nos coloca al lado

del antiimperialismo y somos y seguiremos siendo fieles al pensamiento de Bolívar, Martí, Sandino, el Che, Fidel y a la práctica histórica de Tomás y de Daniel. Hoy la Revolución es mucho más que la redistribución de la riqueza, pero esa redistribución es irrenunciable a la

opción por los pobres, que es donde estamos. Y la redistribución de la riqueza circula por las calles y carreteras de la Nicaragua del Gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional.

Hoy también en la lucha contrahegemónica (como bien la llama Paul Almeida del PCE) nos alineamos contra el neoliberalismo y estamos seguros de no equivocarnos. Opciones revolucionarias como la de Cuba, Nicaragua y Venezuela, cada una con sus particularidades, son testimonio de que podemos conquistar un futuro socialista y a la vez luchar por la supervivencia de la especie humana en este planeta.

En este alineamiento no podemos confundir al enemigo principal. Somos incondicionales en la lucha contra el fascismo que construyen los EEUU, su brazo interventor armado, la OTAN, y las lumpenoligarquías locales que aún gobiernan en Nuestramérica.

En el Perú el 19 de Julio será día de Paro Nacional. Es savia insurgente la que circula por las venas abiertas de Nuestramérica

El gobierno de Dina Boluarte ha iniciado una serie de medidas anticonstitucionales para reprimir las movilizaciones. En este tema les pido leer prioritariamente el artículo de Rodrigo Montoya: OTRA VEZ EL MIEDO OFICIAL Y DE TODAS LAS DERECHAS A UNA INVENTADA NUEVA “TOMA DE LIMA”. Rodrigo Montoya Rojas Columna Navegar río Arriba. Portal La mula. Lima, 14 julio 2923.

Mirémonos en este espejo paradójicamente ancestral y nuevo, que es el Perú . Este 19 de Julio será una fiesta popular de triunfo en Managua y una batalla democrática para todo el Perú, para todas las peruanas y los peruanos.

No podrán arrebatarnos nuestra grandeza como pueblos, como culturas, como raíces, como constructores de opciones nuevas. Nuestramérica es la renovación y no la cola de la dominación como nos quieren ver el oscurantismo fascista que nos llama Iberósfera, y sus felipillos locales. De Sur a Norte vamos impulsando ideas y prácticas diversas y nuevas renacimos con el sólido faro de Túpac Amaru e Inkarri, la resurrección, con las revoluciones armadas de México, Cuba, Nicaragua, Venezuela y seguimos inventando y construyendo alternativas populares y democráticas para el bienestar nuestro y del Planeta en el que habitamos.

