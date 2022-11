PERÚ – IR POR LANA…

Gustavo Espinoza M.

Algo le ocurre a la ultra derecha peruana que busca embrollar cada cosa para arrancarle un provecho cualquiera, lo que no la lleva sino a caer en el ridículo. Una manera de salir trasquilado, habiendo ido por lana. Veamos

En los primeros meses de la administración Castillo, la Mafia decía que el país iría a la ruina en materia económica: se dispararía el dólar, se desbocaría la inflación, acabaría el crédito, desaparecería la inversión privada; que el país quebraría.

Ahora se sabe por boca del señor Julio Velarde, que nada de eso ocurrirá, que el crecimiento de la economía será del 3%, que la moneda extranjera mantendrá su precio, la inflación se estabilizará en límites controlados, y que el próximo año el Perú mostrará el mayor signo en la sub región. ¿En la otra orilla? Mutis en el foro.

Callando también en el tema de la “inminente censura” al Canciller Landa, ahora los congresistas andan en otras: suprimir los prefectos y sub prefectos para que el Ejecutivo no tenga representantes locales de ningún nivel; decidir que un ministro “censurado” por el Congreso en una cartera, no puede asumir otra; “prohibir” al jefe del Estado participar en la próxima Cumbre de la APEC, en Tailandia; imponer una agenda de trabajo a la delegación de la OEA que arribará el próximo 20 de noviembre.

Harta chamba, por cierto, sólo que ninguna en beneficio del país. Todas, para demostrar que ellos son los que mandan, y no los “improvisados” de Palacio de Gobierno, que “no sirven para nada”.

Los medios de comunicación no se quedan en pequeño. Levantaron en el pasado verdaderas “historias” que difundieron profusamente en la prensa escrita radial y televisada. El tema del “Helipuerto” construido por Castillo en el pampón de su casa, quedó en nada; pero ya olvidaron también a Karelyn López y al “colaborador” Villaverde, que no concurrieron a la fiscalía a ratificar sus “testimonios” porque no tienen prueba alguna de los mismos; y hasta dejaron de lado a Bruno Pacheco, antiguo militante aprista “infiltrado” en los predios de Castillo porque no pudieron sacarle punta a su “deposición”. Enseñorearon la “noticia” referida al avión presidencial, olvidando que Fujimori lo usaba para llevar a sus geishas a baños termales.

Y calla el caso de Jennifer Paredes, sometida a tratos infamantes para que “declarara” contra el Presidente Castillo. Ella fue liberada porque se impuso el sentido común. Eso, no podía continuar Recientemente, sin embargo, pasó a “primera plana” una “noticia sensacional”: Vladimir Cerrón recibía 40 mil soles como “informante” de la Dirección de Inteligencia Nacional -la DINI-

Fue el propio Vice Almirante Cueto –Presidente de la Comisión correspondiente del Legislativo- quien se vio forzado a reconocer que eso, era imposible. Y luego la propia DINI desmintió el brulote, que no tiene el menor sustento. Y ahora “levantan” otra: el truculento “plan” denunciado por “Juana” para asesinar a la Fiscal de la Nación y al coronel Colchado.

Harán una novela turca con el tema. Pero además, lanzaron una “primicia” adicional: La DINI “tiene oficina en Palacio de Gobierno”. Y sí, desde gobiernos anteriores. ¿Alguien lo dijo?

La “Prensa Grande” también cargo contra Cesar San Martin y Zoraida Avalos. Al primero lo detesta porque presidió el Tribunal que condenó a Fujimori; y a la segunda, porque se aferró a la Constitución vigente y no quiso dar pase al carnaval de denuncias contra Castillo, que hoy vivimos.

Con la delegación de la OEA, ha levantado todo tipo de especulaciones. “Es de izquierda”, ha dicho, y ha aludido al ministro argentino Cafiero, quien al parecer es hijo de un antiguo líder peronista; y la Vice Canciller de Colombia. La Mafia no quiere que vengan. Con Estados Unidos, y Canadá. Estaría más cómoda con ellos, hasta podría servirles un café.

Por lo demás, quiere digitar su actividad. Decidir con quién debe reunirse, a quién debe escuchar, y para quién debe poner oídos sordos. En otras palabras, hacerle caso a ella. Si así no ocurre, motearán de “comunista” a la delegación entera. Y, como lo adelantara ya uno de los calificados voceros parlamentarios, confirmará que la OEA es hoy, “reducto del chavismo”.

Y claro, que ni la OEA es de izquierda, ni Castillo es comunista. Por lo demás, este gobierno tiene de esas variantes, lo mismo que el planeta Venus podría tener de socialista. Pero terca, la mafia sigue en lo mismo.

Y ahora en el extremo, para desacreditar al gobierno de Lula, que se instalará en Brasilia sólo el 1 de enero del próximo año, relaciona las decisiones anunciadas por Odebrecht en los últimos días, con la votación ocurrida el pasado 30 de octubre en la Patria de Tiradentes. Claro que en el tema los Keikistas de acá se dan la mano con los bolsonaristas de allá.

Ambos buscan implantar la leyenda del “fraude” para desconocer la voluntad ciudadana; y tocan, al unísono, la puerta de los cuarteles, a ver si les liga. Las recientes declaraciones de Kenyi Fujimori para eludir a la justicia, lo confirman plenamente Fuerza Popular es una estructura pérfida, siniestra, y sin escrúpulos.

Y por si algo faltara, en el debate de la ONU referido al bloqueo a Cuba, la Mafia pidió que se cambiara el voto del Perú. Quería que nos alineáramos con Estados Unidos e Israel. O, en todo caso, con Ucrania y Brasil, vale decir, con Zelensky y Bolsonaro. 185 votos en la Asamblea General de Naciones Unidas, le golpearon el cráneo.

Con pesar admite hoy que no alcanzará los votos para lograr su sueño: “vacar” al Presidente. Y ausculta otro camino: “Suspenderlo”. Para eso no necesita 87, sino tan sólo 66 votos en el Congreso de la República. Entonces, canta victoria. Habrá que ver si es cierto.

Desesperada, entonces, y empeñada en lograr sus turbios propósitos a como dé lugar, la Mafia va por lana, y sale trasquilada.

