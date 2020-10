Perú – Disparan y amenazan a defensores ambientales de Ucayali

Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú – FENTAP

Los ataques contra dirigentes indígenas dedicados a la defensa de sus comunidades y los bosques que habitan no se detienen. El pasado jueves 1 de octubre, en el distrito de Yarinacocha (Ucayali), el administrador de la Organización Regional Aidesep de Ucayali (ORAU), José Luis Malpartida López, fue atacado con armas de fuego. Otros cuatro defensores ambientales ya fueron asesinados durante el estado de emergencia.

En el cruce del jirón Amazonas con la calle Pachacutec, en la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, el administrador de ORAU, José Luis Malpartida, fue víctima de robo y disparos con arma de fuego que lo dejaron gravemente herido. De acuerdo a información actualizada, el dirigente indígena estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Amazónico de Yarinacocha, y actualmente en la Sala de Observaciones bajo evaluación del equipo médico.

“Aún no tenemos muchos detalles sobre las lesiones del señor Malpartida, pero tenemos claro que no podrá caminar por un buen tiempo”, comentó a Wayka el comunicador de ORAU, Juan Carlos Cháves.

La misma noche del ataque, aproximadamente a las 9.p.m, personas no identificadas dejaron una nota escrita a mano en la puerta del local de ORAU. “Urgente malditos, este es solo una advertencia, luego vendrá para cabezas indios Berlín y Jamer”, decía. Los nombres mencionados en la amenaza escrita se refieren a los dirigentes de la organización, Berlín Diques y Jamer López.

Nota dejada en la entrada del local de Aidesep Ucayali. Una amenaza explícita.

Consultado por este medio digital, el comunicador de ORAU, Juan Carlos Cháves, dijo que ya se solicitó garantías a la Policía Nacional del Perú para los dirigentes y técnicos de la organización, y que el motivo de los ataques podría ser porque “Aidesep Ucayali y sus bases que activan en varios puntos de la región le hacen frente al tráfico de tierras, la tala ilegal de madera y actividades y cultivos ilícitos en los territorios titulados de las comunidades indígenas”.

Sin protección

En lo que va del estado de emergencia, cuatro líderes ambientales fueron ejecutados por mafias de tala y minería ilegal, pese a que pidieron garantías para sus vidas: Roberto Pacheco (Madre de Dios), Arbildo Meléndez (Huánuco), Gonzalo Pío (Junín) y Lorenzo Wampagkit (Amazonas).

Pese a que varios de las víctimas mortales solicitaron seguridad y reportaron las amenazas reiteradas veces, estos no fueron protegidos por las autoridades respectivas. Desde el Gobierno, sin embargo, se ha negado el registro de los pedidos de garantías para dirigentes indígenas.

“No tenemos registro que algunos comuneros, algunos de las comunidades nativas que me indican, hayan sido víctimas de asesinatos, o haya pedido garantías (…) Hasta ahora no me han llamado, siempre me llaman por teléfono, pero nunca hemos tenido una comunicación en ese sentido que me hayan pedido garantías como las que se señalan”, dijo el ministro del Interior, Jorge Montoya Pérez, en la conferencia de prensa del pasado 25 de setiembre. https://wayka.pe/

Me gusta esto: Me gusta Cargando...