Francia – Pensiones, salarios, explosión de precios, destrucción de los servicios públicos… ¡construyamos una lucha de masas decidida contra Macron y los capitalistas!

Gauche Revolutionaire 19/01/2023, Francia

Macron hizo de Francia un paraíso para los ricos. ¡Una vez más se batió el récord absoluto de dividendos pagados a los accionistas en 2022 con más de 80 mil millones! Y se atreve a venir a hablarnos de una supuesta falta de 10 mil millones para pensiones. Si queremos dinero para las pensiones, las soluciones sobran: crear empleo público, aumentar los salarios, igualar el salario de hombres y mujeres o aumentar las cotizaciones de los grandes jefes… Todo ello haría que un sistema fuera mayoritariamente beneficiario. El único efecto que tendrá la reforma será más paro entre los jóvenes y precariedad para los mayores empujados hacia la RSA -que empieza a condicionarse al trabajo forzoso 20 horas semanales-. El objetivo del ataque es también acabar con los regímenes especiales para acabar después con el sistema de reparto. ¡Quieren empujarnos hacia las pensiones privadas porque tener 43 cotizaciones anuales será imposible!

¡Queremos vivir, no sobrevivir!

Nuestras condiciones de vida se deterioran constantemente, la inflación está haciendo bajar nuestros salarios, que se han estancado durante demasiado tiempo. ¡No se trata de dejarlo ir! Muchas huelgas tienen lugar por los salarios. Ganan: como en la SNCF o en GRDF, que consiguieron 200 euros para todos, pero también en muchas pequeñas empresas privadas que reclaman al menos inflación. Pero también cada vez es más difícil poder ser atendido. , la educación es altamente degradados y desiguales para los jóvenes, ya no nos las arreglamos día a día con facturas energéticas vertiginosas. Incluso los artesanos (panaderos, etc.) van a la quiebra. Todo esto es fruto de las políticas capitalistas de destrucción de los servicios públicos. Todos estamos enojados. ¡Hay que organizarse y luchar! ¡Los trabajadores deben estar a la cabeza de la protesta para cambiar las cosas en interés de todos!

¿Cómo construir una lucha de masas contra Macron?

El jueves 19 de enero de 2023 debe ser el primer día del lanzamiento de un amplio plan de respuesta contra Borne-Macron y los capitalistas. A partir de esta tarde, las direcciones sindicales deben llamar a un ascenso en el poder. Y por qué no, como propone la rama petrolera de la CGT química, con dos días más de paro la próxima semana, luego tres después y, a partir de ahora, intensas discusiones en los lugares de trabajo para lanzar un movimiento huelguístico masivo, renovado. Por una vez desde hace más de diez años todos los sindicatos estamos unidos contra el aplazamiento de la edad de jubilación y eso es bueno para la movilización. Pero por otro lado, no hay unidad para la vuelta a los 60 años y 37,5 anualidades por ejemplo, lo que demuestra que es necesario que los trabajadores en lucha discutan las reivindicaciones que se defienden. Las asambleas generales y los horarios sindicales deben organizarse en todas partes para permitir la discusión de las demandas y la movilización.

Estas son las demandas que la Izquierda Revolucionaria propone para la discusión:

aumento inmediato de salarios, que debe seguir al menos al aumento de precios, +400 al menos 300 euros inmediatamente para todos

sin ingresos por debajo de 1600 euros netos

caída masiva de los precios y su posterior bloqueo

recursos masivos para servicios públicos de calidad (salud, educación, transporte, asistencia personal, etc.)

pensión completa a los 60 años, 55 años cuando sea necesario, después de 37,5 años

expropiación de capitalistas, creación de monopolios públicos bajo el control y dirección de los trabajadores en los principales sectores de la economía (energía, transporte, distribución, alimentación, finanzas, etc.), en relación con los usuarios para poder satisfacer nuestras necesidades .

El tema de las pensiones será quizás la chispa que revele la necesidad de una movilización masiva. Pero la mayoría de la clase obrera y de la juventud no necesariamente se movilizará sobre esta sola cuestión (está lejos para los jóvenes y para los precarios, y de hecho, con la reforma de Touraine, la jubilación ya es a los 63 años y era llegar a la edad 64). Desde el último movimiento contra la eliminación de las pensiones en 2019, las condiciones de vida y de trabajo se han deteriorado notablemente y Macron y los capitalistas nos han atacado en todos los frentes. Es por eso que es necesario movilizarse al mismo tiempo en el tema de salarios, condiciones de trabajo, servicios públicos y precariedad para construir la huelga en los diferentes sectores. La France Insoumise también convocó manifestaciones el 21 de enero… pero otras organizaciones de NUPES como el PS y EELV no lo convocan. También debemos aprovechar esta fecha para construir el equilibrio de poder y desarrollar un frente único entre las organizaciones que realmente están del lado de los trabajadores.

Por un gobierno de trabajadores al servicio del pueblo

Un movimiento de masas inevitablemente planteará la cuestión del poder, de quién gobierna la sociedad y en qué intereses. Será necesario liberar a Macron y toda su camarilla al servicio de los capitalistas minoritarios en la sociedad y en las instituciones y reemplazarlo por un gobierno de trabajadores resultante de las luchas y organizaciones del movimiento obrero. Esto tendrá que eliminar el control de los capitalistas sobre la economía nacionalizando los principales sectores. El control y dirección democráticos de los trabajadores permitirá satisfacer las necesidades de todos y ya no las ganancias de unos pocos. ¡Contra el capitalismo, lucha por el socialismo!

¡Por un nuevo partido de trabajadores por el socialismo!

La voz del campo de los trabajadores, de la juventud, de los oprimidos, apenas se escucha entre todos los políticos que defienden, de una forma u otra, el sistema capitalista y su ley de la ganancia. Los trabajadores necesitan un partido propio, que pueda organizar y unificar nuestro campo, permitirnos discutir cómo acabar con esta sociedad explotadora y reemplazarla por una sociedad socialista democrática. Esto daría una perspectiva política real a las luchas actuales. La Izquierda Revolucionaria está discutiendo la necesidad de tal partido con los trabajadores, en particular en los sindicatos, con los militantes rebeldes, anticapitalistas… ¡No duden en contactarnos para discutir y luchar con nosotros!

