Paulina Vodanovic agravia a los independientes



Por Miguel Lawner – 16.08.2022



El Mercurio publicó ayer a página completa, una entrevista a Paulina Vodanovic, actual Presidenta del Partido Socialista, titulada: “EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA CONVENCIÓN FUE LLEVAR LISTAS DE INDEPENDIENTES”, quién añade lo siguiente: “la gente votó por personas que ni siquiera tenían la integridad moral para estar en un órgano tan importante como ese”.



Naturalmente, dicha entrevista fue profusamente divulgada por los canales de la televisión, en esta campaña despiadada de calumnias y mentiras lanzada por la derecha, amarillos y todo el poder económico, contra una propuesta de Constitución que ha despertado la admiración de la prensa internacional y muchas de las más distinguidas personalidades del mundo académico y profesional del mundo entero.



Paulina Vodanovic se permite afirmar lo siguiente: “las listas de independientes fueron un grave error, porque entran sin ningún tipo de regulación y no sabemos quiénes son”.Nosotros sabemos muy bien quienes son, Paulina, y se jugaron por entero por lograr una Carta Magna respetuosa de los derechos económicos, sociales y políticos, así como defensora irrestricta de un medio ambiente severamente agredido en la actualidad.



Nuestra organización, Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno, trabajó intensamente durante meses, en la elaboración de las Normas relativas al Derecho a una Vivienda digna y adecuada, así como el Derecho a una ciudad justa. Lo hicimos mediante un procedimiento ejemplar, con centenares de organizaciones de pobladores que participaron activamente junto a nosotros, y no menos de unos treinta convencionales independientes que colaboraron junto con sus asesores, entre los que cabe destacar a nuestro admirable colega César Uribe, al incansable Benito Baranda, Alondra Carrillo, Dayana González, Cristóbal Andrade (el dinosaurio azul), Loreto Vallejos, Francisco Caamaño, Manuela Royo, Giovanna Grandón (Tía Pikachu) Alejandra Flores y otros, hasta concluir con una propuesta de Norma, aprobada por el Pleno con escasas modificaciones.



César Uribe y Benito Baranda, recorren hoy el país incansablemente, desde hace por lo menos un mes, dando a conocer los méritos del texto aprobado y descalificando las calumnias lanzadas cada día por nuestros detractores, respecto al derecho de propiedad o las políticas de arriendo.Igual compromiso exhibe el escritor Jorge Baradit, electo en la lista del Partido Socialista, a la cual renunció a poco de constituirse la Convención, y que hoy contribuye con atractivos mensajes y vídeos a poner en su lugar el arsenal de mentiras lanzadas por nuestros detractores.¡Qué decir del rol que juega hoy, la periodista Patricia Politzer, electa en la lista de Independientes No Neutrales, en las entrevistas de televisión, que hemos podido presenciar, donde argumenta sólidamente los méritos de la nueva Carta Magna!



El próximo sábado 20 de agosto, tendrá lugar una marcha de pobladores convocando en apoyo al Acuerdo. Está organizada por agrupaciones independientes, salvo algunas excepciones. Por primera vez en las luchas de este movimiento, la marcha tendrá lugar simultáneamente en 20 ciudades del país. Es un capítulo inédito en nuestra historia. Invitamos a Paulina a que se integre a esta marcha para que pueda percibir el compromiso con el cual estos dignos luchadores se sienten identificados con la nueva Constitución a la cual tanto contribuyeron a darle luz.Chile no será nunca más el país gobernado por los turbios consensos que se sucedieron a lo largo de treinta años de espaldas al pueblo.



La nueva Constitución nos abre un camino genuinamente democrático, donde los independientes, las organizaciones sociales, así como los pueblos originarios se sentarán a la mesa de las decisiones con los mismos derechos que los partidos políticos.