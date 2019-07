Lemuel Fernández Toledo, Otro joven mapuche asesinado en Wallmapu

Corresponsal desde Wallmapu

Al estado chileno no le basta el simple hecho de tener a los mapuche sin agua, quitar y además vender a la empresas algo que es tan sagrado para ellos que es la tierra no les basta el hecho de burlarse de ellos además de reprimirlos todos los días en sus comunidades. El día 19 de julio ocurrió un hecho macabro otro crimen, según informa Mapu Express el crimen ocurrió a manos de un particular, y en el portal web Radio Kurruf se denuncia que integrantes de su comunidad que intentaron acercarse a ver el cuerpo, fueron atacados con disparos de bala y lacrimógenas por Fuerzas Especiales, represores de este estado burgués al servicio de gran capital que solo esta destruyendo todo a su paso ecosistemas, bosques, ríos etc.

Nuevamente mataron a un hermano mapuche, uno de tantos que han asesinado en esta dictadura disfrazada de democracia en donde se asesina o se toma preso a todo aquel que luche por lo que es justo, en el sector de el lago butaco trana quepe se encuentra fallecido y fuertemente custodiado por carabineros uniformados y civiles , el peñi Lemuel Fernández Toledo, de 26 años de edad, integrante de la comunidad María Colipi, otro hermano fue trasladado herido al hospital de Tirua.

Gente de su comunidad intento acercarse a observar el cuerpo y fueron fuertemente atacados por FF.EE con disparos de bala y lacrimógenas impidiendo que se acerquen al peñi fallecido. El lugar se encuentra acordonado por tanquetas ,anfibios y dodge , los familiares además fueron atacados por un particular que posee cabañas a la orilla del lago.

Ahora a través de los medios de comunicación, como están acostumbrados, nuevamente están simulando que fue por un hecho delictivo como ya ocurrió en otras ocasiones, no es primera vez que vemos un caso así, hemos visto casos similares y este es uno de tantos mártires mapuche.

Estas cosas ya sobrepasan los limites de lo tolerable, no podemos quedarnos sin hacer nada viendo como masacran al pueblo mapuche, es muy importante que unamos todas las luchas, que todos y todas las trabajadoras sumen fuerzas para terminar así con crímenes y abusos, y construir una sociedad mejor, mas justa e igualitaria para todos y todas.

