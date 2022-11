OTRA  METIDA DE PATA: LA EMBAJADORA DE  CHILE EN MEXICO 

México ha enviado a Chile, como embajadora, a su mejor representante: la doctora Alicia Bárcena, hasta ahora directora ejecutiva de la CEPAL, con sede en Santiago.

Pero el gobierno chileno ha tomado la decisión de designar como embajadora en México, a la señora Beatriz Sánchez, con un currículum más que dudoso.

Los chilenos residentes en México, provenientes del exilio, quisiéramos que el pueblo y el gobierno mexicanos conocieran los antecedentes de la señora Sanchez, pero como los asuntos diplomáticos son muy delicados, no sabemos cómo proporcionarles la información. Por lo mismo, hemos pensado que se publique la siguiente carta, que se ha redactado en forma cuidadosa y moderada, a ver si en alguna forma ella llega a manos del gobierno mexicano:

Muchos de los chilenos residentes en México nos hemos enterado con sorpresa de que el gobierno chileno ha nombrado embajadora en México, a la señora Beatriz Sánchez.

Esta señora, una conocida periodista, fue candidata a la presidencia de Chile en las pasadas elecciones de 2017, en representación de algunos grupos y partidos de izquierda.

La señora Sánchez fue entrevistada en esa época por la revista Paula, en el número de 1° de julio de 2017. Pues bien, cuando se le preguntó “si se sentía cómoda con el modelo de Salvador Allende”, contestó “Estamos en otro contexto. Yo prefiero un estado que no sea totalitario porque no creo en un estado totalitario, pero sí en uno robusto, que pueda emprender y mover la economía si no la mueve el privado».

Tales declaraciones de la candidata causaron gran estupor y rechazo en Chile, pues jamás una persona que se dice de izquierda había sostenido que el gobierno de Allende hubiera sido totalitario. Por otra parte, declarar que aspira a un Estado que pueda mover la economía “si no la mueve el privado” es coincidir con el Estado subsidiario que impuso Pinochet en la Constitución que todavía nos rige.

Posteriormente, cuando sus compañeros de partido le dijeron a doña Beatriz que sus declaraciones eran inconvenientes, ella se retractó y dijo que había sido un error, pero su opinión ya estaba establecida.

Esta carta sólo tiene por objeto que el pueblo y el gobierno mexicanos estén debidamente informados de esta situación. Porque es difícil conocer estos hechos, pues la revista Paula de esa fecha ya no se encuentra en internet, y en la biografía de la señora Beatriz Sánchez que se puede consultar en Wikipedia, no se hace referencia a sus desgraciadas declaraciones.

Margarita Labarca Goddard

