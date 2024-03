Oscurece antes del amanecer, pero el colonialismo de los colonos israelíes ha llegado a su fin

Ilán Pappé 3 De Marzo, 2024

Fuente: Sin Permiso Info

El profesor Ilan Pappe habló en el Día Anual de Conmemoración del Genocidio del IDHC en Londres, Reino Unido, el 21 de enero de 2024, sobre la necesidad de comprender que el genocidio de palestinos que estamos presenciando actualmente, por brutal que sea, es también la desaparición del llamado Estado judío. Tenemos que estar preparados para imaginar un nuevo mundo más allá de él.

La idea de que el sionismo es colonialismo de asentamiento no es nueva. Los académicos palestinos de los años sesenta que trabajaban en Beirut en el Centro de Investigación de la OLP ya comprendieron que a lo que se enfrentaban en Palestina no era un proyecto colonial clásico. No encuadraban a Israel sólo como una colonia británica o estadounidense, sino que lo consideraban un fenómeno que existía en otras partes del mundo; lo definían como colonialismo de colonos. Es interesante que durante 20 o 30 años la noción de sionismo como colonialismo de colonos desapareciera del discurso político y académico. Volvió cuando estudiosos de otras partes del mundo, sobre todo de Sudáfrica, Australia y Norteamérica, coincidieron en que el sionismo es un fenómeno similar al movimiento de los europeos que crearon Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Esta idea nos ayuda a comprender mucho mejor la naturaleza del proyecto sionista en Palestina desde finales del siglo XIX hasta hoy, y nos da una idea de lo que podemos esperar en el futuro.

Creo que esta idea concreta de los años 90, que conectaba tan claramente las acciones de los colonos europeos, especialmente en lugares como Norteamérica y Australia, con las acciones de los colonos que llegaron a Palestina a finales del siglo XIX, dilucidó claramente las intenciones de los colonos judíos que colonizaron Palestina y la naturaleza de la resistencia local palestina a esa colonización. Los colonos siguieron la lógica más importante adoptada por los movimientos coloniales de colonos y es que para crear una comunidad colonial de colonos exitosa fuera de Europa hay que eliminar a los nativos del país que se ha colonizado. Esto significa que la resistencia indígena a esta lógica fue una lucha contra la eliminación, y no sólo contra la liberación. Esto es importante cuando se piensa en el funcionamiento de Hamás y otras operaciones de resistencia palestinas desde 1948.

Los propios colonos, como en el caso de muchos de los europeos que llegaron a Norteamérica, Centroamérica o Australia, eran refugiados y víctimas de la persecución. Algunos de ellos eran menos desafortunados y sólo buscaban una vida mejor y mejores oportunidades. Pero la mayoría eran parias en Europa y buscaban crear una Europa en otro lugar, una nueva Europa, en lugar de la Europa que no los quería. En la mayoría de los casos, eligieron un lugar donde ya vivían otros, los indígenas. Y así, el núcleo más importante entre ellos fue el de sus líderes e ideólogos que proporcionaron justificaciones religiosas y culturales para la colonización de tierras ajenas. A esto se puede añadir la necesidad de apoyarse en un Imperio para iniciar la colonización y mantenerla, aunque en su momento los colonos se rebelaran contra el imperio que les ayudaba y exigieran y lograran la independencia, que en muchos casos obtuvieron y luego renovaron su alianza con el imperio. La relación anglo-sionista que se convirtió en alianza anglo-israelí es un ejemplo de ello.

La idea de que se puede eliminar por la fuerza a la gente de la tierra que uno quiere, es probablemente más comprensible -no justificada- en el contexto de los siglos XVI, XVII y XVIII, porque iba acompañada de un respaldo total al imperialismo y al colonialismo. Se alimentaba de la deshumanización común de los demás pueblos no occidentales, no europeos. Si deshumanizas a la gente puedes eliminarla más fácilmente. Lo que fue tan singular del sionismo como movimiento colonial de colonos es que apareció en la escena internacional en un momento en el que la gente de todo el mundo había empezado a recapacitar sobre los derechos de eliminar a los pueblos indígenas, de eliminar a los nativos y, por tanto, podemos entender el esfuerzo y la energía invertidos por los sionistas y más tarde por el Estado de Israel en tratar de encubrir el verdadero objetivo de un movimiento colonial de colonos como el sionismo, que era la eliminación de los nativos.

Pero hoy en Gaza están eliminando a la población nativa delante de nuestros ojos, así que ¿cómo es que casi han renunciado a 75 años de intentar ocultar sus políticas eliminatorias? Para entenderlo tenemos que apreciar la transformación de la naturaleza del sionismo en Palestina a lo largo de los años.

En las primeras fases del proyecto colonialista de colonos sionistas, sus dirigentes llevaban a cabo sus políticas eliminatorias con un auténtico intento de cuadrar el círculo afirmando que era posible construir una democracia y al mismo tiempo eliminar a la población nativa. Existía un fuerte deseo de pertenecer a la comunidad de naciones civilizadas y los dirigentes asumieron, sobre todo después del Holocausto, que las políticas eliminatorias no excluirían a Israel de esa asociación.

Para cuadrar este círculo, los dirigentes insistieron en que sus acciones eliminatorias contra los palestinos eran una “represalia” o “respuesta” contra las acciones palestinas. Pero muy pronto, cuando estos dirigentes quisieron pasar a acciones de eliminación más sustanciales, abandonaron el falso pretexto de la “represalia” y simplemente dejaron de justificar lo que hacían.

En este sentido, existe una correlación entre la forma en que se desarrolló la limpieza étnica en 1948 y en las operaciones de los israelíes en Gaza hoy en día. En 1948, los dirigentes se justificaban a sí mismos cada masacre cometida, incluida la infame masacre de Deir Yassine del 9 de abril, como la reacción a una acción palestina: podría haber sido tirar piedras al autobús o atacar un asentamiento judío, pero tenía que presentarse interna y externamente como algo que no surge de la nada, como defensa propia. De hecho, por eso el ejército israelí se llama “Fuerzas de Defensa Israelíes”. Pero como se trata de un proyecto colonial de colonos, no puede confiar todo el tiempo en las “represalias”.

Las fuerzas sionistas comenzaron la limpieza étnica durante la Nakba en febrero de 1948, durante un mes todas estas operaciones se presentaron como represalias a la oposición palestina al plan de partición de la ONU de noviembre de 1947. El 10 de marzo de 1948, los dirigentes sionistas dejaron de hablar de represalias y adoptaron un plan maestro para la limpieza étnica de Palestina. Desde marzo de 1948 hasta finales de 1948, la limpieza étnica de Palestina que condujo a la expulsión de la mitad de la población palestina, a la destrucción de la mitad de sus pueblos y a la desarabización de la mayoría de sus ciudades, se llevó a cabo como parte de un plan maestro sistemático e intencionado de limpieza étnica.

Del mismo modo, tras la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza en junio de 1967, cada vez que Israel quería cambiar fundamentalmente la realidad o emprender una operación de limpieza étnica a gran escala, prescindía de la necesidad de justificación.

Hoy asistimos a un patrón similar. Al principio las acciones se presentaron como represalias a la operación Tufun al-Aqsa, pero ahora se trata de la guerra denominada “espada de guerra”, cuyo objetivo es devolver Gaza al control directo de Israel, pero limpiando étnicamente a su población mediante una campaña de genocidio.

La gran pregunta es ¿por qué los políticos, periodistas y académicos de Occidente cayeron en la misma trampa en la que habían caído en 1948? ¿Cómo es posible que todavía hoy se crean la idea de que Israel se está defendiendo en la Franja de Gaza? ¿Que está reaccionando a las acciones del 7 de octubre?

O tal vez no estén cayendo en la trampa. Puede que sepan que lo que Israel está haciendo en Gaza es utilizar el 7 de octubre como pretexto.

En cualquier caso, hasta ahora, el hecho de que los israelíes invoquen un pretexto cada vez que agreden a los palestinos ha ayudado al Estado a mantener el escudo de inmunidad que le permitía llevar a cabo sus políticas criminales sin temor a ninguna reacción significativa de la comunidad internacional. El pretexto ayudó a acentuar la imagen de Israel como parte del mundo democrático y occidental y, por tanto, más allá de cualquier condena y sanción. Todo este discurso de defensa y represalias es importante para el escudo de inmunidad del que goza Israel por parte de los gobiernos del Norte Global.

Pero al igual que en 1948, también hoy Israel, a medida que se prolonga su operación, prescinde del pretexto, y es entonces cuando incluso a sus mayores apoyos les resulta difícil respaldar sus políticas. La magnitud de la destrucción, las matanzas masivas en Gaza, el genocidio, están a tal nivel que a los israelíes les resulta cada vez más difícil persuadirse incluso a sí mismos de que lo que están haciendo es realmente autodefensa o reacción. Así pues, es posible que en el futuro cada vez a más gente le resulte difícil aceptar esta explicación israelí del genocidio en Gaza.

Para la mayoría de la gente está claro que lo que hace falta es un contexto y no un pretexto. Histórica e ideológicamente, está muy claro que el 7 de octubre se utiliza como pretexto para completar lo que el movimiento sionista fue incapaz de completar en 1948.

En 1948 el movimiento colonial de colonos del sionismo utilizó un conjunto particular de circunstancias históricas sobre las que he escrito en detalle en mi libro The Ethnic Cleansing of Palestine (La limpieza étnica de Palestina), para expulsar a la mitad de la población de Palestina. Como ya he mencionado, en el proceso destruyeron la mitad de los pueblos palestinos, demolieron la mayoría de las ciudades palestinas y, sin embargo, la mitad de los palestinos permanecieron dentro de Palestina. Los palestinos que se convirtieron en refugiados fuera de las fronteras de Palestina continuaron la resistencia de los palestinos y por lo tanto el ideal colonial de los colonos de eliminar al nativo no se cumplió e incrementalmente Israel utilizó todo su poder desde 1948 hasta hoy para continuar con la eliminación del nativo.

La eliminación del nativo desde el principio hasta el final incluye no sólo una operación militar, por la que se ocupa un lugar, se masacra a la gente o se la expulsa. La eliminación tiene que estar justificada o convertirse en una inercia y la forma de hacerlo es la deshumanización constante de aquellos a los que pretendes eliminar. No se puede matar masivamente a la gente o genocidar a otro ser humano a menos que se le deshumanice. Así pues, la deshumanización de los palestinos es un mensaje explícito e implícito que se transmite a los judíos israelíes a través de su sistema educativo, su sistema de socialización en el ejército, los medios de comunicación y el discurso político. Este mensaje debe transmitirse y mantenerse si se quiere completar la eliminación.

Así que estamos asistiendo a un nuevo intento especialmente cruel de completar la eliminación. Sin embargo, no todo es inútil. De hecho, irónicamente, esta particular destrucción inhumana de Gaza expone el fracaso del proyecto colonial de los colonos del sionismo. Esto puede sonar absurdo, porque estoy describiendo un conflicto entre un pequeño movimiento de resistencia, el movimiento de liberación palestino, y un poderoso Estado con una maquinaria militar y una infraestructura ideológica centradas únicamente en la destrucción del pueblo autóctono de Palestina. Este movimiento de liberación no tiene una alianza fuerte detrás de él, mientras que el estado al que se enfrenta, goza de una poderosa alianza detrás de él – desde los Estados Unidos a las corporaciones multinacionales, las empresas de seguridad de la industria militar, los medios de comunicación dominantes y la academia dominante – estamos hablando de algo que casi suena desesperado y deprimente porque tienes esta inmunidad internacional para las políticas de eliminación que comienzan desde las primeras etapas del sionismo hasta hoy. Parecerá probablemente el peor capítulo del intento israelí de impulsar las políticas de eliminación a un nuevo tipo de nivel en un esfuerzo mucho más concentrado de matar a miles de personas en un corto período de tiempo como nunca se han atrevido a hacer antes.

Entonces, ¿cómo puede ser también un momento de esperanza? En primer lugar, este tipo de entidad política, un Estado, que tiene que mantener la deshumanización de los palestinos para justificar su eliminación es una base muy inestable si miramos hacia un futuro más lejano.

Esta debilidad estructural ya era evidente antes del 7 de octubre y parte de esta debilidad es el hecho de que si se quita el proyecto de eliminación, hay muy poco que una al grupo de personas que se definen a sí mismas como la nación judía en Israel.

Si excluyes la necesidad de luchar y eliminar a los palestinos, te quedas con dos bandos judíos enfrentados, que vimos realmente luchando en las calles de Tel Aviv y Jerusalén hasta el 6 de octubre de 2023. Enormes manifestaciones entre judíos laicos, aquellos que se describen a sí mismos como judíos laicos -en su mayoría de origen europeo- que creen que es posible crear un estado democrático pluralista mientras se mantiene la ocupación y el apartheid hacia los palestinos dentro de Israel, se enfrentaban a un nuevo tipo de sionismo mesiánico que se desarrolló en los asentamientos judíos de Cisjordania, lo que yo llamé en otro lugar el Estado de Judea, que apareció de repente entre nosotros, creyendo que ahora tienen la forma de crear una especie de teocracia sionista sin ninguna consideración por la democracia, y creyendo que ésta es la única visión para un futuro Estado judío.

No hay nada en común entre estas dos visiones, aparte de una cosa: a ambos campos no les importan los palestinos, ambos campos creen que la supervivencia de Israel depende de la continuación de las políticas de eliminación hacia los palestinos. Esto no se va a sostener. Esto va a desintegrarse e implosionar desde dentro porque en el siglo XXI no se puede mantener unido un Estado y una sociedad sobre la base de que su sentido compartido de pertenencia es formar parte de un proyecto genocida eliminatorio. Puede funcionar definitivamente para algunos, pero no puede funcionar para todos.

Ya hemos visto indicios de ello antes del 7 de octubre, como israelíes que tienen oportunidades en otras partes del mundo debido a su doble nacionalidad, sus profesiones y sus capacidades financieras, están pensando seriamente en trasladar tanto su dinero como a ellos mismos fuera del Estado de Israel. Lo que quedará es una sociedad económicamente débil, dirigida por este tipo de fusión de sionismo mesiánico con racismo y políticas eliminatorias hacia los palestinos. Sí, la balanza de poder al principio estaría del lado de la eliminación, no con las víctimas de la eliminación, pero la balanza de poder no es sólo local, la balanza de poder es regional e internacional, y cuanto más opresivas sean las políticas eliminatorias (y es terrible decirlo pero es cierto) menos se podrán encubrir como “respuesta” o “represalia” y más se verán como una brutal política de genocidio. Por lo tanto, es menos probable que la inmunidad de la que goza Israel hoy continúe en el futuro.

Por lo tanto, realmente creo que en este momento tan oscuro lo que estamos viviendo -y es un momento oscuro porque la eliminación de los palestinos ha pasado a un nuevo nivel- no tiene precedentes. En términos del discurso empleado por Israel, y de la intensidad y el propósito de las políticas eliminatorias, no hubo un periodo así en la historia, esta es una nueva fase de la brutalidad contra los palestinos. Ni siquiera la Nakba, que fue una catástrofe inimaginable, se puede comparar con lo que estamos viendo ahora y con lo que vamos a ver en los próximos meses. En mi opinión, estamos en los tres primeros meses de un periodo de dos años que será testigo del peor tipo de horrores que Israel puede infligir a los palestinos.

Pero incluso en este oscuro momento debemos comprender que los proyectos coloniales de los colonos que se desintegran siempre utilizan los peores medios para intentar salvar su proyecto. Así ocurrió en Sudáfrica y en Vietnam del Sur. No digo esto como un deseo, ni como un activista político: Lo digo como estudioso de Israel y Palestina con toda la confianza de mis cualificaciones académicas. Sobre la base de un sobrio examen profesional, afirmo que estamos asistiendo al final del proyecto sionista, no cabe duda.

Este proyecto histórico ha llegado a su fin y se trata de un final violento: este tipo de proyectos suelen derrumbarse violentamente, por lo que se trata de un momento muy peligroso para las víctimas de este proyecto, y las víctimas son siempre los palestinos junto con los judíos, porque los judíos también son víctimas del sionismo. Por lo tanto, el proceso de colapso no es sólo un momento de esperanza, es también el amanecer que surgirá después de la oscuridad, y es la luz al final del túnel.

Sin embargo, un colapso así produce un vacío. El vacío aparece de repente; es como un muro que se erosiona lentamente por las grietas que se abren en él, pero luego se derrumba en un breve instante. Y hay que estar preparado para esos derrumbes, para la desaparición de un Estado o la desintegración de un proyecto colonial de colonos. Vimos lo que ocurrió en el mundo árabe, cuando el caos del vacío no fue llenado por ningún proyecto constructivo y alternativo; en tal caso el caos continúa.

Una cosa está clara, quien piense en la alternativa al Estado sionista no debe buscar en Europa u Occidente modelos que sustituyan al Estado que se derrumba. Hay modelos mucho mejores que son locales y son legados de los pasados recientes y más lejanos del Mashraq (el Mediterráneo oriental) y del mundo árabe en su conjunto. El largo periodo otomano cuenta con modelos y legados de este tipo que pueden ayudarnos a tomar ideas del pasado para mirar hacia el futuro.

Estos modelos pueden ayudarnos a construir un tipo de sociedad muy diferente que respete las identidades colectivas así como los derechos individuales, y que se construya desde cero como un nuevo tipo de modelo que se beneficie del aprendizaje de los errores de la descolonialización en muchas partes del mundo, incluido el mundo árabe y África. Es de esperar que esto cree un tipo diferente de entidad política que tendría un impacto enorme y positivo en el mundo árabe en su conjunto.