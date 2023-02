Organizaciones Latinoamericanas denuncian a Marruecos de manipular III Foro Mundial de DDHH para legitimar ocupación ilegal contra los Saharauis.

América Latina y el Caribe, febrero 15 del 2023



CONTRADICCIONES ÉTICAS, POLÍTICAS Y JURÍDICAS DE UN PRE-FORO DE DERECHOS HUMANOS EN EL REINO DE MARRUECOS



COMUNICADO PÚBLICO INTERNACIONAL DE PLACSO (Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con el Pueblo Saharaui)



Considerando:



Que los días 17 y 18 de febrero se realizará en Rabat, Marruecos, un Pre-Foro , en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos, que tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, del 20 al 24 de marzo del 2023.



Que entendemos que los Foros y Pre-Foros de Derechos Humanos son espacios para que las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las asociaciones y comités de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui, expongamos nuestras causas y tejamos alianzas para la promoción y defensa de los derechos humanos, a nivel regional y global.



Denunciamos:



Que el Reino de Marruecos mantiene una invasión al territorio de la República Árabe Saharaui Democrática, RASD, desde el año 1975, en abierta violación a la legalidad internacional expresada en la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.



Que este régimen monárquico, feudal y autoritario ha mantenido una política de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos del pueblo saharaui denunciada en el seno del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y su Cuarta Comisión, el Comité Especial de Descolonización y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como en los órganos de la Unión Africana y la Unión Europea, y que aún hoy se encuentra resistiendo la usurpación en los territorios que le han sido despojados.



Que bajo la misma condición de invasor, el Reino de Marruecos mantiene una expoliación cotidiana de los recursos naturales del Sáhara Occidental en beneficio propio, sin el consentimiento del pueblo saharaui, despojándolo de los medios para sostener una vida en dignidad.



Que el Reino de Marruecos mantiene un abierto desacato a alrededor de ochenta resoluciones de las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Unión Europea, instancias internacionales donde se ha exigido que se culmine el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, última colonia en África, y que se le permita al pueblo saharaui decidir sobre su autodeterminación e independencia, con la celebración de un referéndum que debió realizarse en 1992, cuya ejecución ha sido obstruida y boicoteada constantemente por el régimen feudal marroquí.



Que el Reino de Marruecos ha construido lo que se conoce como el “Muro de la Vergüenza”, una muralla de más de 2.700 km que atraviesa el Sáhara Occidental, impidiendo al pueblo saharaui la recuperación de sus territorios., así como dividiendo a sus familias durante décadas.



Que en el “Muro de la Vergüenza” se encuentran sembradas más de ocho millones de minas antipersona a lo largo de toda su extensión, infraestructura militar que viola los tratados internacionales de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, pues más de dos mil quinientas personas han resultado heridas, mutiladas o asesinadas desde 1975.



Que en la actualidad el Reino de Marruecos mantiene una irracional ofensiva militar contra el Frente POLISARIO, el movimiento de liberación nacional que lucha por la autodeterminación e independencia del Sáhara Occidental, de la que pocos medios de comunicación analizan y divulgan, debido al silencio impuesto por la monarquía feudal marroquí, empleando para ello los recursos naturales expoliados al pueblo saharaui.



Que la guerra de la monarquía feudal marroquí contra el Sáhara Occidental, no sólo se disputa en el ámbito militar, sino en el económico, el político, el social y el simbólico, impidiendo que el pueblo saharaui acceda al trabajo, a la salud, a la educación, proscribiendo sus usos y costumbres e implantando colonos en los Territorios Ocupados en el Sáhara Occidental.



Que la actitud del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) al organizar un Pre-Foro en un país que nunca ha respetado los derechos humanos, no sólo en el Sáhara Occidental ocupado ilegalmente por esta monarquía feudal, sino en el mismo Reino de Marruecos, no sólo es una aberración y desacierto político internacional, sino que se convierte en una desafiante tentativa para blanquear la imagen de esta monarquía feudal y su responsabilidad internacional por las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.



Que la República Argentina que ostenta una membresía en el Consejo de Derechos Humanos y que otorga una significativa importancia y prioridad a las labores del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, no puede ni debe, en ningún caso, promover y/o aceptar la celebración de eventos de promoción y defensa de derechos humanos en países que los vulneran sistemáticamente como es el caso del régimen marroquí.-



Antonio Velázquez Abdallahy

Amigos por un Sáhara Libre, México



Esteban Silva Cuadra

Asociación Chilena de Amistad con la RASD, Chile



Katheryne Aldana Villalobos

Asociación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui, Colombia



María José Maninha

Associação de Solidariedade e pela Autodeterminação do Povo Saaraui (ASAARAUI), Brasil



Susana Peñafiel Acosta

Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS), Ecuador



Erick Romero

Asociación Hondureña de Amistad con la RASD, Honduras



Magdalena Enríquez Beitler

Asociación Nicaragüense de Solidaridad y Amistad con el Pueblo Saharaui (ANSAPS), Nicaragua



Gloria Esther Castillo

Asociación Panameña de Solidaridad con la Causa Saharaui (APASOCASA), Panamá



Ricardo Fuentes Gómez

Asociación Mexicana de Amistad con la RASD, México



Emiliano Gómez López

Asociación Uruguaya de Amistad con la República Saharaui, Uruguay



Marisol Formoso

Asociación Venezolana de Solidaridad con el Sáhara (ASOVESSA), Venezuela



Nora Podesta

Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui, Argentina



Néstor A. Suleiman

Comité de Cooperación Latinoamericano Saharaui, Argentina



José Manuel Félix

Comité Dominicano de Amistad con el Pueblo Saharaui, República Dominicana



Lirio Reyes De Lorza

Fundación Sáhara Libre-Venezuela



Aida García Naranjo M.

Grupo Impulsor de la Asociación Peruana de Amistad con la RASD, Perú



Ximena Flores Castro

Red Ciudadana Bolivia con el Sáhara, Bolivia



Adhesiones Organizaciones:



Simplicio del Rosario García

Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos (JUPADEHU), España



Mariano Vázquez

Asociación Federico García Lorca, Argentina



Ma. Inés Miranda Navarro

Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), España



Pablo A. de la Vega M.

Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), Ecuador



Rosa Salazar

Asociación Nela Martínez (Federación Democrática Internacional de Mujeres,

FDIM Ecuador), Ecuador



Efrén Mantilla

Canal Digital Hechos Ecuador, Ecuador



Yolanda Soruco

Casa de la Amistad Revolucionaria Bolivia-Venezuela, Venezuela



Penélope Alsina

Cátedra Libre de la Mujer María León Gibory de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela



Ramón López

Central Clasista de Trabajadores de Chile, Chile



Fito Aguirre

Central de Trabajadores de la Argentina, CTA-Autónoma, Argentina



Ricardo Klapp

Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende, Chile



Tania Zabala Penafiel

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador



Horacio Nobúa

Centro de Estudios y Pensamiento Comunitario, Óscar Goyena, Argentina



Rey Castillo

Círculo de Profesionales Demóstenes Rodríguez (CPDR), Panamá



Vladimir Andocilla R.

Colectivo de Derechos Humanos Kintyñan, Ecuador



Adriana López

Colectivo Espisahara, España



Manuel Mercedes Medina

Comisión Nacional de los Derechos Humanos – República Dominicana



Billy Navarrete

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Ecuador



José Quinteros

Comité Salvador Allende, Venezuela



Mesías Tatamuez Moreno

Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT), Ecuador



Edwin Bedoya

CEDOCUT Pichincha, Ecuador



Julio Fuentes

Confederación Latinoamericana y del caribe de Trabajadores Estatales, Argentina



Yumac Ortiz

Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia (CPAZ), Ecuador



Federico Andrés Lopardo

Corriente Nuestra Patria, Argentina



Diana Esperanza Gambelli

Dabeekah Danza y Tuiza Danza Saharaui, Argentina



Isabel Bandrés Gallego

Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, España



Nery Padilla

Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), Ecuador



Stella Maris Tati Vuillermet

Foro de Géneros, Argentina



Rosalinda Chanagá

Foro Itinerante, Venezuela



Nelson Erazo

Frente Popular, Ecuador

Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (CUCOMITAE)

Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE)

Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE)

Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (FEUNASSC)

Juventud Revolucionaria del Ecuador (JRE)

Mujeres por el Cambio

Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE)

Unión Nacional de Educadores del Ecuador (UNE)



Diana Fernández Romero

Frontera Cero, España



Claudia Iriarte R.

Fundación Constituyente XXI, Chile



Virginia King

Fundación Latinoamericana por la Defensa de los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, FUNDALATIN, Capítulo Argentina



Pablo Sepúlveda Allende

Fundación Latinoamericana Dr. Salvador Allende, Chile



Hugo Sergio Loschacoff

Grupo Por Soberanía (GPS)-Línea Fundadora, Argentina



Iris Avellaneda

Liga Argentina por los Derechos Humanos, Argentina



Luis Enrique Gavazut

Movimiento de Batalla Social Punta de Lanza, Venezuela



Milagros Sefair

Movimiento Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad, MIEL, Argentina



Paola Gallo y Andrea Vlahusik

Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad (MOPASSOL), Argentina



Clara Merino

Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, Ecuador



Florangel Valdez

Mujeres por la Verdad y la Justicia (MUVERJUST), Venezuela



Iván Prado

Pallasos en Rebeldía, España



Conrado Cuevas

Partido Comunista de Panamá, Panamá



Irina Santesteban

Partido de la Liberación (PL) de Argentina



Fabián Saldavia

Partido Igualar, Argentina



Darío Iza

Pueblo Kitu Kara, ECUARUNARI (Filial CONAIE), Ecuador



Carlos Aznárez

Resumen Latinoamericano, Argentina



Mulay Ahmed

Sahrawi Association in the USA (SAUSA), Estados Unidos



Manuel Soli

Solidaridad Internacional, España



Fernanda Pereyra

Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Argentina



Edwin Sánchez

Universidad de la Tierra, Ecuador



Patricio Guzmán

Werken Rojo, Chile



Adhesiones Individuales:



1. Adriana Bruno, periodista, Argentina

2. Alicia Bustamante, artista, Argentina

3. Annabell Guerrero Pita, abogada, Ecuador

4. Atilio Borón, politólogo y escritor, Argentina

5. Fernando Cabascango Collaguazo, asambleísta por la Provincia de Pichincha, Ecuador

6. Fernando Cebamanos Md., Panamá

7. Gustavo Daniel Pescetta, Programa “S.O.S Señal de Radio”, Radio Futura 90.5, La Plata, Argentina

8. Javier Surasky, profesor de Derecho Internacional Público, Argentina

9. José Leonar Botero Martínez, académico, Colombia

10. Juan Contreras, Radio Al Son del 23 y Ex Diputado del PSUV, Venezuela

11. Juan Ramón Guzmán, poeta, editor y articulista político, Venezuela

12. Karina Silvana Krenn, escritora, Argentina

13. Ketty Erazo, activista y defensora de derechos humanos, Ecuador

14. Luis Ávila Linzán, abogado, Ecuador

15. Luz Marina Mateo, abogada internacionalista y docente universitaria, Argentina

16. María Alejandra Korstanje, profesora de la Universidad Nacional de Tucumán e investigadora del CONICET, Argentina

17. María Florencia Ronco, contadora pública nacional, Argentina

18. María Torrellas, documentalista, Argentina

19. Mariadela Villanueva, socióloga y comunicadora, Venezuela

20. Mariano Ali, periodista y antropólogo, Argentina

21. Maribel Lacave, escritora, Argentina

22. Mariel Luján Fernández, abogada, La Plata, Argentina

23. Mireya Pazmiño Arregui, asambleísta por la Provincia de Bolívar, Ecuador

24. Miriam Catan, obrera, Argentina

25. Natalia Köhler, trabajadora autónoma y estudiante universitaria, Argentina

26. Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo L.F., Argentina

27. Norman Briski, actor y dramaturgo, Argentina

28. Piedad Córdoba Ruiz, senadora, Colombia

29. Rosana Palacios Barriga, educadora y dirigente sindical, Ecuador

30. Sebastián Salgado, periodista, Argentina

31. Stella Calloni, periodista y escritora, Argentina

32. Teresa Perri Pelle, poeta, Argentina

33. Verónica Raffaelli, fotoperiodista y docente universitaria, Argentina



Fuente: InfoSurGlobal

