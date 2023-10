ONU:Argelia reitera su apoyo a la causa saharaui frente a las acusaciones y falsedades de Marruecos.



El Representante Permanente de Argelia ante las Naciones Unidas en Nueva York, el Embajador Amar Bendjama, en el marco del ejercicio del derecho de réplica, reaccionó, con argumentos en apoyo, a las falaces acusaciones marroquíes formuladas por el Representante Permanente de el Reino de Marruecos en el debate general de la 78ª sesión de la Asamblea General de la ONU.



Amar Bendjama recordó el fundamento jurídico de la cuestión del Sáhara Occidental como territorio bajo ocupación y cuyo pueblo está impedido de ejercer su derecho legítimo e inalienable a la autodeterminación. Recordó a la Asamblea General que la cuestión del Sáhara Occidental es tratada por la ONU como una cuestión de descolonización y que seguirá siéndolo hasta la plena implementación de la Resolución 1514 y la finalización del proceso de descolonización de este territorio.



El Representante Permanente de Argelia recordó también el hecho histórico innegable de que Marruecos, que hoy pretende poseer el territorio del Sáhara Occidental, había aceptado, al inicio de su ocupación, compartir este territorio con Mauritania.



Amar Bendjama aclaró que el acuerdo que establece este reparto existe efectivamente e incluso está registrado a nivel de la ONU.



Además, y en respuesta a las acusaciones marroquíes de tratar al Frente Polisario como una organización terrorista,Bendjama señaló que todos los movimientos de liberación fueron demonizados y tratados de esta manera por los colonizadores, señalando que incluso el Frente de Liberación Nacional de Argelia había sido tratado como un grupo terrorista.



Esto no engaña a nadie porque todas las potencias hegemónicas siempre han tratado de demonizar a los combatientes de la resistencia y a los activistas por la libertad y esto no convence especialmente al SG de la ONU que acaba de recibir al Secretsrio General del Frente Polisario, el presidente Brahim Ghali, allí hace unos diez días. atrás.

El embajador no dejó de recordar la posición expresada por el Presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, que proclamó una vez más desde la tribuna de la Asamblea General el apoyo inquebrantable de Argelia a los pueblos que aún viven bajo dominación extranjera y que el apoyo a la búsqueda de la liberación de los pueblos bajo ocupación tiene sus orígenes y su razón de ser en nuestra historia y nuestra lucha por la liberación nacional.

“Cada uno tiene su lado”, insiste. “Nosotros, los argelinos, hemos elegido el campo de la justicia, el de la libertad, la descolonización, la autodeterminación y los derechos humanos”, precisa el embajador Amar Bendjama.

Y añadió el embajador, este compromiso se aplica naturalmente a favor de la causa del pueblo saharaui que espera desde hace casi medio siglo que la ONU les haga justicia y aplique la Resolución 1514 sobre la concesión de la «independencia».



Las Naciones Unidas intentaron hacer cumplir el derecho internacional creando MINURSO, la misión de las Naciones Unidas para la organización del referéndum en el Sáhara Occidental. pero, hasta la fecha, se le ha impedido organizar este referéndum de autodeterminación con la presentación de una nebulosa propuesta de autonomía que hasta ahora no ha convencido a nadie.



El embajador Amar Bendjama concluyó su intervención reafirmando el apoyo de Argelia al secretario general de la ONU y a su enviado personal en sus esfuerzos por encontrar una solución mediante un referéndum, es decir, mediante una consulta al pueblo del Sáhara Occidental.



1 de octubre 2023.

fuente ANN

Traducción de InfoSurGlobal

