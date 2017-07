ARTÍCULOS BREVES DEL MUNDO

por Comité por una Internacional de Trabajadores

Alemania: 76.000 protestas contra la cumbre del G20

Alemania 11 de julio de 2017

Angelika Teweleit, Sozialistische Alternative (SAV – CWI en Alemania)

La intimidación de la policía no pudo disuadir a las masivas protestas de 76.000 personas que salieron a las calles de Hamburgo el pasado sábado, 8 de julio, en enérgica protesta por la cumbre del G20 celebrada en la ciudad. Una manifestación masiva y colorida atravesó las calles en una procesión de un kilómetro de largo llamada por una amplia alianza de izquierda que incluía el Partido de Izquierda (DIE LINKE), attac, y otros.

Yemen bajo asedio

Yemen 07 julio 2017

Lejos de la atención de los medios de comunicación, un catálogo de calamidades está cayendo sobre Yemen. Una guerra devastadora, copiosamente alimentada por las potencias capitalistas más potentes del mundo, está sometiendo al pueblo yemení a una mayor miseria, hambre y epidemias mortales.

Bloque de jóvenes socialistas en la manifestación de Londres 1 julio 2017

Gran Bretaña: La ira en la demo anti-Tory muestra potencial

06 de julio de 2017

Todos los que asistieron a la manifestación Fuera los Conservadores (Tories Out) el 1 de julio, en Londres, habrán recibido un enorme impulso de confianza de que la ira y la determinación existen para derribar al débil y vacilante gobierno conservador. Muchas decenas de miles de trabajadores y jóvenes llegaron a expresar su oposición a los Tories, al Partido Uniónista Democrático (DUP) y a la austeridad.

Sri Lanka: se intensifica la lucha contra la privatización

Sri Lanka 05 julio 2017

Siritunga Jaysuriya, Partido Socialista Unido (CIT en Sri Lanka)

El Instituto de Tecnología y Medicina del Sur de Asia (SAITAM) se ha convertido recientemente en un punto focal clave de la protesta en Sri Lanka. Estudiantes y trabajadores que han estado manifestando pacíficamente su oposición a las políticas gubernamentales se enfrentan a una represión despiadada. En un brutal ataque policial contra una manifestación de protesta que tuvo lugar el 21 de junio, 85 estudiantes fueron hospitalizados y varios arrestados. El gobierno va tras los líderes de su sindicato – la Federación Interuniversitaria de Estudiantes (IUSF) – tratando de silenciarlos poniéndolos en prisión.

Grecia: El ascenso y la caída de Syriza

Andros Payiatos, de la revista Socialism Today n°210, julio – agosto 2017

El 5 de julio de 2015 se celebró un referéndum histórico en Grecia contra el memorándum de austeridad de la troika europea, con un tremendo 61,5% de voto mayoritario. Pero dos años después, la sociedad griega bajo un gobierno liderado por Syriza se enfrenta a la continuación de las mismas políticas Que fueron aplicados por los partidos tradicionales de la clase dominante.

Canadá: 150 años de colonialismo, capitalismo y resistencia

Canadá 04 de julio de 2017

Leslie Kemp y Martin LeBrun, Alternativa Socialista (Canadá)

El 1 de julio marcó 150 años de la fundación del estado canadiense. El día se celebró con “eventos de cumpleaños” en todo el país y mucho bombo oficial sobre el “gran” Canadá. Esto se ve reforzado por el contraste entre el primer ministro Trudeau y el presidente Trump al sur. Trudeau es el modelo del mundo liberal.

Irlanda: Jobstown – Una puntada podrida expuesta

República de Irlanda 02 de julio de 2017

Cillian Gillespie, Partido Socialista (CWI en Irlanda)

Todos los acusados declarados No Culpables. “La noticia acaba de llegar desde la Corte Penal Central y yo soy el primero en informar a la Cámara. El diputado Paul Murphy, no culpable; Consejero Michael Murphy, no culpable; Consejero Kieran Mahon, no culpable; Frank Donaghy, no culpable; Michael Banks, no culpable; y Scott Masterson, no culpable.”

Alemania: Elecciones se acercan, con insatisfacción, polarización bajo la superficie

Alemania 30 de junio de 2017

Sascha Staničić, Sozialistische Alternative (SAV – CIT en Alemania)

Cuatro meses antes de que las elecciones generales se celebren en Alemania, la canciller Merkel parece tener una carrera segura y podría estar en una posición de tener opciones en cuanto a quién ella elige para ser su socio de la coalición.

El odiado Partido Liberal Democrático (FDP), que fue expulsado del parlamento en las últimas elecciones, probablemente regresará, ganando hasta un diez por ciento en las encuestas de opinión. Hace apenas unos meses parecía que el partido socialdemócrata SPD pudiera alcanzar al demócrata cristiano conservador (CDU / CSU) de Merkel después de haber nombrado a Martin Schulz, ex presidente del Parlamento Europeo, como su nuevo presidente y primer candidato. Pero sólo después de dos meses, el SPD comenzó a deslizarse abajo de nuevo en las encuestas.

Veredicto en el caso de Jobstown – todos los acusados ​​inocentes según el jurado!

República de Irlanda 29 de junio de 2017

En una aplastante derrota para el establishment político irlandés y la clase dominante, el jurado del caso #jobstownnotguilty en Irlanda encontró a los seis acusados ​​inocentes del “falso encarcelamiento” del ex viceprimer ministro, Joan Burton, durante una protesta espontánea contra los cargos por el agua y la austeridad en la clase trabajadora.

Rusia: Un millón de moscovitas se enfrentan a “traslado de vivienda”

Rusia 28 de junio de 2017

Marta Chromova, Alternativa Socialista (CIT), Moscú

A principios de marzo, un grupo de diputados de la Duma del partido gobernante Rusia Unida propuso enmendar la ley “sobre el estatus de la capital de la Federación de Rusia”. El objetivo de esto es dar a las autoridades de Moscú el derecho, bajo el disfraz de “renovación”, para derribar cientos de miles de viviendas. Más de un millón de personas se enfrentan a la amenaza de “traslado de vivienda” forzoso. Como resultado, están surgiendo comités de residentes y varias grandes protestas ya han tenido lugar.

