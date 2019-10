Noticias destacadas del mundo – por Democracy Now!

Hasta 500.000 niños de EE.UU. podrían perder acceso a almuerzos escolares gratuitos bajo los cambios propuestos para el programa de cupones de alimentos

TITULAR17 OCT. 2019

Hasta medio millón de niños estadounidenses podrían perder el acceso a almuerzos escolares gratuitos bajo los cambios propuestos por el Gobierno de Trump para el programa de cupones de alimentos. Esto es lo que sostiene un análisis recientemente publicado por el Departamento de Agricultura estadounidense. Quienes critican la propuesta hecha por Trump sostienen que el nuevo análisis muestra que el plan es "incluso peor de lo que se temía".

Trump entra en “crisis” luego de que los legisladores repudiaran sus acciones contra Siria

17 OCT. 2019

En el norte de Siria, hasta 300.000 civiles se han visto obligados a huir mientras continúa el ataque de Turquía en las zonas controladas por los kurdos. El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, han llegado a Turquía, donde se espera que se reúnan hoy con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Se dice que Pence y Pompeo están presionando para conseguir un alto el fuego, que Erdogan ha rechazado hasta el momento. Turquía invadió la región después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, hablara con Erdogan por teléfono, y luego Estados Unidos retirara abruptamente un pequeño número de soldados estadounidenses de la región. El jueves la Cámara de Representantes votó abrumadoramente a favor de condenar las acciones de Trump en Siria, en lo que The New York Times describió como “el repudio bipartidista más significativo al Sr. Trump desde que asumió el cargo”. Poco después de la votación, Trump se reunió con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros líderes del Congreso, y sufrió lo que Pelosi llamó “una crisis”.

Nancy Pelosi dijo: “Por cada republicano que votó en contra, más del doble votó a favor de condenar lo que hizo el presidente. Creo que el abrumador resultado de la votación probablemente enfadó al presidente, porque realmente estaba afectado. Y es por eso que no pudimos continuar con la reunión, porque él simplemente no podía aceptarlo. Lo que presenciamos fue que el presidente sufrió una crisis emocional. Es triste decirlo”.

Trump dijo más tarde que fue Pelosi la que tuvo una “crisis”. Durante la reunión Trump también repartió copias de una carta que envió a Erdogan el 9 de octubre, el día de la invasión de Turquía. En la carta Trump escribió: “¡Hagamos un trato! Usted no quiere ser responsable de masacrar a miles de personas, y yo no quiero destruir la economía turca, y lo haré”. Trump terminaba la carta diciendo: “No se haga el tipo duro. ¡No sea tonto! Lo llamo más tarde”. La BBC informó que Erdogan recibió la carta y la tiró a la basura. Desde la retirada de Estados Unidos, los kurdos se han alineado con el gobierno sirio. Un número de ex combatientes del ISIS que estaban siendo retenidos por los kurdos han escapado.

Gordon Sondland testificará hoy en la investigación para la destitución del presidente estadounidense

17 OCT. 2019

En Washington DC, uno de los llamados “tres amigos” testificará hoy ante los legisladores de una comisión de la Cámara de Representantes como parte de la investigación en curso para la destitución de Donald Trump. Gordon Sondland es el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea y un rico magnate hotelero y promotor inmobiliario del estado de Oregón. Sondland recibió su embajada después de donar un millón de dólares al comité de la inauguración de Trump. Su falta de experiencia diplomática llevó a que un asesor de política exterior de la Casa Blanca se quejara de que Sondland era un riesgo para la seguridad nacional. Se espera que Sondland testifique sobre los mensajes de texto que ya se dieron a conocer entre él y Bill Taylor, el principal diplomático de Estados Unidos en Ucrania. En uno de los mensajes, Taylor escribió a Sondland: “¿Estamos diciendo ahora que la asistencia de seguridad y las reuniones en la Casa Blanca están condicionadas a las investigaciones?”. Sondland contestó con un mensaje de texto, “Llámame”, tal vez con la intención de no dejar ninguna prueba rastreable del intercambio.

Reino Unido y la Unión Europea llegan a un acuerdo sobre el Brexit

17 OCT. 2019

Reino Unido y la Unión Europea dicen que han alcanzado un nuevo acuerdo sobre el Brexit, antes de la fecha límite del 31 de octubre para que el Reino Unido abandone la Unión Europea. El acuerdo todavía debe ser ratificado tanto por los legisladores del Reino Unido como por los líderes europeos. El primer ministro británico, Boris Johnson, dice que planea someter su acuerdo a votación en la Cámara de los Comunes el sábado. Algunos grupos políticos del Reino Unido, como el Partido Unionista Democrático, en Irlanda del Norte, dicen que no apoyarán el acuerdo. Mientras tanto, muchos residentes de todo el Reino Unido siguen oponiéndose al Brexit. Esto fue lo que dijo Johnny Kelly en Irlanda del Norte.

Johnny Kelly dijo: “Todos somos residentes fronterizos, todos tenemos grandes preocupaciones sobre el impacto del Brexit. Pensamos que es antidemocrático porque, en primer lugar, el pueblo de Irlanda del Norte no votó por el Brexit. Todos los análisis disponibles demuestran claramente que cualquier Brexit tendrá un efecto perjudicial en la gente y la economía de esta isla”.

Continúan las protestas en Cataluña tras la condena de los líderes separatistas

17 OCT. 2019

En España, continúan las protestas masivas en las calles de la región de Cataluña después de que nueve líderes secesionistas españoles fueran sentenciados a prisión el lunes por su papel en la campaña por la independencia de Cataluña en 2017. El miércoles por la noche, los manifestantes levantaron barricadas y se enfrentaron a la policía durante horas en la tercera noche seguida de protestas en la región.

Gobierno de Trump propone abrir el Bosque Nacional Tongass a la tala de árboles

17 OCT. 2019

El Gobierno estadounidense de Donald Trump ha propuesto abrir millones de acres del Bosque Nacional Tongass, de Alaska, a la tala de árboles, una medida que, según los activistas ambientales, amenaza al bosque pluvial templado intacto más grande de Norteamérica. El martes, Trump les dijo a los funcionarios federales que revirtieran las protecciones de larga data contra la tala de árboles en el área. Los críticos de la medida dicen que la tala amenazaría no solo al ecosistema, sino también a la rentable industria pesquera del salmón y al turismo del bosque.

Docentes de escuelas públicas en Chicago inician huelga

17 OCT. 2019

En la ciudad de Chicago, 25.000 docentes abandonaron este jueves sus puestos de trabajo en las escuelas públicas de la ciudad para exigir mejores salarios y beneficios, clases con menos cantidad de alumnos y la contratación de más personal de enfermería, así como consejeros, trabajadores sociales y bibliotecarios. La histórica huelga ha paralizado el tercer sistema escolar más grande de Estados Unidos, con clases canceladas para más de 350.000 estudiantes. Miles de trabajadores en huelga y sus aliados han organizado piquetes en toda la ciudad. Los docentes han exigido durante mucho tiempo más personal de apoyo en los centros educativos y están exigiendo que el Gobierno municipal ponga esa promesa por escrito. Encuestas recientes realizadas antes de la huelga muestran que los residentes de Chicago apoyan a los educadores.

General Motors y el sindicato de los trabajadores de la industria automotriz de EE.UU. llegan a un acuerdo tentativo que apunta a terminar la huelga

17 OCT. 2019

En más noticias laborales, decenas de miles de trabajadores de General Motors están celebrando después de que el sindicato de los trabajadores de la industria automotriz, United Auto Workers, y el gigante de la fabricación de automóviles llegaron a un acuerdo provisional que podría poner fin a la huelga más prolongada que han realizado los trabajadores de la United Auto Workers en General Motors en medio siglo. El acuerdo incluiría aumentos salariales, mejoras en el plan de seguro médico y la posibilidad de obtener puestos de trabajo a tiempo completo para los trabajadores temporales. El anuncio se produjo después de que el presidente Trump contactó telefónicamente al presidente del sindicato en la noche del miércoles. Los trabajadores permanecerán en huelga durante al menos unos días más, mientras el sindicato decide si aprueba formalmente el acuerdo.S

El Concejo de la Ciudad de Nueva York votará plan de 8.000 millones de dólares para cerrar la prisión de Rikers y construir nuevas cárceles

17 OCT. 2019

El Concejo de la Ciudad de Nueva York votará sobre un plan valuado en 8.000 millones de dólares para cerrar la cárcel de la isla Rikers para 2026 y construir cuatro nuevas cárceles en toda la ciudad, en lo que muchos denominan un modelo nacional para la reforma penitenciaria. Durante décadas, activistas en favor de los derechos humanos han protestado por la violencia, el abuso y la mala gestión dentro de la isla Rikers y han pedido su cierre. Sin embargo, muchos activistas ahora se oponen al plan de reemplazar Rikers con cuatro nuevas cárceles, argumentando que sería mejor invertir los miles de millones de dólares del plan en las comunidades y en reformas de la justicia penal destinadas a reducir la cantidad de personas encarceladas, tales como ayudas económicas para obtener libertad bajo fianza. La agrupación “No New Jails NYC” organizó una protesta este jueves por la mañana frente al Ayuntamiento de Nueva York, para exigir a los miembros del concejo de la ciudad que rechacen la propuesta de uso del suelo, la cual despejará el camino para la construcción de las nuevas cárceles.TEMAS:

Fallece el congresista de Maryland Elijah Cummings

17 OCT. 2019

Elijah Cummings, congresista demócrata del estado de Maryland, falleció a la edad de 68 años. El político afroestadounidense de larga data defendió durante décadas las causas progresistas y los derechos de los afroestadounidenses y los pobres. Asimismo, fue un crítico feroz del presidente Donald Trump, quien calificó al distrito de población mayoritariamente negra de Cummings como un “desastre infestado de roedores”. Cummings nació en 1951 y era hijo de un aparcero. En la escuela primaria, le dijeron que era “demasiado lento” y que hablaba mal. Cummings logró convertirse en uno de los oradores más influyentes en la Cámara de Representantes de Maryland, así como en el primer negro en ser nombrado presidente pro témpore de dicha cámara estatal. Asimismo, Cummings ocupó el cargo de presidente del Bloque Afroestadounidense del Congreso de Estados Unidos y el de presidente del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes. En 2016, Democracy Now! habló con Cummings en la Convención Nacional Demócrata en Filadelfia. Amy Goodman le preguntó sobre las “Madres del Movimiento” —las madres de Trayvon Martin, Michael Brown, Eric Garner y otros afroestadounidenses asesinados por la policía—, quienes acababan de subir al escenario en dicha convención.

Elijah Cummings sostuvo: “Ten en cuenta que tengo un sobrino que, lamentablemente, murió hace cinco años siendo asaltado. Y fui a visitar su habitación al día siguiente, y su cerebro estaba salpicado en la pared. Tenía 20 años, era estudiante en la Universidad Old Dominion. Murió a los 20 años. Y por eso, realmente puedo empatizar con esas mujeres, porque cuando un muchacho muere así, lloras por lo que podría haber sido. Pero creo que la clave, la razón por la que su intervención fue tan importante y poderosa, es que puede ayudar a que la gente entienda, solamente intentar que la gente haga una pausa y comprenda el dolor, o intente comprenderlo. Esas mujeres han sido muy valientes. Lo que hicieron fue tomar su dolor y convertirlo en una pasión para cumplir su propósito. Dolor, pasión, propósito. Y por eso las admiro, porque han tomado su dolor y ahora están tratando de ayudar a otras madres a no tener que pasar por lo que ellas pasaron”.

Amy Goodman preguntó: ¿Alguna vez has sido detenido por la policía en estos años?

Elijah Cummings respondió: Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Y ten en cuenta que era detenido mucho más cuando era más joven. Nunca olvidaré una vez que tuve la suerte de tener un automóvil Acura, y era detenido casi cada semana. Tenía 32 años, y era detenido cada semana.

Esas fueron las palabras del congresista demócrata de Maryland Elijah Cummings. Falleció en la madrugada del jueves en el Hospital Johns Hopkins a la edad de 68 años.

