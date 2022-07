No nos dejemos llevar por Cantos de Sirena

por Jorge Lavandero

Hay un movimiento denominado «Referente Político Social, RPS.» Que postula el rechazo activo a la nueva constitución o votar nulo o son ingenuos o están en la vereda de la derecha.

Esto es grave porque confunde a quienes no han leído la nueva constitución propuesta, dejándose llevar con los CANTOS DE SIRENA de los grandes grupos económicos que con la nueva constitución pierden sus enormes privilegios a costa del pueblo y le he contestado lo siguiente: No es lo mismo rechazar para reformar que aprobar para reformar. Rechazar para reformar es habilitar nuevamente la constitución de la dictadura y ceñirse a los quorums que la han hecho imposible de reformar, por más intentos que hicimos.

En definitiva, quienes quieren rechazar para reformar son pinochetista encubiertos para prolongar el sistema neoliberal que tanto daño le han hecho a los sectores medios, de profesionales y sectores de bajos ingresos.

No nos engañemos quienes quieren rechazar, son partidarios del continuismo Pinochetista que le han negado sus derechos por años al pueblo. No hay un poder popular organizado para exigir cambios verdaderos, cuantos movimientos nacieron y murieron con estos mismos objetivos. No, ahora es cuando se puede aprobar para reformar, se tiene los plebiscitos, validados para el presidente de la República y el parlamento y si no se elige un verdadero presidente, es porque el pueblo entero, en gran proporción, no tiene conciencia social. Son los a patronados, por tanto, hay que luchar con las armas posibles, que entrega la nueva constitución y que al menos son 4 la primera se elimina el poder subsidiario al estado y se le repone su potencial.

La segunda, son los plebiscitos, incluido para ejercerlo los sectores populares. 3° la iniciativa legal y popular en las leyes y la 4a. Se eliminan los candados y cerrojos del bando militar de los 80, por tanto, se pueden cambiar todas las leyes con quorums simples.

Yo no me quedaré con la constitución de la dictadura y aprobada la nueva, lucharé por los cambios, que ahora se pueden, y no le haré a la derecha y sus grupos económicos, por ningún motivo, el juego disfrazado, para mantener la constitución del duo Guzmán-Pinochet

