NO LO VIERON VENIR: LA CANCION ES LA MISMA. LA HUMANIDAD SE JUEGA SU DESTINO                                                             ￼￼

El contexto mundial y nacional, sigue siendo el mismo que aquel vivenciado ex ante al Estallido Social de 2019. El capitalismo cruje por sus cuatro costados, bajo una lógica de espiral armamentista e inflacionaria muy avanzada.

En Chile, la cúpula la expresión capitalista más aguda, la neoliberal, dirigida por el Frente Amplio en el gobierno, también, como antes de la Pandemia, sigue golpeando al pueblo chileno, favoreciendo al gran capital monopólico financiero nacional y transnacional, tirando a la basura las juradas promesas de lucha con que lograron la Presidencia del país.

Lejos de ello, muy temprano, la cúpula FA-PC, posa con falso glamour en los medios de la burguesía, promoviendo un Chile tan falso como el oasis de Piñera. Así, han logrado “dorar la píldora” con que la burguesía duerme tranquila, pensando en que el Estallido Social no fue más que una terrible pesadilla.

Lo cierto es que, sin embargo, descansan sobre un volcán.

Luego de los Ingresos de Emergencia, y los Retiros de los Fondos de Pensiones, las cuentas públicas crujen, siendo cada vez más febles las cortinas de humo de los medios periodísticos burgueses, que cada vez más muestran su desfonde, con una parrilla tan insensata como irreal, que muestra a las claras el total desmadre en el control del país. Ello se suma a una vulgaridad sin precedentes en estos medios de masas, sobre todo en el Congreso, que se hunde en escaramuzas de cantina, con continuos escándalos de la peor estofa.

Para contextualizar las cifras macro del país, veamos el siguiente cuadro:

Cuadro A: Serie Deuda Gobierno Central y Sector Público 2019 2022 (II semestre), % en relación al PIB[1].

TIPO DE DEUDA 2019 2022 (II semestre) DEUDA NETA GOBIERNO CENTRAL 6,5 18,1 DEUDA NETA SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO 1,0 16,5

Es fácil advertir que, para enfrentar el Estallido Social, el país fue hipotecado. Los datos son elocuentes. En 7 semestres, la deuda neta del Gobierno Central aumentó 3 veces su tamaño, mientras que aumentó 16 veces la deuda del Sector Público.

En este escenario, se suceden numerosas quiebras en la construcción, retail y cadenas alimenticias, mostrando la degenerada presión oligopólica en el país, que muestra rasgos neofeudales en el neoliberalismo, un fenómeno chileno y mundial.

En Chile, como ejemplo de esta lógica, se otorgó definitivo paso al Tratado Trans Pacífico, que garantiza en lo esencial, un control jurisdiccional internacional privado de las empresas transnacionales, por sobre los gobiernos de los países.

Mientras, en el plano internacional, los grandes bloques imperialistas, se enfrentan en el espeso ajedrez de la guerra en Ucrania, donde Rusia y China buscan destruir los enclaves de dominio territorial promovidos por USA y Gran Bretaña en Ucrania, donde este bloque neoliberal, ha experimentado sus armas bacteriológicas, y en que, vía expansión de la OTAN, pretendían montar enclaves de armas nucleares.

En este conflicto, USA ha logrado hasta el momento, un giro neoliberal de la Unión Europea, que puso a funcionar sus enormes enclaves armamentistas, apostando bajo ideas neonazis a una suerte de neofeudalización mundial.

Sin embargo, la guerra muestra desde ya una severa corrupción en la UE, mientras el invierno recién comenzado, suena como piedra de tope del conflicto. No obstante, se suceden una y otra vez más acciones demenciales de los grupos neonazis, con la connivencia de “Occidente”, entre las que se cuentan los nuevos ataques bacteriológicos en China, (“nuevas cepas”), como de ataques a centrales nucleares europeas.

No se puede perder de vista que este conflicto tiene su origen y curso de acción en la competencia por los mercados, en la que China y Rusia controlan aspectos estratégicos (tecnología espacial y militar), que superan largamente a “Occidente”, quien, frente a esta superioridad busca convertir a Ucrania en una nueva Jutlandia, para seguir con su demencial pretensión de control mundial unilateral, liderado por USA y UK.

Debemos destacar que, frente a esta tozudez anglosajona, China y Rusia, en las próximas semanas podrían destruir definitivamente la presencia militar de “Occidente” en Ucrania Y Taiwan, lo que, además, les permitirá romper la noción neoliberal del Capitalismo neoliberal occidental. La UE se juega en ello su estructura, lo cual es menos probable que se rompa antes que lo haga la demencial alianza con USA y GB, para que caiga definitivamente el eje neoliberal. Esta política impresentable de la UE, mantiene al conflicto bajo amenaza de una resolución militar de alto riesgo.

Rusia tiene la capacidad para dar la estocada final a Kiev, de la que Zelenski salió antes de Navidad.

Así las cosas, derrotado en los hechos militarmente, el neoliberalismo se sostiene sólo desde una desesperada pretensión de control mundial, a través de la mentira y el engaño en los mass media, sin cuya sujeción, cae.

En Chile, es claro sobre todo desde el Estallido Social de 2019, que esta perversión del dominio a través de la mentira y el engaño, no tiene más tiempo como cultura de sostenible. Nada bueno puede salir de la mentira, y las nociones apocalípticas explican la naturaleza de este engaño[2].

El pueblo trabajador, dio un golpe de timón definitivo a la realidad de este país, quebrando esta lógica basada en los engaños. Sin embargo, la burguesía, lejos de haber aceptado ajustes profundos bajo la lógica de cambio fundamental surgida del Estallido Social, es decir, una Nueva Constitución, ha optado por insistir en mantener la cortina de mentiras y engaños al pueblo trabajador, a la manera del dictador Pinochet en los ochenta.

La clase trabajadora, que fue capaz de soportar 30 años de mentiras y engaños en defensa de la democracia, no esperará otros treinta años para una nueva insurrección. La realidad de la corrupción galopante de las instituciones del Estado, frente a las miserables pensiones, de las deudas insostenibles, de los abusos bancarios y de las grandes empresas en las colusiones de bienes esenciales (medicamentos, alimentos, transporte), la falta de acceso a vivienda digna, la depredación de todo tipo (forestal, minera pesquera), y un largo etc., ya no es sostenible frente a la opulencia de pequeños grupos neoliberales, ensamblados en el lujo y el derroche.

Esta realidad, que originó la insurrección que puso de rodillas al régimen burgués en Chile, está viva y latente en Chile. La casta política se farreó salir de ello en su un escuálido “Acuerdo por la Paz”, hecho por el corrupto Congreso -buzón de leyes hechas por los empresarios-.

Sin embargo, los desastres de la institucionalidad, precedentes a la Insurrección de octubre de 2019, se siguen sucediendo con mayor indecencia aún que los que precedieron a ese colapso institucional de Chile.

Así las cosas, el hastío como pulsión elemental de sobrevivencia, manifestada en octubre de 2019, nos ubica en un ciclo de una definitiva respuesta estructural a la crisis sistémica del Capitalismo, como sentido de reemplazo dialéctico de poder, pues ya no hay más espacios para el posibilismo burgués, como acomodo de respuestas sociales al pueblo trabajador.

Este gobierno lo ha demostrado a las claras, fluyendo además en el enclave de medición de los tiempo, como ciclos de la Humanidad, en el ingreso del nuevo milenio, el segundo desde Jesús, entrada del ciclo de Acuario en el Sistema Solar, en una conjunción en que ya no será posible sostener la mentira y el engaño, pues la luz de la conciencia social, ese Chile que despertó, es una realidad que ya no es posible de controlar para el eje del mal, descrito en la Biblia, pues la oscuridad en que se basó, no soporta la luz de Acuario, enclave estelar que no les permite más tiempo en esta dimensión, de modo que se les acabó su tiempo.

Vivimos así, un momento esencial en la Historia. Estamos próximos a presenciar el colapso de la cultura de la muerte y depredación de esta raza enemiga de la luz y el amor, identificada como Satanás y las tinieblas en libros sagrados, para refundar la existencia sobre la Tierra bajo la lógica de la luz y el amor, en los próximos años.

El mensaje es claro, luego de muchísimas luchas de la Humanidad marcada por guerras, exterminios, inundaciones, grandes incendios, mega explosiones, la Humanidad debe ser redimida en la Nueva Babilonia, bajo manto de sentido, luz, equilibrio y redención. De amor.

Hoy, este escenario se presenta como la otra cara de esta medalla de la crueldad y el odio burgués, de la mentira y el engaño permanente, que no tiene más opciones. No hay más espacio para la guerra, la depredación, la explotación, el hambre, los abusos a menores, mujeres y minorías étnicas.

Esta contradicción de la Humanidad sólo es explicada por el materialismo dialéctico, que señala que la purga a ese sentido de enajenación del consumo y la ostentación, del lujo y la depredación, se dan en la sustitución de la burguesía y la propiedad privada, por el Socialismo y posterior Comunismo, en manos de la clase trabajadora, los verdaderos productores de la Humanidad.

Sólo extirpando la apropiación de la plusvalía en que se basa el Capitalismo (como exacción del trabajo útil para una lógica de enriquecimiento injusto de unos pocos), podremos disponer de los recursos para todos, en un sentido equilibrado, dejando atrás esta pirámide de oligopolios de privilegiados, mientras la base social de la Humanidad sufre enormes padecimientos con recursos restringidos, cuando los hay.

Esta falacia del Capitalismo, de que los recursos son escasos, y las necesidades múltiples, es un obstáculo a un desarrollo equilibrado de la Humanidad. Esta atrofia, no tiene más camino que terminar, y dar paso a un sistema avanzado de disposición de bienes y servicios para todos, como anticipara Carlos Marx en el S XIX, «¡De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades!»[3].

[2] Apocalipsis 12:9 Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ejércitos, fue arrojado a la tierra. La referencia es a que, en la Tierra mora, para su purga definitiva, una raza de dragones) habitantes de Las Pléyades, Constelación dfe orión) que, rompiendo el pacto con Dios, engañan y mienten sobre el origen y destino de todas las cosas, luchando actualmente en la Tierra con lo que queda de su ejército, donde purgan su condena.

De allí que en el último tiempo se visualicen como nunca antes, imágenes de tecnología alienígena, pues este ejército draconiano, lucha en la Tierra para sostener la esfera de influencia de esta raza depredadora, draconiana, de altísima tecnología, que sin embargo, no puede destruir la actual condición de la raza humana, que está revestida de una superior condición de control biológico y químico a través del amor, es decir, el vínculo subjetivo ajeno a la lógica científica depredadora (n. del a.)

[3] Marx (1891, obra póstuma) Crítica al Programa de Gotha: “En una fase superior de la sociedad comunista, cuando la esclavizadora subordinación del individuo a la división del trabajo y con ello a la antítesis entre trabajo mental y físico haya desaparecido; cuando el trabajo se haya convertido no sólo en medio de vida, sino en la primera necesidad vital; cuando a la par con el desarrollo global del individuo hayan aumentado las fuerzas productivas y los manantiales de la riqueza colectiva fluyan más abundantemente, sólo entonces podrá rebasarse en su totalidad el estrecho horizonte del derecho burgués y podrá la sociedad inscribir en su estandarte: «¡De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades!». En: https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gotha/critica-al-programa-de-gotha.htm

