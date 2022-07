Nigeria: protestas masivas por el cierre de universidades

Imagen: Camaradas del Movimiento Socialista Democrático DSM (Comité por una Internacional de los Trabajadores en Nigeria) en la marcha de Lagos



El martes 26 de julio de 2022, hubo una gran participación de trabajadores y otros manifestantes en las capitales estatales de Nigeria para una protesta nacional convocada por el Congreso Laboral de Nigeria (NLC) por el cierre continuo de universidades. Este es el resultado del fracaso del gobierno de Buhari para satisfacer las demandas de los trabajadores universitarios en huelga. El miércoles 27 de julio es el día de la manifestación de protesta central en el Territorio de la Capital Federal (FCT) Abuja, que pone fin a la acción de dos días.

Fue significativo que no solo el Sindicato de Personal Académico de Universidades (ASUU), sino también prácticamente todos los sindicatos de personal de educación terciaria estuvieran presentes en la protesta. También hubo una representación impresionante de los afiliados sindicales de la NLC. También asistieron representantes de coaliciones de izquierda y socialistas como el Frente de Acción Conjunta y el Movimiento Político Alternativo Popular (TPAP-M).

Sin embargo, aunque el cierre de las universidades fue el detonante, el verdadero impulsor de la protesta fue la ira masiva contra el fracaso del gobierno de Buhari y la élite gobernante capitalista por el terriblemente alto costo de vida y la creciente inseguridad. Era un estado de ánimo radicalizado preparado para luchar por la reversión de la terrible situación si se le proporcionaba una plataforma y un liderazgo.

Este estado de ánimo radical se reflejó en las ventas de más de 100 copias de Socialist Democracy (SD), el periódico DSM, justo a la mitad de la marcha de protesta en Lagos. Los suministros del folleto ERC no duraron tanto. En muchos sentidos, la participación en la protesta de Lagos superó las expectativas. Como muchos lo han descrito, era un “mar de cabezas”. Aunque esto asciende, posiblemente, a nada más que entre 3.000 y 5.000 personas, pero en comparación con protestas anteriores y, en particular, con la sospecha de la dirección laboral pro capitalista por parte de elementos de la clase trabajadora, la juventud y los activistas, esta es sin duda una cifra significativa.

Los informes que llegan desde ayer muestran que el carácter de la protesta de Lagos se repitió, en diversos grados, en todo el país. Fue solo en unos pocos estados que la participación fue inferior a mil. De hecho, mientras escribimos, prácticamente todos los medios capitalistas informan no solo de una participación impresionante, sino también de un estado de ánimo militante y combativo: ¡signos inequívocos de que la clase trabajadora está lista para un enfrentamiento!

¡Por una huelga general de 48 horas!

Como se argumenta en el folleto de Education Rights Campaign (ERC) que circuló en la protesta, la siguiente etapa debería ser una huelga general de 48 horas con protesta masiva. Esto es para aumentar aún más la presión sobre el gobierno de Buhari para que cumpla con las demandas de ASUU y otros sindicatos de personal y exija una financiación adecuada de la educación pública en todos los niveles. También en la agenda de la acción debe estar la resistencia contra el empeoramiento de las dificultades económicas, incluidos los altos precios de los alimentos básicos, el combustible y la energía.

Desafortunadamente, solo unos pocos estudiantes estuvieron en la protesta de Lagos. Participaron miembros de la rama ERC de la Universidad Estatal de Lagos. También estaban allí algunos funcionarios de NANS Lagos JCC y algunos estudiantes individuales. Las bajas cifras de participación estudiantil se deben a las debilidades del movimiento estudiantil y, en particular, a la incapacidad de la NANS y de los líderes sindicales de estudiantes para prepararse y movilizarse. Además, el liderazgo de NLC Lagos no hizo ningún esfuerzo enérgico para atraer al movimiento estudiantil. Sin embargo, los informes de otros estados muestran que esto puede no ser un patrón general, ya que los estudiantes parecen haber participado en cantidades más significativas en algunos estados en comparación con otros.

Compañeros del DSM participaron en cuatro de las marchas de protesta en los estados de Lagos, Oyo, Ogun y Osun. Se vendieron cientos de copias del Socialist Democracy (SD). En Lagos, por ejemplo, se vendieron unos 120 ejemplares del periódico. También se distribuyeron miles de copias del folleto del ERC. Se hicieron contactos de personas interesadas en unirse a nosotros o saber más sobre el DSM. Mientras escribimos, los miembros de la sucursal de DSM en Abuja participan en la manifestación de protesta central que se lleva a cabo hoy, miércoles 27 de julio de 2022, en Abuja. Se publicarán más informes después de la acción de hoy.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...