La visión marxista de la historia

por Naomi Byron,

de Socialism Today (edición 259 julio-agosto de 2022), revista mensual del Partido Socialista (CIT Inglaterra y Gales)

El capitalismo, el sistema en el que vivimos hoy, es desigual y antidemocrático. Es una sociedad de clases, basada en la explotación de la clase trabajadora por una clase dominante: los capitalistas, una pequeña minoría de la población que posee y controla las principales industrias e instituciones financieras.

En el sistema educativo capitalista, se nos hace creer que la sociedad de clases siempre ha existido, que la explotación de clase es natural e inevitable, y que el capitalismo es la mejor forma de organizar la sociedad. También se nos dice que la historia la hacen personas famosas y que la clase trabajadora no tiene poder para cambiar el sistema de la sociedad.

La teoría del «materialismo histórico», desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels, proporciona un marco para que los socialistas analicen la sociedad humana y las leyes de su desarrollo. Explica que las sociedades de clases no siempre han existido; de hecho, las primeras sociedades humanas eran sociedades sin clases basadas en la cooperación y el consenso, sin explotación u opresión sistemáticas.

Para los marxistas, la sociedad humana se basa en fuerzas materiales. Para que exista cualquier sociedad, los seres humanos deben proporcionar las necesidades de la vida que nos permiten sobrevivir: comida, agua, refugio, etc. Estas son cosas materiales. La forma en que interactuamos para proporcionarlos, quién controla los productos de nuestro trabajo y cómo los utilizan, determina el tipo de sociedad en la que vivimos.

Al principio: evolución

Sin ciertos factores físicos, la sociedad humana tal como la conocemos no podría haberse desarrollado, en particular el pulgar oponible, la laringe y el gran cerebro humano.

El pulgar oponible nos permite sujetar, fabricar y utilizar herramientas. Sin las habilidades de manejo fino que hizo posible, los primeros humanos no habrían podido desarrollar y utilizar las herramientas sofisticadas que les permitieron sobrevivir y prosperar en un entorno cambiante.

Sin la gama de sonidos que la caja de la voz humana nos permite producir, las sociedades primitivas no podrían haber desarrollado los lenguajes complejos que les permitieron comunicar ideas y cooperar a un nivel superior.

El tamaño del cerebro humano, mucho más grande que el de otros animales en comparación con el peso corporal, fue tanto el resultado del crecimiento de la inteligencia humana, impulsada por la necesidad de cooperar y fabricar herramientas, como la causa de su mayor crecimiento. Con un cerebro más grande, los primeros humanos tenían más potencial para desarrollar inteligencia y pensamiento abstracto.

Esos atributos físicos evolucionaron debido a la forma en que los primeros humanos interactuaban con su entorno. Estaban menos adaptados a su entorno que muchas otras especies y lo compensaron trabajando juntos en grandes grupos y desarrollando herramientas.

Sociedad de cazadores-recolectores

Los seres humanos se organizaron en sociedades de «cazadores-recolectores» durante la gran mayoría de los más de 100.000 años de historia humana hasta que la sociedad de clases comenzó a desarrollarse hace unos 12.000 años. Incluso hoy en día, hay algunas áreas en todo el mundo donde todavía existen sociedades de cazadores-recolectores, aunque la mayoría ha sido influenciada por la presión para adaptarse al capitalismo.

¿Por qué las sociedades de cazadores-recolectores eran tan diferentes a la sociedad actual? La respuesta está en la forma en que se organizó la producción de las necesidades de la vida.

Dependían de encontrar comida a través de una combinación de caza y recolección de animales salvajes y recolección de plantas silvestres. Estaban a merced de su entorno y no tenían forma de almacenar más que pequeñas cantidades de alimentos a largo plazo, especialmente porque muchos grupos tenían que moverse regularmente para encontrar comida. La distancia que viajaba cada grupo generalmente estaba determinada por su entorno, dependiendo de la comida disponible en cada estación. Algunos, con fuentes de alimentos cercanas que abundaban durante todo el año, eran más estáticos.

Todos estaban involucrados en proveer las necesidades de la vida – comida, refugio, etc – porque de lo contrario, el grupo no sobreviviría. No había base social o económica para que una élite formara y desarrollara la explotación sistemática del trabajo de otros, como sucedió más tarde en la sociedad de clases.

A menudo había diferencias en el trabajo que hacía la gente. La investigación ha sugerido que las mujeres se dedicaban más al cuidado de los niños y a la recolección de plantas, mientras que los hombres tendían a dedicarse más a la caza, aunque esta división del trabajo era flexible y no era la misma en todas partes. Sin embargo, no se hicieron juicios de valor sobre el estatus de esos diferentes roles como lo son hoy, y los productos del trabajo de todos fueron distribuidos y compartidos por todos. Fue solo cuando surgió la sociedad de clases que el cuidado de los niños y otros trabajos más asociados con las mujeres se devaluaron y comenzó la opresión sistemática de las mujeres.

Los cazadores-recolectores tendían a operar en pequeños grupos, vinculados a varios otros grupos en la misma área. El tamaño de los grupos dependía de la disponibilidad de recursos. Los estudios de las sociedades de cazadores-recolectores realizados en los siglos XIX y XX muestran que, en muchos casos, habían desarrollado un sistema complejo de compartir recursos dentro y entre los grupos como una especie de seguro contra el hambre o el conflicto, llamado «reciprocidad».

Los métodos de organización variaban según las tareas necesarias para proporcionar alimentos. En su libro The Dawn of Everything, David Graeber y David Wengrow describen cómo algunas sociedades de cazadores-recolectores se organizan de manera diferente según la estación. Por ejemplo, la caza estacional de peces y animales, o la recolección de nueces, a menudo exigía una forma de organización social diferente a la que necesitaban los pequeños grupos de recolectores el resto del año.

Marx y Engels describieron la sociedad de cazadores-recolectores como «comunismo primitivo», porque la forma en que se producían y distribuían las necesidades de la vida, el «modo de producción», fomentaba un método democrático y cooperativo de toma de decisiones. A pesar de la gran variedad de sociedades de cazadores-recolectores, las características comunes fueron: pocas posesiones; falta de explotación sistemática; decisiones importantes tomadas por consenso; y autoridad ganada en lugar de impuesta.

El antropólogo George Silberbauer describió cómo funcionaba el consenso entre los cazadores-recolectores G-wi en la reserva del Kalahari central de Botswana a fines de la década de 1950 y principios de la de 1960: uno de ellos. Es un proceso de desgaste de alternativas distintas de aquella para la que no queda oposición significativa. Ése, pues, es el que se adopta. El hecho de que sea la banda en su conjunto la que decida… es tanto necesario como suficiente para legitimar lo que se decide y hacer que la decisión sea vinculante para todos los que están interesados ​​y afectados por ella”. (Política e Historia en las Sociedades de Bandas, 1982)

A menudo se nos dice que el egoísmo, la brutalidad y la guerra en el mundo de hoy son parte de la naturaleza humana y que los humanos no son completamente capaces de cooperar y vivir como iguales. La existencia de sociedades ‘comunistas primitivas’ durante un período de tiempo tan largo demuestra que este no es el caso.

La naturaleza humana tiene posibilidades casi infinitas. Así como la forma en que se organizó la sociedad bajo la sociedad de cazadores-recolectores ayudó a sacar a relucir los aspectos más positivos y cooperativos de la naturaleza humana, las sociedades socialistas del futuro podrán sacar a relucir cualidades similares.

La revolución neolítica

Hace alrededor de 12.000 años, dos desarrollos comenzaron a revolucionar la forma en que se organizaba la sociedad humana: el cultivo de plantas (agricultura) y la domesticación de animales.

Estos dos logros, conocidos como la revolución neolítica, permitieron a los humanos obtener cierto grado de control sobre su entorno por primera vez. La productividad del trabajo aumentó enormemente: en lugar de viajar a donde podían encontrar alimentos adecuados en diferentes épocas del año, los humanos ya no dependían completamente de las condiciones naturales. Esto sucedió en varios lugares del mundo, incluido el Creciente Fértil en el Medio Oriente actual.

Se establecieron asentamientos más permanentes, donde se podían almacenar reservas de alimentos y cuidar y proteger los cultivos y los animales contra las incursiones. Por primera vez, la sociedad humana pudo producir y almacenar constantemente un excedente permanente: alimentos y bienes producidos por encima de lo que se necesitaba para sobrevivir.

Esto permitió liberar a una parte de la sociedad del trabajo diario de producir las necesidades de la vida sin poner en peligro la supervivencia del grupo. Esa sección podría entonces concentrarse en tareas especializadas, que iban desde la realización de rituales que se creía que ayudaban a traer comida y fortuna al grupo, hasta la fabricación de herramientas y el desarrollo de nuevas técnicas como la fundición de metales y la cocción de cerámica.

Esto condujo a formas nuevas y más productivas de utilizar el trabajo humano, por ejemplo, mediante el uso de herramientas metálicas en la agricultura. A medida que aumentaba la productividad del trabajo, también aumentaba el tamaño del excedente permanente. Las sociedades se volvieron más complejas, con la consecuencia de que surgió una capa de administradores.

El desarrollo de la sociedad sumeria, que surgió entre los ríos Tigris y Éufrates, no lejos de la actual Bagdad, se basó en el riego: sistemas de canales creados por el hombre para llevar el agua del río y la lluvia a los campos de cultivo. Esto aumentó enormemente los rendimientos de los cultivos. Pero para organizar el trabajo de excavación y mantenimiento de los canales de riego para sustentar a una población grande y en crecimiento, la sociedad sumeria necesitaba administradores y encargados de registros.

Desarrollaron el primer sistema de escritura conocido en los años previos al 3000 a. C., en forma de símbolos grabados en tablillas de arcilla para registrar transacciones simples como el número de ovejas o la cantidad de grano. Durante varios cientos de años, a medida que las tareas de los administradores crecían y se volvían más complejas, esos primeros símbolos se desarrollaron en un sistema de escritura más avanzado entendido por todos los administradores sumerios, con la capacidad de escribir y leer como un privilegio muy bien guardado.

El surgimiento de la sociedad de clases

Los especialistas y administradores que fueron liberados del trabajo de producir las necesidades de la vida jugaron un papel progresivo en ayudar a desarrollar las fuerzas productivas. Pero el desarrollo de un excedente permanente también planteó la cuestión de qué hacer con él y quién debería decidir.

Hubo innumerables batallas por esto. Sin embargo, durante un largo período de tiempo, muchos especialistas y sus descendientes se atrincheraron en sus posiciones a través de la acumulación de riqueza, estatus y tradición.

Esto sentó las bases para el surgimiento de élites gobernantes, una nueva clase con intereses diferentes a los demás en la sociedad. Intentaron hacer reglas no solo para desarrollar la sociedad, sino también para proteger su posición privilegiada. Las más exitosas de estas nuevas élites establecieron cuerpos especiales de sirvientes y guerreros para hacer cumplir sus reglas dentro de la sociedad, así como para protegerla de los ataques del exterior.

Este no fue un proceso uniforme y en línea recta. En muchos grupos, la investigación sugiere que se impidió que una clase dominante emergente consolidara su control sobre el poder y se restableció la organización colectiva. Algunas sociedades de cazadores-recolectores comerciaban con sociedades que habían desarrollado la agricultura y al mismo tiempo optaron por permanecer como estaban en lugar de adoptar los métodos agrícolas de sus vecinos.

Pero el rápido crecimiento en el tamaño de las poblaciones debido a la revolución neolítica a menudo creó una amenaza para los grupos de cazadores-recolectores cercanos. Las sociedades neolíticas se expandieron, a veces a un ritmo vertiginoso, necesitando más y más tierra para alimentar a sus poblaciones en constante expansión.

Desarrollo de las fuerzas productivas

El desarrollo de herramientas, maquinaria y técnicas que aumentan la productividad del trabajo humano, como el riego, el arado tirado por caballos o la invención de la producción industrial, aumentó el tamaño de la población que las sociedades podían soportar. También aumentó el grado de especialización y división del trabajo.

El tipo de sociedad en la que vivimos se basa en la forma en que se organiza la producción. Las antiguas sociedades esclavistas, por ejemplo, el Antiguo Egipto, Grecia y Roma, se basaban en la explotación del trabajo esclavo a escala masiva. Las grandes ciudades donde vivían los terratenientes adinerados estaban respaldadas por un gran número de esclavos, en su mayoría capturados en la guerra, que trabajaban la tierra y fabricaban la mayoría de los bienes, como aceite, vino, cerámica y joyería, que hicieron que esas sociedades fueran tan ricas.

El uso de mano de obra esclava para producir las necesidades de la vida liberó a más personas en el resto de la población para desarrollar en gran medida la ciencia, la tecnología y la literatura. Los antiguos egipcios entendieron los principios necesarios para construir la máquina de vapor, por ejemplo, y la rueda hidráulica se inventó en la época romana. Sin embargo, en esa etapa de la historia, dado que la producción de bienes se realizaba principalmente mediante mano de obra esclava barata y fácilmente disponible, era un sistema económico que no fomentaba el uso de nuevas tecnologías para aumentar la productividad del trabajo.

Con el tiempo, esos poderosos imperios comenzaron a toparse con los límites de ese sistema económico, incluidos los costos de las guerras para expandirse y adquirir más esclavos. Comenzaron a desmoronarse hasta que, divididos y debilitados, fueron conquistados por invasores extranjeros.

La esclavitud también ha existido en otros períodos, incluso en algunas formas en la actualidad. La explotación brutal y racista de la trata transatlántica de esclavos desde el siglo XVI hasta el XIX es particularmente prominente en la conciencia de la gente. La monarca feudal de Inglaterra, la reina Isabel I, patrocinó los primeros intentos ingleses de beneficiarse de esto en 1561. Más tarde, las enormes ganancias obtenidas de ese comercio de esclavos jugaron un papel importante en la financiación de la revolución industrial temprana en Gran Bretaña.

Pero fue en las antiguas sociedades esclavistas prefeudales que los esclavos eran la fuerza de trabajo principal y central de la sociedad, hasta el punto de ser la principal característica definitoria del modo de producción y, finalmente, convertirse en el principal factor limitante del progreso económico.

Feudalismo

El feudalismo fue el sistema económico de producción que eventualmente reemplazó a la esclavitud. Se basaba en el trabajo de los siervos, campesinos pobres que producían alimentos en pequeñas parcelas de tierra y que se veían obligados a entregar una determinada proporción de su producción al señor feudal que poseía o controlaba esa tierra. Ese excedente tomado por el señor podría tomar otras formas, por ejemplo, cuando el campesino realiza un cierto número de días de trabajo en la tierra del señor, o mediante el pago de una renta.

La aristocracia terrateniente era la clase dominante bajo el feudalismo. Aunque el estado generalmente se centraba en la monarquía, la familia real generalmente provenía de la aristocracia terrateniente y seguía sus intereses. Las monarquías feudales de todo el mundo solían defender sus privilegios y poder apoyándose en ideas e instituciones religiosas. En Inglaterra, la iglesia apoyó el «derecho divino» del monarca a gobernar y declaró que los hombres y mujeres comunes no tenían derecho a cuestionar a un monarca que había sido elegido por Dios.

Al igual que con la era de la esclavitud anterior, el modo de producción bajo el feudalismo finalmente se convirtió en un obstáculo para el progreso. En Inglaterra, el sistema feudal había comenzado a alcanzar los límites de su desarrollo más de 200 años antes de las guerras civiles inglesas de 1642-1651, que reemplazó a la clase dominante feudal por una clase dominante capitalista.

Las mejoras en los métodos agrícolas y la tala de bosques y otras áreas para proporcionar más tierra para el cultivo habían aumentado enormemente la productividad agrícola, pero no podían ir más allá bajo el sistema feudal de pequeñas parcelas campesinas explotadas por los señores feudales.

Las malas cosechas y la inflación en el precio de los artículos de lujo presionaron el estilo de vida de la aristocracia feudal. Ellos, a su vez, intentaron exprimir más al campesinado, exigiendo rentas en dinero en lugar de grano o mano de obra.

En 1348, la epidemia de la peste negra golpeó Europa. Se estima que entre el 40 y el 60 % de la población de Inglaterra murió, y los brotes posteriores se sumaron al número de víctimas. Esto creó una escasez de mano de obra en el campo que le dio más poder al campesinado en su continua lucha con los señores feudales, quienes se vieron obligados a permitir mejores condiciones y rentas más bajas. Hubo muchas luchas y levantamientos campesinos, el más poderoso y extendido fue la revuelta de los campesinos en 1381.

Los pobres sin tierra, que se vieron obligados a trabajar para otros para sobrevivir, pudieron exigir mejores salarios, tanto en el campo como en las ciudades. Esa capa creció cuando algunos campesinos escaparon de los señoríos feudales y otros fueron expulsados ​​de sus tierras por los señores feudales que entregaron sus tierras a la cría de ovejas, desesperados por obtener algunas de las enormes ganancias del aumento de los precios de la lana. Muchos trabajadores sin tierra se trasladaron a las ciudades en busca de trabajo.

A medida que la clase dominante feudal se hundió en el declive, el embrión de una nueva sociedad comenzó a formarse en las ciudades. Alentados por el crecimiento del comercio a larga distancia, los artesanos y comerciantes se reunían en los mercados de las ciudades para vender sus productos. Los artesanos también encontraron compradores para sus productos a nivel local, particularmente entre los señores feudales y los campesinos más ricos.

Las ciudades de Inglaterra, y la mayor parte de Europa occidental, estaban relativamente libres del control directo de los señores feudales y pronto los artesanos y los comerciantes ricos formaron organizaciones gremiales y corporaciones para proteger sus propios intereses.

Estos procesos –crecimiento en la producción de bienes para vender en el mercado y la creciente crisis del poder feudal en el campo– se reforzaron mutuamente. Los gremios y corporaciones de las ciudades comenzaban a introducir relaciones capitalistas, empleando un ejército creciente de trabajadores asalariados, la base del modo de producción capitalista.

Pero por mucho que creciera el poder económico de esta clase capitalista embrionaria, el gobierno y el sistema legal de Inglaterra aún se basaban en los intereses de la aristocracia feudal. A pesar de su creciente papel económico y presencia en el parlamento, la clase capitalista en ascenso estaba en constante conflicto con la monarquía. Durante gran parte de principios del siglo XV, el monarca gobernó por decreto, disolviendo regularmente el parlamento cuando chocaba con él, por ejemplo, cuando el parlamento se opuso a nuevos impuestos para financiar guerras en el extranjero.

Victoria capitalista en la guerra civil

Los capitalistas atrajeron a los sectores más oprimidos de la población detrás de ellos en su lucha. Estos luchaban por sus propias demandas, como el fin del cercamiento de tierras comunales, por la tolerancia religiosa y contra el pago de impuestos para financiar la iglesia.

Las fuerzas dirigidas por los capitalistas derrocaron a la monarquía y establecieron un parlamento dominado por representantes capitalistas como la autoridad política suprema y un sistema legal que respaldaba los intereses económicos y políticos de la clase capitalista.

Una vez que ayudaron a los capitalistas a ganar el poder, los grupos radicales como los Diggers y los Levellers fueron aplastados. Temerosos de las aspiraciones del campesinado y de los trabajadores asalariados, los capitalistas hicieron algunas concesiones a la aristocracia y restauraron la monarquía. Casi 400 años después, Gran Bretaña todavía tiene reliquias del feudalismo, incluida una Cámara de los Lores.

Este proceso de triunfo capitalista sobre las relaciones feudales tuvo lugar en diferentes momentos en todo el mundo, por ejemplo, a finales del siglo XVIII en Francia y Estados Unidos. Además de establecer sistemas políticos y legales y otras instituciones estatales para servir al dominio capitalista, otra tarea clave de las revoluciones capitalistas fue crear o consolidar estados nacionales con un lenguaje común, en el cual basar esas instituciones e industrias capitalistas; y proporcionar un mercado interno.

Los marxistas a veces se refieren al ‘desarrollo desigual y combinado’, lo que significa que no todos los países atraviesan las etapas de desarrollo de una manera lineal, uniformemente espaciada en el tiempo, sino que se desarrollan a través de las etapas del ‘materialismo histórico’ de diferentes maneras únicas para sus países. características propias. Al mismo tiempo, se ven afectados por las influencias globales. Leon Trotsky, un líder de la revolución rusa de 1917, aplicó ese concepto a Rusia más de una década antes de 1917, cuando explicó que la clase obrera rusa era la única clase capaz de eliminar las persistentes relaciones feudales zaristas. Argumentó que, al mismo tiempo, tendría que hacer a un lado la forma atrofiada de capitalismo que coexistía con el zarismo y pasar directamente a una revolución socialista.

Los sepultureros del capitalismo

El capitalismo se basa en la producción en masa de bienes y la propiedad privada de los medios de esa producción: la maquinaria, las materias primas y los recursos necesarios para la industria y la agricultura a gran escala.

La mayoría de las personas de clase trabajadora, y una gran parte de la clase media, no tienen tierras, inversiones o patrimonio heredado que pueda proporcionarles ingresos, por lo que se ven obligados a vender su trabajo para sobrevivir. Los capitalistas compran esa fuerza de trabajo, luego recuperan su dinero y más, a través de las ganancias que obtienen. Marx llamó a los trabajadores “esclavos asalariados”.

Antes de que comenzara el declive económico a largo plazo, los logros del capitalismo en el desarrollo de las fuerzas productivas fueron inmensos. Impulsada por la inversión de las ganancias para crear más capital, llegó la mecanización del proceso de producción, los ferrocarriles, una extensa red de carreteras, la electrificación, los vehículos de motor, la invención de las computadoras y el desarrollo de la comunicación prácticamente instantánea en todo el mundo. Estos avances y otros llevaron el comercio a un nivel superior y produjeron bienes y riqueza en cantidades antes inimaginables.

Pero tuvo el precio de una explotación más intensiva y destructiva de la clase trabajadora y del planeta. Los capitalistas, en competencia entre sí, intentan forzar a la baja los salarios y las condiciones de trabajo de su mano de obra o encontrar mano de obra más barata para aumentar sus ganancias. Tratan el medio ambiente como un recurso gratuito del que pueden beneficiarse como quieran, independientemente de cualquier daño al mismo o a las comunidades locales.

Las principales potencias capitalistas han utilizado su poder económico y militar para apoderarse de territorios en el extranjero y explotar cruelmente a las poblaciones y los recursos naturales en esas áreas.

Sin embargo, además de explicar que el capitalismo es solo la forma más reciente de sociedad de clases explotadora, Marx y Engels también aclararon que ha sembrado las semillas de su propia destrucción. El papel central que ha jugado la clase obrera en el proceso de producción capitalista ha desarrollado una clase que tiene el potencial de desafiar el dominio de los capitalistas y sacarlos del poder. También es la clase en la sociedad la que es capaz de construir una sociedad socialista y terminar para siempre con la existencia de sociedades basadas en clases.

El trabajo de la clase trabajadora produce la gran mayoría de la riqueza en la sociedad capitalista. También hace funcionar a la sociedad: construyendo escuelas, viviendas, hospitales, vías férreas y carreteras; producir y transportar alimentos y otras necesidades de la vida; cuidar a los enfermos y ancianos; y muchos otros trabajos vitales.

La clase media, que abarca a los propietarios de pequeñas empresas, los pequeños agricultores y profesiones como médicos y contadores, entre otros, también desempeña un papel en la sociedad capitalista de muchas maneras diferentes. Las luchas estallan regularmente entre la clase media; El capitalismo de hoy está empujando a los trabajadores dentro de él más cerca de las condiciones de la clase trabajadora, por lo que tienen mucho que ganar si se unen a los sindicatos y participan en el movimiento de los trabajadores. Pero es la clase obrera la que tiene el mayor potencial para unirse detrás de intereses comunes, combinado con el poder para detener la economía capitalista mediante huelgas y reorganizarla en líneas socialistas.

Superestructura capitalista

Las sociedades pueden cambiar su tipo de gobierno sin cambiar el sistema económico en el que se basan. Durante el siglo XX, la lucha de clases en España hizo que se cambiara el sistema de gobierno de una monarquía a una república, luego a un régimen fascista, y posteriormente a una democracia parlamentaria con una monarquía constitucional. Diferentes representantes políticos estuvieron en el poder en diferentes momentos, pero la sociedad española seguía estando basada en el capitalismo.

El gobierno, el sistema legal y la ideología de cualquier sociedad son partes de la «superestructura» que surge de la base económica de la sociedad. La forma que toma la superestructura está determinada en primer lugar por las relaciones económicas en las que se basa la sociedad, pero esto no significa que el sistema económico lo determine todo. Por ejemplo, las tradiciones y la forma particular en que se ha desarrollado la sociedad influyen en el sistema político y legal, al igual que la lucha de clases.

Desde un punto de vista histórico, el logro más importante del capitalismo ha sido desarrollar las fuerzas productivas hasta un nivel en el que es posible una sociedad socialista. Sin la base material para abolir el hambre, la pobreza y el analfabetismo en todo el mundo, una sociedad socialista es imposible.

El capitalismo ha logrado esta base material. Un ‘informe sobre desarrollo humano’ de las Naciones Unidas hace 25 años, en 1997, decía: “Se estima que el costo adicional de lograr y mantener el acceso universal a la educación básica para todos, la atención básica de la salud para todos, la atención de la salud reproductiva para todas las mujeres, la alimentación adecuada para todos y el agua potable y el saneamiento para todos cuestan aproximadamente 40 000 millones de dólares estadounidenses al año… Esto es menos del 4 % de la riqueza combinada de las 225 personas más ricas”. Hoy las personas más ricas son aún más ricas, y la desigualdad es aún mayor.

El capitalismo a nivel mundial ni siquiera entregará la redistribución relativamente menor de la riqueza que implicaría tomar el 4% de los más ricos para gastar en necesidades básicas. Además, la propiedad privada de las grandes corporaciones está frenando las fuerzas productivas. La moderna economía mundial globalizada está continuamente en contradicción con los límites impuestos por la competencia entre los estados nacionales. Además, se sume en crisis periódicas debido a la incapacidad de los trabajadores para recomprar los bienes que producen, porque no se les paga el valor total de su trabajo.

La naturaleza parasitaria del capitalismo moderno se muestra en el crecimiento masivo de la especulación financiera en oposición a la inversión en las fuerzas productivas. La increíble tecnología de comunicaciones que se ha desarrollado ayudaría a una sociedad socialista a planificar democráticamente una economía moderna para satisfacer las necesidades de las personas en detalle. Pero bajo el capitalismo está monopolizado por las grandes multinacionales para asegurarse de exprimir hasta la última gota de beneficio tanto de sus trabajadores como del público comprador.

En cada tipo de sociedad de clases, con el tiempo, las contradicciones dentro de las estructuras económicas, políticas y legales aumentaron, lo que finalmente retrasó el desarrollo de las fuerzas productivas: la productividad del trabajo humano. Este no es menos el caso del capitalismo, con las consiguientes crisis económicas, políticas y sociales hoy muy evidentes en todo el mundo.

El futuro socialista

El socialismo es la siguiente etapa, enteramente lógica, de la sociedad humana. Podrá utilizar los avances tecnológicos y los métodos de producción en masa desarrollados bajo el capitalismo para resolver todos los problemas actuales que enfrenta la humanidad, incluida la crisis ambiental. También podrá liberar a las fuerzas productivas de los límites del capitalismo y llevarlas a un nivel mucho más alto, sobre una base sostenible.

Se acabará el desperdicio de recursos en armas de destrucción masiva, enormes máquinas militares, la duplicación y distorsión de la investigación científica, incluso en las grandes farmacéuticas, el desperdicio de alimentos para mantener altos los precios mundiales, etc. Para lograr todo esto, la propiedad privada de las principales industrias e instituciones financieras debe ser eliminada y reemplazada por la propiedad común, la democracia obrera y la planificación económica socialista.

Marx y Engels no inventaron la idea del socialismo. Movimientos como los Diggers, que lucharon por el fin de la propiedad privada de la tierra durante las guerras civiles inglesas, habían presentado ideas socialistas básicas mucho antes. Sin embargo, en esa etapa esas ideas eran abrumadoramente «utópicas», presentando la idea de una sociedad mejor pero sin una comprensión real de cómo podría lograrse.

La contribución de Marx y Engels fue reflejar y explicar con precisión las condiciones materiales que experimenta la clase trabajadora bajo el capitalismo y mostrar que las ideas socialistas tienen un fundamento científico y objetivo, y ponerlas en contexto explicando cómo se había desarrollado la sociedad humana.

Las condiciones materiales bajo el capitalismo significan que la clase trabajadora y la clase media se verán obligadas a buscar una alternativa socialista. Sin embargo, la popularidad de las ideas socialistas no será suficiente por sí sola para eliminar el capitalismo y reemplazarlo por una sociedad socialista. El capitalismo tampoco es un sistema que eventualmente colapsará bajo la fuerza de sus propias contradicciones. Las clases dominantes capitalistas tratarán desesperadamente de aferrarse a sus privilegios y poder, infligiendo horror sobre horror, incluso guerras más terribles, hasta que se lleven a cabo revoluciones para derrocar su dominio y establecer una nueva forma de organizar la sociedad.

Leon Trotsky escribió en el prefacio de su libro, La Historia de la Revolución Rusa: “La característica más indudable de una revolución es la interferencia directa de las masas en los acontecimientos históricos. En tiempos ordinarios, el estado, ya sea monárquico o democrático, se eleva por encima de la nación, y la historia la hacen especialistas en esa línea de negocios: reyes, ministros, burócratas, parlamentarios y periodistas. Pero en esos momentos cruciales cuando el viejo orden ya no es soportable para las masas, rompen las barreras que las excluyen de la arena política, barren a sus representantes tradicionales y crean con su propia injerencia las bases iniciales para un nuevo régimen”.

De hecho, la revolución de octubre de 1917 en Rusia creó un “nuevo régimen”, un estado obrero, en los primeros años posteriores. Sin embargo, otras revoluciones contra las condiciones capitalistas aún no han tenido tanto éxito. Ha habido muchos retrocesos, así como avances, y períodos de estancamiento entre las fuerzas de clase opuestas.

Una comprensión marxista de la historia y de las lecciones de la revolución rusa es crucial para lograr el éxito futuro. Esas lecciones incluyen que la grotesca caricatura del socialismo llamada estalinismo surgió de un conjunto particular de condiciones históricas y no tenía nada que ver con el socialismo real.

Una revolución socialista contra el capitalismo tiene que ser dirigida por la clase obrera, atrayendo detrás de ella a otras capas oprimidas de la población, ya sean las capas medias de los países económicamente desarrollados o los pobres rurales y los pequeños empresarios urbanos de los países menos desarrollados. Debe extenderse internacionalmente: una sociedad socialista genuina no se puede construir en un solo país, en lo que es un mundo económicamente interrelacionado.

Las revoluciones contra las formas anteriores de sociedad de clases fueron dirigidas por una clase minoritaria que explotó la ira de las masas en una lucha por hacerse con el poder político, como sucedió en las revoluciones capitalistas contra las clases dominantes feudales. La tarea en la revolución socialista es que la mayoría actúe en su propio interés, que la clase obrera actúe independientemente como clase para moverse para liberarse a sí misma y a la abrumadora mayoría de la sociedad de toda opresión y explotación.

La revolución socialista es la primera revolución en la historia humana que tiene el poder de hacer esto. La conciencia entre los trabajadores inevitablemente crecerá sobre esta tarea histórica fundamental, ya que su experiencia del capitalismo los lleva hacia conclusiones socialistas, aunque no todos al mismo ritmo o de la misma manera. Fomentar el desarrollo de la conciencia de clase y las ideas socialistas es una de las tareas de un partido revolucionario, que puede ayudar a unir a diferentes sectores de la clase trabajadora y otras personas oprimidas, uniéndolos en una lucha común, dirigida por la clase trabajadora.

El gobierno basado en la clase solo es necesario cuando una minoría de personas gobierna sobre la mayoría. Bajo el socialismo, la abrumadora mayoría de la sociedad debatirá y acordará democráticamente cómo se manejará la sociedad. Esto permitirá que el funcionamiento colectivo y verdaderamente democrático de la sociedad reaparezca por primera vez desde la sociedad de cazadores-recolectores. Pero sería sobre una base material mucho más elevada: en lugar de vivir en un nivel de subsistencia, dependiente del medio ambiente, la sociedad estaría basada en fuerzas productivas que son capaces de proporcionar más que suficiente para las necesidades de cada persona, y mucho más, dando a todos acceso a instalaciones de ocio, educación a cualquier edad y cualquier otro medio posible para desarrollar sus talentos e intereses.

Los estados capitalistas tendrían que ser reemplazados por estados obreros basados ​​en la democracia obrera en lugar de la explotación de clase, y esos nuevos estados eventualmente desaparecerían, como explicaron Engels, y luego Lenin, en sus escritos. Se construirá el socialismo, y luego el comunismo genuino, transformando la vida de los seres humanos en todo el planeta, y también salvando el medio ambiente en el que todos vivimos.

Nota sobre la terminología:

Marx y Engels se refirieron a los primeros tipos de sociedad de clases como «barbarie» y al surgimiento de los antiguos imperios esclavistas de Egipto, Roma y Grecia como «civilización». Si bien su análisis sigue siendo invaluable, hoy en día estos términos pueden malinterpretarse. Por lo tanto, en este texto se han utilizado términos para describir cada tipo de sociedad que ha surgido de la investigación realizada desde que escribieron Marx y Engels, como la sociedad neolítica, las sociedades esclavistas, etc.

