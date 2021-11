Nicaragua: Denuncian agresión de EEUU y la Unión Europea para descalificar el proceso electoral del 7 del noviembre.

Por Sergio Miranda, Izquierda Visión



URGENTE, URGENTE, URGENTE



*¡¡¡ALERTA CAMARADAS!!!*



Estamos concluyendo esta noche una jornada más, hablando con los desposeídos, con los menos pudientes económicamente.



Con los más humildes de la nación, con ellos hablamos y nos motivamos, nos fortalecemos y nos moralizamos en la victoria del 7 para reafirmar con el voto el respaldo a los presidentes Daniel y Rosario, a la Patria, a nosotros mismos.



La lucha es de clases explotadas contra explotadoras, lucha entre la patria y los imperialistas de USA y la Unión Europea, ambos nos someten a una guerra bacteriológica , guerra económica, de chantajes, nos quieren doblegar con una guerra de manipulación de medios de comunicación tradicionales como la radio, la TV, el periódico, y las redes digitales.



Estamos hablando con nuestra gente, nuestro pueblo revolucionario que ama a su revolución, a su FSLN y a sus líderes que son únicos que velan por los más pobres del país



Aprovechamos este momento para reafirmar la denuncia de mi declaración reciente en Radio Nicaragua y en las redes sociales.



Desde hoy en la Embajada Norteamericana, entra a funcionar una maquinaria para descalificar el proceso electoral impecable que queremos hacer y deslegitimar sus resultados para desconocer a los presidentes de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa.



En la embajada está funcionando un centro de operaciones en el que participan especialistas ( hondureños, panameños, brasileros, méxicanos, etc.) en botar redes sociales, hackear reconocidas cuentas virtuales Sandinistas para que el pueblo no reciba la mejor y correcta información de lo que ocurre desde hoy en el país, sobre todo en la jornada electoral.



No descarte que su cuenta (Twitter, Facebook, Instagram y otros) sea hackeada en cualquier momento y usada a disposición de sus objetivos.



En la embajada están los equipos desde donde se genera la matriz de desinformación que propagaran al pueblo una vez que hayan botado nuestras redes.



Una matriz parecida a la de equipada en la embajada, está instalada en cada cabecera departamental y regional, así como en algunos municipios de ”interés”.



Todas interconectadas al extranjero y con apoyo de trasnacionales de la comunicación acantonadas en países vecinos. (El Salvador, Costa Rica, México, Brasil y Colombia).



Tienen instalada una red especial para hacer llamadas telefónicas personalizadas, haciendo creer que se hacen desde la dirección territorial, municipal, departamental o desde la secretaria nacional del FSLN, para crear confusión y zozobra entre la dirigencia política y entre la población.



En el caso de Masaya por ejemplo, esta matriz está ubicada frente al parque San Jerónimo cuya misión, es producir propaganda y contra propaganda reaccionaria, también servirá de enlace para las comunicaciones virtuales desde el extranjero sobretodo Costa Rica, Panamá, México, Honduras, El salvador y Estados Unidos.



Dentro de esta misma Operación, se incluye el reclutamiento de personas que estaban seguros serían parte del personal en los centros de votación y que tenga acceso a información de interés de la USAID y la EmbUSA, a cambio reciben 300 dólares mensuales.



Reclutaron a sandinistas que fueron seleccionados para participar como miembros a nivel de centro electorales departamentales y municipales, también con 300 dólares de salario.



La misión será no presentarse a los actos programados por el CSE y sobre todo, no presentarse a sus puestos, el día de las elecciones.



Otros serán encargados de dar declaraciones a medios de derecha o a través de redes para “denunciar” anomalías que conlleven al desprestigio del proceso.



La embajada con apoyo de la iglesia reclutaron a funcionarios con ”alto cargo” en delegaciones de Ministerios en diferentes Departamentos y Municipios a quienes se les entregó visa por tiempo indefinido para que renunciaran a sus cargos, recibieran sus prestaciones y salieran rumbo a Estados Unidos, su misión es desde allá, explicar por qué huyeron del país y “denunciar” casos de corrupción en los ministerios.



Hay reclutados policías y militares, además de profesores con cargos en las delegaciones así como funcionarios de alcaldías y militantes con cargos en el partido sandinista, dueños de medios de comunicación municipales como canales y emisoras de radio locales para que no se sumen o no transmitan en la cadena presidencial cuando así lo demande TELCOR.



Dentro del mismo plan orientaron a muchos jóvenes engrosar las filas de la policía y de instituciones sensibles como ENACAL, y DISNORTE /DISSUR para crear caos cuando se lo orienten, para este proceso lograron conseguir avales políticos con dirigentes territoriales del FSLN.



En todo esto hay un roll fundamental desde la Iglesia Católica y tradicionales opositores (somocistas, conservadores, socialdemócratas, democratacristianos y liberales) que participan en reuniones virtuales para recibir orientaciones desde el extranjero. Ellos serán decisivos para exigir a gobiernos foráneos, el desconocimiento de los resultados electorales y sobre todo deslegitimar a los presidentes del pueblo, Daniel y Rosario.



Lo peor que les puede pasar es que nuestro pueblo masivamente, con alegría, patriotismo y dignidad soberana acuda a las urnas Desde temprano, a ejercer su voto.



Nuestro pueblo debe tener confianza en nuestro Secretario General del FSLN, Comandante Daniel, nuestro pueblo sabrá llevar la comunicación oportuna y revolucionaria con mucha creatividad, para vencer.



Así venceremos.



*¡¡¡Viva la Voluntad de pueblo de Defender sus Conquistas!!!*



*¡¡¡Viva nuestra revolución que es faro, guía y esperanza para los pueblos del mundo!!!*



1 de noviembre 2021.

