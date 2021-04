Nicaragua: Algunas verdades. Por Carlos Fonseca Terán

Algunas verdades

por Carlos Fonseca Terán

(19 de abril 2021)

En 2018 la mayor parte de muertos fueron sandinistas, incluyendo a los primeros; murieron más estudiantes sandinistas que golpistas; murieron más policías que estudiantes; todos los golpistas muertos lo fueron en enfrentamientos, mientras la mayor parte de sandinistas muertos lo fueron por asesinato a sangre fría. Los asesinos son los golpistas neosomocistas, quienes en su delirio discuten si de llegar al poder, permitirían o no la existencia del sandinismo, olvidando que es el sandinismo, al hacer de Nicaragua un país libre y democrático, quien permite la existencia de ellos. Por eso, sólo el sandinismo garantiza la paz y estabilidad de Nicaragua, pues el neosomocismo golpista únicamente promete el exterminio de sus adversarios, que por ser imposible, sólo significa una cosa: la guerra.



En ningún país serio es permitido aspirar a ser gobernante si se está al servicio de intereses extranjeros, y menos aún, de la potencia que siempre lo ha agredido. Agradezcan los golpistas que no están en El Chipote, porque en EEUU estarían condenados a cadena perpetua, como mínimo. Los golpistas reciben financiamiento de la potencia que siempre ha agredido a su propio país, contra el que siempre piden “sanciones” que no lo son, sino agresiones, porque los EEUU no son un organismo mundial para sancionar a país alguno. Al contrario, los sancionados por agredirnos en los ochenta fueron ellos, pero no acataron el fallo. Los golpistas piden y celebran sanciones contra PETRONIC y ALBANISA, de donde salían fondos para programas en beneficio del pueblo, y contra la Policía que mejor combate el crimen en Centroamérica. Por eso y por más, son vendepatria, enemigos del pueblo y promotores de la delincuencia.

A propósito de sanciones, EEUU “sanciona” a Rusia acusándola de interferir en sus elecciones, pero ellos interfieren en cuanta elección pueden en cualquier país, y si no queda su candidato, en vez de ser “sancionados” por ese país, son ellos los que sancionan al país en cuestión.



En 1995 la derecha hizo reformas constitucionales “democráticas” en una misa negra sin consultar al pueblo, entre partidos que al año siguiente no llegaron todos juntos ni siquiera al 10% de los votos. Ese es el tipo de reformas que añoran. En 2018 los golpistas decían que nuestro gobierno no pasaba de tal mes. Después pedían elecciones adelantadas. Después reformas electorales. Ahora dicen que las reformas no eran esas. Nosotros siempre dijimos: elecciones en 2021, con reformas o no. Ahora, en 2021 y sin las reformas que pedían, tienen más candidatos presidenciales que votantes.



Dicen los golpistas que sin sus reformas electorales, habrá fraude. Pero ellos ganaron elecciones antes que nosotros, con la misma Ley que piden reformar. O sea, su razonamiento es que las elecciones sólo son limpias si ganan ellos, y como se saben perdedores, anuncian el fraude desde antes, pero entonces… ¿qué andan haciendo de candidatos?

Fuente: Sandinistak

