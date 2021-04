NGUILLATUN, NUTRAMKAN, RESTITUCION O RECUPERACION DE TIERRA Y DEBATE ENTRE CANDIDATOS A GOBERNADORES EN TERRITORIO PEWENCHE

El dia 31 de marzo, fue un dia de alta significacion sobre las actividades realizadas en territorio Pewenche que se encuentran en la alta cordillera del Wallmapuche.

Fui recibido por un grupo de Lonko Pewenche y comenzamos una ceremonia espiritual. En la cultura Mapuche la espiritualidad es la maxima manifestacion de la perfeccion de la vida comunitaria en el Lof. Este hecho me obliga a tener un mayor compromiso con la cultura Mapuche y su diversas manifestaciones.

Alrededor de un numero de un centenar de personas Pewenche, iniciamos un profundo Nutramkan, junto a Adan Romero Cheuquepil candidato a Constituyente bajo la figura de los Escaños Reservados y el Candidato a Consejal por Lonquimay Desiderio Carilao Marillan.

El dialogo o Nutramkan no se limito a las candidaturas, sino, los Pewenche fueron mucho mas allá, hablaron de su historica relacion de su cultura milenaria con la biodiversidad. Pero tambien afirmaron que ellos estaban en su territorio en su vida cotidiana reivindicando o recuperando y que ese espacio territorial lo habian heredado de sus ancestros, pero que estaba legalizado por la familia Lledo. Este es el tipico problema en donde el Estado de Derecho, no respeto el derecho Mapuche, ni siquiera el criterio juridico de la ocupacion que ha sido la práctica cotidiana de los vecinos Chilenos para concretar el despojo sobre tierra Mapuche. Lo importante que los Mapuche Pewenche, tienen la firme conviccion que ese es su territorio culturalmente construido y que nadie lo sacara de alli y al contrarios se lo transmitiran a las futuras generaciones. Ahora estableciendo un protocolo normativo cultural del uso apropiado de la biodiversidad existente en el area.

La juventud Pewenche, tuvieron una destaca participación. Consultaron sobre la formula prevista para la implementacion del derecho a la autodeterminación. Luego de intercambiar las ideas que brindan sustentos juridicos del derecho de autodeterminación, asumieron el compromiso de profundizar el dialogo intra comunitario para su participación en el proceso organico de la autodeterminación Mapuche, especialmente en el proceso de redacción del Estatuto de autodeterminación que se ha comenzado a elaborar al amparo del derecho internacional.

Adan Romero, subrayo la importancia que hubiera un candidato a Constituyente Pewenche, porque afirma la conciencia colectiva y pone de relieve que los derechos Mapuche deben ser establecidos de manera clara y sin restricciones en la nueva constitución. En este miso sentido Desiderio Carilao, destaco su compromiso que ha tenido con las comunidades Pewenche y que lo reafirmaba de manera categorica hasta cambiar la historia colonial en la comuna de Lonquimay.

Mas de cuatro hora de dialogo o Nutramkan y a las 18:00 hr tuvimos que finalizar la gran e historica conversación, porque tenia previsto una participación en un dialogo de los candidatos a Gobernador del Wallmapuche/Araucania organizado por el Centro de Políticas Publicas de la Universidad Católica de Temuco.

Desde el territorio Mapuche Pewenche, en reivindicacion o restitucion territorial efectúe mi participación en dicho dialogo de los candidatos a Gobernador. Fue una buena oportunidad junto a los Pewenche, escuchar ha algunos candidatos mal nacidos y mal agradecidos que lamentablemente tienen domicilio en el territorio Mapuche que, al escuchar sus deplorables intervenciones parecia que se habian aprendido de memoria el discurso del Genocida de Cornelio Saavedra o estaba repitiendo el manual del Mamo Contreras, individuos que reflejan las perversidades de la sociedades.

Asi terminamos la tarde, con una profunda reflexion mirando el futuro Mapuche y Pewenche en su jurisdiccion de una extension de 11.000 hectareas de tierra que son suya a pesar de la ilegalidad que han sido objeto.

Le agradezco la confianza y amistad que me han manifestado los Pewenche de “Pankuntu, Pedregoso Rulu Ngulliu”. Le manifiesto mi disposicion de cumplir plenamente mi compromiso con todos uds.

