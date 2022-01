Muros y murallas…caleidoscopio de verdades y mentiras

La voz popular no requiere internet, redes sociales, tv abierta o cable, radioemisoras ni prensa escrita para expresar legítimamente su opinión. Le basta (y a veces le sobra) usar muros, panderetas, paredes, lienzos, carteles y murallas. Ello viene desde muy antaño, y acaece no sólo en Chile, sino en todo el planeta.

Estas líneas pretenden confirmar el aserto mediante ciertos ejemplos obtenidos al azar, aleatorios, o al ‘reverendo tuntún’, como más de alguien asegurará. Algunos de ellos corresponden a momentos coyunturales muy específicos que, quizás, hoy día no se entiendan ni se acepten.

De todas maneras, desordenamente he escogido unos pocos, exiguos tal vez, pero usted puede continuar agregando otros mejores y más relevantes que los expuestos en estas líneas.

Ahí vamos

* Las buenas ideas son hijas de la experiencia, la experiencia proviene de las malas ideas (proverbio Maya)

* Aquí yace el español que estando bien quiso estar mejor (en un cementerio de Madrid)

* En comer y en rascar todo está en empezar (muralla en barrio de Vallecas, Madrid)

* Chilenos, El Mercurio miente (lienzo en frontis de la PUC, año reforma universitaria 1967)

* Lo que abunda no daña salvo lo que cuelga (muralla, en Renca, Chile)

* Enamorar a un fascista y cortarle el gas…eso se llama revolución (baño mujeres, Talcahuano, Chile)

* Pinochet merece Premio Nobel de Física por meter cabezas cuadradas en cascos redondos (rayado en paso bajo nivel Santiago de Chile)

* No se pide permiso pa’cambiar la Historia (cartel en marcha del estallido social, Chile)

* Hasta que la dignidad se haga costumbre (cartel y lienzo, estallido social, Chile)

* No son 30 pesos, son 30 años (rayado en varios muros de Santiago de Chile)

* Patria o muerte…venceremos (graffitis en Cuba)

* Lenin y Stalin mejores humoristas que Laurel y Hardy (muro en Berlín occidental 1961)

* El poder está en las sombras; allí gobierna la mujer (rayado feminista en Juárez, México)

* Sean realistas, pidan lo imposible (rayado en muros de París, 1968)

* Si a los 20 no eres de izquierdas no tienes corazón, y si a los 40 no eres de derechas no tienes cabeza (rayado en muro de la Universidad Complutense de Madrid, 1970)

* 190 años de capitalismo dieron origen al socialismo (rayado en un pedestal en Londres, 1965)

* El único país que puede estar seguro que nunca tendrá golpes de estado es EEUU, porque no tiene embajada estadounidense (Evo Morales)

* La traición es cuestión de tiempo (Gral. George Patton, Berlín 1945, desdeñando acuerdos Washington-Moscú)

* Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica (Salvado Allende)

* De la injusticia nace la idea y del hambre la acción (panfleto que circuló en el Instituto Pedagógico Universidad de Chile en 1966)

* Nadie amasa una gran fortuna sin hacer harina a los demás (Mafalda, de Quino…en todas partes)

* Inteligencia militar son dos términos contradictorios (Groucho Marx, actor estadounidense)

* Todo tiene que cambiar, para que todo siga igual (“El Gatopardo”, de Tomasi di Lampedusa)

* No me acuerdo, pero no es cierto. No es cierto, y si fue cierto no me acuerdo (Augusto Pinochet)

* Al baño, al sexo y a la tumba siempre se va desnudo (Enrique Jardiel Poncela, escritor español; su frase la vi en un baño de Montevideo)

* Hay tres grupos de personas que gastan el dinero ajeno: los hijos, los ladrones y los políticos (frase de este servidor)

En fin, espero hayan pasado un rato agradable leyendo estas líneas. Les deseo un buen sábado.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...