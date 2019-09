Mundo: El peligro ártico y la extinción humana

por Miguel Fuentes /El Mostrador.

Peter Wadhams, profesor de física y jefe del grupo de física Oceánica Polar del departamento de matemáticas aplicadas, advierte sobre lo que podría significar, para la civilización, un calentamiento global de 4°C, durante el siglo XXI.

«Creo que eso podría ser suficiente para realmente derrumbar a la civilización. Primero que nada, tendría un impacto realmente grande sobre la producción de alimentos. Esto quiere decir que al mismo tiempo que la población mundial seguirá creciendo exponencialmente, nuestra capacidad de producir alimentos se reduciría. El efecto del calentamiento global y el clima extremo que lo acompañará significarán, entonces, que no podremos producir tanta comida. Por lo que el primer efecto será la hambruna y toda la agitación y guerras que eso conlleva, porque las personas no sólo se sientan y mueren de hambre, ellas comienzan a vandalizar e invadir otros países, etc. Así que tendrán lugar enormes cantidades de disturbios y agitaciones, guerras y verdaderas hambrunas si se llegan a los cuatro grados de calentamiento global. Por lo tanto, sólo considerando la producción de alimentos, sería catastrófico», expresa.

Gigantescas cantidades de metano están almacenadas en depósitos naturales en el Ártico.

-¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un deshielo total del Ártico en verano?

-Bueno, hay muchas repercusiones potenciales asociadas al retiro del hielo ártico durante el verano. La mayoría de estas repercusiones tienen relación con el aceleramiento del calentamiento global. Al retirarse el hielo marino, cambia el albedo de la Tierra, y eso aumenta el índice del calentamiento global. Por otro lado, el aire más cálido que se genera al producirse el retiro del hielo ártico da como resultado un aumento del derretimiento de las capas de hielo de Groenlandia, y eso produce un aumento del nivel del mar. Así que dos de las cosas más importantes son que el calentamiento global en sí, y también el índice de elevación del nivel del mar, se aceleran, además de otras repercusiones (o feedbacks), pero estas dos son las principales.

-¿Cuáles podrían ser las consecuencias de una liberación masiva de metano en el Ártico como producto del calentamiento global, por ejemplo las cantidades propuestas por Shakhova y Semiletov en Siberia?

-Hicimos un estudio al respecto y fue publicado en la revista Nature. Si la cantidad de metano que se libera es como la que supone el grupo ruso, eso sería entonces suficiente como para aumentar el calentamiento climático en unos 0.6 C° en una década, lo que en realidad calentaría la Tierra casi como ésta se ha calentado en los último 100 años, pero sólo en 10 años. Así que, es un gran incremento del índice del calentamiento global, y eso significaría que todos los procesos que están sucediendo en términos del calentamiento global

serían el doble de rápidos básicamente. Lo que sería bastante desastroso.

-¿Cuál es la situación de las liberaciones de metano en el Ártico hoy?

Impactantes aumentos de los niveles de metano se vienen detectando en el Ártico.

-Lo que podemos observar es que el índice aumenta. Las últimas mediciones se hicieron en 2014 y se encontró no solamente que se está liberando metano a niveles acelerados en el Mar Siberiano Oriental, sino que otras dos expediciones en otros mares del Ártico, en el Mar de Láptev y el Mar de Barent, encontraron liberaciones de metano teniendo lugar allí.

Por lo tanto, el área desde donde el metano está siendo liberado es mayor de lo que las personas antes creían, y el volumen también es mayor. Es decir que es un hecho que la cantidad de metano surgiendo del fondo marino está ascendiendo. Así que la pregunta es: ¿ascenderá tan seriamente como lo creen los rusos?

-¿Por qué el Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) no considera las liberaciones de metano en sus modelos climáticos?

-En parte, es sólo por la falta de tiempo. Esto se debe a que el IPCC sólo se ocupa de papers publicados y no considera ningún trabajo en curso, ni tampoco las nuevas mediciones. Es decir, que cualquier medición considerada por el IPCC tiene un retraso de 3 años, producto

Satélites vienen registrando el desarrollo de enormes flujos de metano hacia la atmosfera.

de lo cual las nuevas informaciones no se consideran inmediatamente. No obstante, el IPCC debería estar advirtiendo acerca de este nuevo tipo de calentamiento global, y sugiriéndonos alguna dirección para hacer algo al respecto. Pero esto creo que no lo está haciendo. Creo que simplemente no quieren causar pánico. Creo que ese es el tipo de tendencia del IPCC, de complacencia, y de no querer preocupar a las personas, lo que no es como debiera ser, pero es la forma en qué es.

-¿Cuándo podríamos alcanzar los 2° C de calentamiento global y cuáles podrían ser las consecuencias de aquello?

-Bueno, incluso sin emisiones de carbono adicionales estamos ya comprometidos con los 2°C de calentamiento. Un ejemplo de esto es que ya hemos alcanzado un grado de calentamiento global, pero este aumento sólo ha expresado la mitad de lo que correspondería si tenemos en cuenta los actuales niveles de carbono. En realidad, el calentamiento alcanzado hoy es cerca de la mitad de lo que finalmente se alcanzará. Todavía no hemos sentido el efecto total de los niveles actuales de CO2 en la atmósfera.

Es decir, aún si mantuviéramos los niveles de carbono tal como están ahora, terminaremos de todas formas con dos grados de calentamiento global antes de finales siglo. Pero porque en realidad lo que estamos haciendo es todo lo contrario, es decir aumentar aún más los niveles de dióxido de carbono, entonces llegaremos a estos dos grados mucho más rápido, tal vez en 20 o 30 años.

Los actuales niveles de CO2 son los más altos desde la aparición de la humanidad.

-¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un aumento de 2°C de calentamiento global?

-Dos grados centígrados serán perceptibles. O sea, el calentamiento global ya es perceptible, pero dos grados serán mucho más perceptibles. Aún no sería totalmente catastrófico. Habrá muchos cambios que se percibirán en el clima, el crecimiento de plantas y árboles. Sabremos en todos los sentidos que algo ha cambiado, pero no será suficiente como para realmente arrasar con todo. Pero cuando el calentamiento llegue a cuatro grados, ahí es cuando el asunto se pone realmente catastrófico.

-¿Cuándo podríamos alcanzar los 4°C de calentamiento global y cuáles podrían ser las consecuencias?

-Bueno, las predicciones del IPCC dicen que los cuatro grados se alcanzarán a finales de siglo y si el escenario se mantiene como hasta ahora, en el que las emisiones de carbono siguen aumentando a los índices actuales, entonces alcanzaremos los 4° C a finales de siglo y eso será muy significativo. Eso puede ser suficiente como para causar muchos efectos catastróficos.

-¿El nivel del mar también se eleva?

-Sí, el nivel del mar…

-¿Un metro aproximadamente?

-El IPCC ha aumentado sus predicciones, pero no las ha aumentado lo suficiente. Subió de 30 a 60 cm, pero no están considerando los grandes cambios que están ocurriendo en las capas de hielo. Yo creo que puede ser al menos un metro y tal vez mucho más de un metro, y eso tendrá un efecto inmenso sobre las ciudades de las zonas costeras, claramente.

4 grados de calentamiento global convertiría la mayor parte del planeta en inhabitable.

¿Podría la civilización sobrevivir 4°C de calentamiento global durante el siglo XXI?

-¿Cuándo podríamos alcanzar los 6°C de calentamiento global y cuáles podrían ser las consecuencias?

-Bueno, a los niveles actuales, los seis grados serán alcanzados bastante pronto después de eso, tal vez en 2030, algo así, no… 2130. Si son cuatro grados hacia finales de siglo y si el índice de aumento se incrementa, como es el caso, se llegará a los seis grados en 2130 aproximadamente. Para ese entonces, las cosas serán realmente catastróficas.

-La ONU reconoce en sus modelos climáticos un posible calentamiento global de hasta 6 grados para el 2100, lo cual plantea un escenario de calentamiento global de 3 o 4 grados mucho previo al que usted plantea, es decir para las próximas décadas. De acuerdo a su opinión… ¿La humanidad podría sobrevivir 6°C de calentamiento global durante el siglo XXI?

No, no creo que podría. Es decir, uno podría sobrevivir como individuo ese nivel de calentamiento global, especialmente si vives en un clima frío, pero la sociedad organizada no creo que pueda resistir esa cantidad de calentamiento global.

-¿Es posible una dinámica de calentamiento global acelerado (o Runaway Global Warming) durante este siglo y por qué?

-Bueno, algo cercano a una dinámica de calentamiento global acelerado es posible. Normalmente, cuando hablas de un calentamiento global acelerado (o Runaway Global Warming) piensas en el planeta Venus, planetas que han perdido su atmósfera y ese tipo de cosas. Sin embargo, a la Tierra no le irá así, aunque existe ya hoy un semi-aceleramiento en el sentido de que, al menos la mitad del calentamiento que se produce hoy, ya no se debe directamente al CO2 que enviamos a la atmósfera, sino que a sus repercusiones medioambientales. Es decir, si emites una cierta cantidad de CO2 en la atmósfera, es posible calcular cuánto calentamiento global esta cantidad debería producir. Desde aquí, se ha descubierto que, de hecho, el calentamiento actual es al menos un 50 por ciento mayor a los volúmenes de CO2 emitidos por el hombre. Así que estás agregando un 50% extra al calentamiento global, esto solamente por las repercusiones derivadas (o feedbacks) de los efectos que producen las emisiones de CO2 sobre la atmósfera, por ejemplo el retroceso del hielo del mar y la reducción del albedo global. Es por esto que podemos afirmar que ya tenemos un 50% de aceleramiento extra en el calentamiento global. Si le agregamos algo más de CO2, el calentamiento global será mucho mayor de lo que deberíamos obtener o predecir.

Una dinámica de aceleramiento global exponencial total se produciría, por ejemplo, si no agregáramos nada de CO2 a la atmósfera, y aun así el calentamiento global siguiera incrementándose, lo cual también es una posibilidad. Es decir, en otras palabras, es como la guitarra de Jimmy Hendrix, al final todo era, sabes, repercusiones… y él no tenía siquiera ni que tocar las cuerdas. Todo el ruido que producía la guitarra eran sólo feedbacks. Por lo tanto, si llegáramos a un punto en el cual el calentamiento del planeta se deba solamente a las repercusiones o feedbacks de la crisis ecológica, si esto sucediera, con o sin emisiones humanas de CO2, entonces llegaríamos a un verdadero calentamiento global acelerado, lo cual podría suceder, pero no ha sucedido aún.

La posibilidad de una súper aceleración del calentamiento global durante este siglo

-¿Es posible que se extinga la raza humana en el siglo XXI considerando los peores escenarios de Calentamiento Global y Cambio Climático?

-Bueno, no creo que la extinción se produzca directamente por el calentamiento global, pero lo que sí podría producirse por aquel es una guerra nuclear, y eso llevaría a una extinción. Así que, un efecto indirecto del calentamiento podría ser el colapso de la sociedad civilizada y considerando la tecnología que tenemos, que son las armas nucleares, eso podría llevar a la extinción.

-¿Qué opina acerca de la crítica que han hecho algunos científicos a la geoingeniería como forma de combatir el cambio climático?

-Para mi es una buena idea, aunque solamente pone un parche sobre el calentamiento, esto porque no elimina la causa. Sólo elimina el efecto por ciertos periodos de tiempo, mientras se haga. Pero creo que podría ser algo realmente útil, por lo que probablemente necesitemos hacerlo. Pero una vez que comencemos a hacerlo, tendremos que seguir haciéndolo porque no habremos eliminado el dióxido de carbono, solamente estaremos intentando reducir el efecto del mismo.

¿Qué opina acerca del sistema de elección de los representantes de la Conferencia de París (COP21)?

-Bueno, soy pesimista porque después de haber estado en conferencias anteriores y haber visto a las personas, no soy demasiado optimista. Basicamente, éstos son tratos entre países y harán cosas que velen por sus propios intereses y no cosas que velen por los intereses del planeta.

Yo fui a una conferencia climática en Bonn y había allí 2.000 delegados e hicimos una presentación sobre el cambio climático como estaba planificado, aunque esta coincidió con una recepción al final de un día de sesión. De esos 2.000 delegados, once de ellos vinieron a nuestra presentación sobre el cambio climático y 1989 se fueron a tomar algo, por lo que creo que eso mostró el grado de su preocupación y compromiso frente al cambio climático.

-¿Es posible encontrar una solución a la crisis climática en un contexto capitalista global?

-Bueno, había un libro… un libro o un ensayo escrito por Naomi Klein, una periodista que dice que no se puede solucionar el calentamiento climático mientras aún se tenga capitalismo. Este es un argumento muy fuerte, pero el problema que tenemos es que no nos vamos a deshacer del capitalismo tan fácilmente, y tenemos el cambio climático ahora, por lo que tenemos que abordar el cambio climático dentro del sistema capitalista porque no tenemos tiempo para cambiar el sistema, y después ocuparnos con el cambio climático. Tenemos que ocuparnos con el cambio climático ahora.

-¿Es necesario crear una nueva sociedad mundial basada en la cooperación y la administración racional de la economía para evitar la destrucción y la extinción?

-Bueno, sí. Es absolutamente necesario y vital, pero siempre ha sido así, esa es la única forma de que la raza humana podrá sobrevivir. Si tiene una sociedad colaboradora, donde la gente trabaje en conjunto. Eso siempre ha sido cierto y es la razón por la que estamos en este desastre, así que es cierto ahora y siempre lo fue.

-¿Qué pueden hacer los científicos para lograr este objetivo?

Bueno, todo lo que podemos hacer es trabajar juntos. Y los científicos, creo que tienen el deber de manifestarse, lo que tienden a no hacer… principalmente porque sienten que deberían enfocarse en su trabajo científico. Otra cosa también es que a menudo sus carreras y ascensos se basan en hacer cosas bastante destructivas como cuando tienen ante sí un modelo climático que no es muy bueno, y en lugar de cambiarlo, prefieren seguir usándolo si aquél es útil para los fines de un gobierno. Su ascenso depende de usar ese modelo, como el modelo británico de la Oficina Metereológica. Es decir que a menudo los científicos no se manifiestan, pero creo que debieran hacerlo porque ellos son las únicas personas que realmente pueden decir, con alguna certeza, que estas cosas están sucediendo. Todo el resto puede decir: en mi opinión nos dirigimos hacia el desastre, pero los científicos pueden decir, mis mediciones muestran que nos dirigimos hacia el desastre. Por lo que los científicos debieran estar manifestándose si nadie lo hace. El problema es que la mayoría de los científicos no se manifiesta, y eso es un desastre.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2017/06/25/el-peligro-artico-y-la-extincion-humana/

