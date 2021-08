Muere Genocida Andrés Magaña Bau



Por Ricardo Klapp Santa Cruz – Ex Prisionero Político en el Cerro Chena



Falleció el coronel del Ejército en retiro, Osvaldo Andrés Magaña Bau, quien estaba procesado por la ministra en visita extraordinaria Marianela Cifuentes, de la Corte de San Miguel.



Sus crímenes los cometió en el Cerro Chena y en los campos de la zona sur de la Región Metropolitana. Sólo confesó 36 crímenes de campesinos y dirigentes de Paine, por lo que aparecía colaborando con la justicia. Según él los fusiló con humanidad, por orden de sus superiores. Reconoció las masacres de Cuesta Chada, Nuevo Sendero y El Tránsito.



Pero este mes fue condenado con otros seis criminales por el asesinato de once campesinos, hecho ocurrido en octubre de 1973 conocido como episodio Paine Aculeo. Los campesinos fueron sacados del cerro Chena y llevados a San Vicente, al sur poniente de Pirque, donde fueron semienterrados en el asentamiento Salvador Allende, al costado del río Maipo.



Entre los condenados están los coroneles del Ejército Iván de la Fuente, Alejandro Emilio Valdés Visintainer y Alfonso Faúndez Norambuena; el carabinero Sergio Heriberto Ávila Quiroga y el prefecto de Investigaciones Roberto Arcángel Rozas Aguilera a la pena de 18 años. Además, el general de División del Ejército Julio Cerda Carrasco recibió una condena de 15 años.También torturaron Víctor Pino Pérez (integrante de la DINA,ya fallecido), y Sergio Rodríguez Rautcher.



Además, por diversos testimonios, la Ministra en Visita Extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos Marianela Cifuentes, individualizó a otros torturadores: los Capitanes de Ejército Eduardo Octavio Silva Bravo, Juan Carlos Nielsen Stambuk, Jorge Eduardo Romero Campos, Carlos Kyling Schmidt, Luis Cortez Villa, Marcial Cobos Farías, Luis Villarroel Contreras, Héctor Maturana Zúñiga, Luis Garfia Cabrera; los Tenientes Víctor Sandoval Muñoz, Jorge Saavedra Meza y Carlos Duran Rodríguez; los Mayores, Hernán Pizarro Collarte y Ciro ahumada Miranda.



Todos ellos dirigidos por el Coronel Pedro Montalva Calvo. Se suman a la lista los policías de Carabineros e Investigaciones Oscar Hernán Vergara Cruces y Mario Jesús Campos Ripley, entre otros terroristas de Estado.Los torturados y ejecutados en Pirque fueron, Santo Calderón Saldaño, Benjamín Camus Silva, José Manuel Díaz Inostroza, Rolando Donaire Rodríguez, Luis González Mondaca, Francisco Lizama Irarrázaval, Pedro Meneses Brito, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Ortiz Acevedo, Bautista Oyarzo Torres y Jorge Pavéz Enríquez.



Magaña Bau confesó algunos crímenes, pero siempre negó haber participado en las torturas y exterminio de decenas de prisioneros políticos en el Cerro Chena.



El 6 de octubre de 1973, 18 presos políticos fueron masacrados a manos de genocidas. En ese lugar estuvimos detenidos alrededor de 500 personas, entre ellas un centenar de mujeres.



Declaraciones judiciales informan que trabajadores y destacados militantes comunistas de la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo fueron detenidos el 28 de septiembre de 1973: el pastor Roberto Ávila, Arturo Koyk Fredes, Alfredo Acevedo Pereira, Raúl Castro Caldera, Hernán Chamorro Monarde, Manuel González Vargas, Ariel Monsalve Martínez, José Morales Álvarez, Pedro Oyarzún Zamorano, José Silva Oliva, y Ramón Vivanco Díaz.



Además, jóvenes estudiantes socialistas fueron detenidos el 27 de septiembre: Francisco Viera Ovalle y Héctor Hernández Garcés, de 19 y 17 años respectivamente. También Javier Antonio Pacheco Monsalve, mueblista, ex GAP, fue detenido el 5 de octubre. Su muerte fue tormentosa y su cuerpo destrozado a golpes.



Igualmente fue detenido Ricardo Solar Miranda, quien trabajaba de rondín y era militante del MIR. Se suman a la lista de quienes tuvieron en Cerro Chena los campesinos militantes del MIR de Linderos y Paine Juan Cuadra Espinoza, Gustavo Martínez Vera y Carlos Ortíz Ortíz.



También Franklin Valdez, dirigente de la Fenats, Juan Martínez dirigente socialista y su hijo, Vicente Blanco, dirigente Vecinal, Mauricio Cea, el regidor de Buin Héctor García, Rubén Lamich, dirigente de Buin.



Muchos compañeros más fueron asesinados en el Cerro Chena. También estuvieron detenidos y torturados los Regidores de San Bernardo Doctor Luis Andrade, Fernando Ávila y Bernandino Jara.En todos estos crímenes está la mano de Andrés Magaña, el más sádico de los torturadores.



Me correspondió tener careos con estos criminales, en San Bernardo y en la Corte de Apelaciones de San Miguel. En el careo, Magaña decía haber estado tres años en el Cerro Chena, pero distante de 800 metros de los lugares de tormentos y exterminio.



Alguna vez saldrá a la luz la carpeta investigativa judicial, que prueba que este oficial de ejército participó, a lo menos, en 70 crímenes de lesa humanidad.