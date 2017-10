Muere Fats Domino, uno de los padres del ‘rock & roll’ [Enlaces a youtube]

Fats Domino

(26 de febrero de 1928 Nueva Orleans, Luisiana, EE.UU.

† 25 de octubre de 2017, Harvey, Luisiana, EE.UU.)

Antoine Dominique Domino (Nueva Orleans, Luisiana; 26 de febrero de 1928–Harvey, Luisiana; 24 de octubre de 2017), más conocido como Fats Domino, fue un cantante, compositor y pianista clásico del R&By rock and roll afroamericano de Estados Unidos, además de padre del rock and roll.

Durante los años 1950 y comienzo de los años 1960, fue el cantante negro que más discos vendió. Fue también un pianista individualista con influencias del estilo boogie-woogie. Su éxito sirvió de impulso para los artistas de Nueva Orleans, llegando a influir en lugares tan insospechados como Jamaica (el skajamaicano posee influencias de su música). Su personalidad afable y su rico acento se sumaban a su encanto natural.

Con el boogie-woogie de su piano y su característica voz de ritmo suave, Fats Domino dio un giro importante al estilo de Nueva Orleans en lo que llegó a ser conocido como rock and roll, llegando a vender más discos (65 millones)[cita requerida] que cualquier cantante de rock de los años 1950, con la excepción de Elvis Presley.

A menudo encontró inspiración para sus letras en las experiencias de la gente. «Algo que le pasó a alguien, así es como escribo mis canciones», declaró. «Solía escuchar a la gente hablar todos los días, las cosas suceden en la vida real. Solía ir a diferentes lugares, escuchaba a la gente hablar. A veces no esperaba oír nada, y mi mente estaba en mi música». Ningún otro artista veterano del R&B de su época se aproximaría a su gran impacto en el rock’n’roll, como lo demuestra la amplia variedad de artistas que versionan sus canciones: desde Bobby Darin, Ella Fitzgerald, Ricky Nelson, Ike Turner y Tina Turner hasta John Lennon, Paul McCartney, Sheryl Crow, T. Rex, Los Lobos y Cheap Trick.

Domino nació en el seno de una familia numerosa con varios miembros músicos. Su padre era violinista y su tío Harry actuó como trompetista de jazz en las orquestas de Oscar Celestin y Kid Ory. A la edad de seis años aprendió a tocar el piano y más tarde empezaría con actuaciones en público acompañado de Billy Diamond, un bajista que le bautizaría como Fats (Grasas).

En estos primeros años alternaba la música con diferentes trabajos. Fue vendedor de helados y más tarde trabajó en una fábrica de somieres. En esta empresa sufrió un importante accidente laboral al caérsele encima una pila de somieres. Como resultado se le lastimaron las manos hasta tal punto que los médicos le comunicaron que no podría volver a tocar más el piano. Domino no se resignó a ello y, tras una larga lucha para su rehabilitación, consiguió regresar nuevamente a los escenarios.

Carrera

Fue descubierto en 1948 en el Hideway Club por Lew Chudd de Imperial Records cuando cobraba tres dólares por semana. Su verdadera carrera comenzó en 1949 con el tema «The Fat Man», que compuso junto con Dave Bartholomew, a quien conoció en la Imperial, y que es considerado por los investigadores como la primera grabación de un rock and roll. La grabación, basada en el tema «Junker’s Blues» de Champion Jack Dupree, fue un enorme éxito, vendiendo alrededor de un millón de copias y llegando al segundo puesto en la lista de Billboard R&B Charts.

Después de esta afortunada grabación, Domino lanzó una serie de nuevos éxitos con el productor y el co-escritor Dave Bartholomew, el saxofonista Alvin “Red” Tyler y el batería Earl Palmer. Otros músicos notables y de muchos años en la banda de Domino eran saxofonistas: Reggie Houston, Lee Allen y Fred Kemp quién era también el líder de la mencionada banda. Domino finalmente atravesó la corriente principal del pop con «Ain’t That a Shame» (1955) que fue un éxito en los Top Ten, aunque Pat Boone llegaría al número 1 con una versión de esta canción.

Su primer álbum, Carry on Rockin’, lo lanzó en noviembre de 1956 bajo el sello de Imperial, para ser posteriormente reeditado como Rock and Rollin’ with Fats Domino al año siguiente.1​ Domino lanzó una serie sin precedente de 35 sencillos que entrarían en los Top 40, incluyendo «Whole Lotta Loving», «Blue Monday» y una versión funky de la vieja balada «Blueberry Hill».

Después de que se trasladara a la ABC-Paramount en 1963, la brillante carrera de grabaciones tocó fondo aunque Domino siguió actuando en conciertos en vivo. Aunque permaneció en activo durante décadas, Domino sólo conseguiría un nuevo éxito en 1968, una versión de «Lady Madonna» de los Beatles, escrita originalmente por John Lennon y Paul McCartney emulando el estilo de Domino.

En los años 1980, Domino decidía no abandonar más Nueva Orleans. Tenía una cómoda renta de sus derechos de autor y además estaba su aversión a viajar y su idea de que comida como la de su tierra no la había en ninguna parte. Como artista afamado, su inclusión en el Rock and Roll Hall of Fame y una invitación a la Casa Blanca no podría ser una excepción. Domino vivía en una mansión rodeado de una vecindad de clase obrera en Lower 9th Ward, donde se le podía ver con su Cadillac de color rosa brillante. Realizaba apariciones anuales en el New Orleans Jazz & Heritage Festival y otros acontecimientos locales, demostrando en todo momento que su talento no había disminuido. En 1987, Fats Domino recibió el Lifetime Achievement Award en la 29 edición de los Premios Grammy. Es citado como una de los más importantes enlaces entre la música rhythm & blues y el rock and roll. Su carrera discográfica es envidiable: Lleva vendidos cerca de 70 millones de discos con más de 90 sencillos y más de 25 elepés grabados, habiendo obtenido 21 discos de oro.

Fuente Wikipedia

Ain’t That A Shame – Fats Domino: https://www.youtube.com/watch?v=xbfMlk1PwGU

Poor Me – Fats Domino: https://www.youtube.com/watch?v=rvGhzt_OTh0

I’m In Love Again – Fats Domino: https://www.youtube.com/watch?v=h3DKloy17u0

Blueberry Hill – Fats Domino: https://www.youtube.com/watch?v=EgDHtM600nw

Blue Monday – Fats Domino: https://www.youtube.com/watch?v=YjZAql3xO-E

I’m Walkin’ – Fats Domino: https://www.youtube.com/watch?v=Y29RZpHnkq8

Jambalaya – Fats Domino: https://www.youtube.com/watch?v=MDj7VfU3368

Walking to New Orleans – Fats Domino: https://www.youtube.com/watch?v=ytaVypX1HhE

Fats Domino Live in Concert ’85 (44 minutes): https://www.youtube.com/watch?v=yHfj-vMgJZ0

Me gusta: Me gusta Cargando...