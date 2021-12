Movimientos de América Latina y Caribe solidarios con el pueblo saharaui denuncian grave violación de derechos humanos de Marruecos contra mujeres saharauis. Grave caso de Sultana Jaya y su familia.

América Latina y el Caribe, diciembre 6 del 2021





Ref.: Situación de los derechos humanos de las mujeres saharauis en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental, en especial la de Sultana Jaya y su familia





Señora

Irene Montero Gil

Ministra de Igualdad

Madrid, Reino de España.-





Estimada señora Ministra:



El movimiento latinoamericano y caribeño de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui y otras organizaciones sociales, políticas y sindicales, se dirigen a usted, en medio de la consternación e impotencia ante las graves, persistentes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las mujeres saharauis en los Territorios Ocupados por las fuerzas de seguridad del Reino de Marruecos. Situación que se ha profundizado desde noviembre del año pasado, como consecuencia de la ruptura del alto el fuego, vigente desde 1991.



Como es de su conocimiento, señora Ministra, las autoridades marroquíes deniegan permanentemente las visitas o misiones médicas y/o jurídicas a las ciudades saharauis ocupadas, así como impiden el desplazamiento de periodistas o medios de comunicación para efectuar coberturas independientes en el Sáhara Occidental, antigua provincia española, bajo ocupación marroquí.



No obstante, diversas organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos, así como agencias de prensa, reciben cotidianamente múltiples denuncias documentadas, desde El Aaiún, Dajla, Bojador y otras poblaciones saharauis, sobre los continuos atropellos, desalojos, requisas, golpizas, malos tratos y tortura a los detenidos, invocación de normas penales 2 contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos, denegación de juicios justos y, acoso y abusos sexuales a mujeres saharauis que resisten pacíficamente a la ocupación marroquí, ilegal e ilegítima, contraria a la legalidad internacional.



Como es de su conocimiento, señora Ministra, “corresponde al Ministerio de Igualdad la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de igualdad y de las políticas dirigidas a hacer real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención y erradicación de las distintas formas de violencia contra la mujer y la eliminación de toda forma de discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.



Entre las funciones del Ministerio de Igualdad, bajo su responsabilidad, “le corresponde, en particular, la elaboración y desarrollo de las normas, actuaciones y medidas dirigidas a asegurar la igualdad de trato y de oportunidades, especialmente entre mujeres y hombres, el fomento de la participación social y política de las mujeres, y la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer”.



Como es de su conocimiento, señora Ministra, la Audiencia Nacional mediante autos de abril 15 y junio 4 del 2014 afirmó que “España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas; entre ellas, dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso, para lo cual debe extender su jurisdicción territorial para hechos como los que se refieren en la querella a que se contrae el presente procedimiento”.



Desde el punto de vista del Derecho internacional, las obligaciones jurídicas de España para con los y las ciudadanas saharauis no ha variado, pues el Sáhara Occidental considerado “Territorio No Autónomo”, se encuentra bajo mandato del Comité Especial de Descolonización y la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, simplemente, porque el proceso de descolonización no ha concluido, tal como lo sostienen múltiples resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, recientemente, las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea.



Por ello, señora Ministra, el movimiento latinoamericano y caribeño de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui y otras organizaciones sociales, políticas y sindicales, le hacen un llamado para que el deber de protección que el Estado español mantiene con sus ciudadanas debe hacerse extensivo a las mujeres saharauis en los Territorios Ocupados, en especial a Sultana Jaya y su familia, que llevan más de 380 días de arresto domiciliario de facto y que han sido salvaje e inhumanamente vejadas por las fuerzas de seguridad marroquíes, en medio de la más absoluta impunidad e inacción de la comunidad internacional para detener estas atrocidades y someter ante la justicia a los responsables.



Señora Ministra, respetuosamente, el movimiento latinoamericano y caribeño de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui y otras organizaciones sociales, políticas y sindicales le instan a tomar cartas en el asunto y contribuir de manera decidida a poner término a esta dolorosa y angustiante situación, cuya omisión le generaría responsabilidad internacional al Estado español ante los órganos de supervisión de los tratados y tribunales de justicia internacional, por incumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.



Suscriben:



1. Amigos por un Sáhara Libre – México

2. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Argentina

3. Asociación Americana de Juristas, Rama Argentina

4. Asociación Chilena de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Chile

5. Asociación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACOLPS), Colombia

6. Associação de Solidariedade e pela Autodeterminação do Povo Saaraui (ASAARAUI), Brasil

7. Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS), Ecuador

8. Asociación Internacional de Juristas para el Sáhara Occidental (IAJUWS Ecuador)

9. Asociación Latinoamericana de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática

(RASD) 3

10. Asociación Mexicana de Amistad con la República Árabe Saharaui A.C. (AMARAS), México

11. Asociación Nicaragüense de Solidaridad y Amistad con el Pueblo Saharaui (ANSAPS), Nicaragua

12. Asociación Panameña de Solidaridad con la Causa Saharaui (APASOCASA), Panamá

13. Asociación Uruguaya de Amistad con la República Saharaui, Uruguay

14. Asociación Venezolana de Solidaridad con el Sáhara (ASOVESSA), Venezuela

15. Brigada Venezolana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Venezuela

16. Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD), Bolivia

17. Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz (CEBRAPAZ), Brasil

18. Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador

19. Centro Internacional de Estudios para la Descolonización “Luis Antonio Bigott”, Venezuela

20. Colectiva Ana de Peralta (Tungurahua), Ecuador

21. Colectivo de Derechos Humanos Kintiñan, Ecuador

22. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), República Dominicana

23. Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui, Argentina

24. Comité de Cooperación Latinoamericano – Saharaui, Argentina

25. Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz (COSI), Venezuela

26. Comité Ecuatoriano de Amistad y Solidaridad con Bolivia, Ecuador

27. Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT), Ecuador

28. Consejo de Gobierno del Pueblo Kitu Kara, Ecuador

29. Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia (CPAZ), Ecuador

30. Corporación para la Promoción Cultural y Turística (PROCULTUR), Ecuador

31. Frente Popular, Ecuador

32. Fundación Constituyente XXI, Chile

33. Fundación Desafío, Ecuador

34. Fundación Sáhara Libre-Venezuela

35. Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Argentina

36. Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, Ecuador

37. Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (MoPaSSol), Argentina

38. Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Brasil

39. Periódico Werken Rojo, Chile

40. Programa Radial “Trazos de Nuestra Identidad”, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ecuador

41. Red Ciudadana Bolivia con el Sahara, Bolivia

42. Sahrawi Association in the USA (SAUSA), Estados Unidos de América

43. Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Justicialista (Departamento Rosario), Argentina

44. Secretaría Técnica del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Ecuador

45. Social TV, Chile

46. Unión Nacional de Educadores (UNE), Ecuador

47. Voz del Sáhara Occidental en Argentina





c.c. Gladys Luisa Acosta Vargas, Presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

Michele Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)

Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos



