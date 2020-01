Modatima responde con pruebas a amenazas del ministro Walker y a sus derechos de agua sin declarar

por El Soberano

Rodrigo Mundaca, dirigente de Modatima

El ministro de agricultura Antonio Walker acusó a Modatima de una “campaña de desprestigio” en su contra, amenazando a la organización con posibles acciones legales.

«El ministro de Agricultura Antonio Walker reconoce propiedad sobre 234 lts/seg. (más de $2.000 millones en derechos de agua) los cuales no están manifestados en su declaración de probidad al momento de asumir como ministro», señaló Modatima en un comunicado que responde a la autoridad que los amenazó con posibles acciones legales por desprestigiarlo.

«Se me acusa de ser propietario de derechos de aprovechamiento de aguas por 29.000 litros/seg. Esa cifra ha sido difundida profusamente por los medios de comunicación y por las redes sociales. Lo cierto es que las tres sociedades agrícolas en que tengo participación tienen derechos por 807 litros/seg (el porcentaje de mi participación alcanza a 234 litros/seg). Que la opinión pública juzgue: 234 litros/seg frente a los 29.000 litros/seg que se me imputan, es decir, menos de un 1% de lo

que se afirma», dijo el ministro en un comunicado enviado a todos los medios de comunicación.

A continuación la declaración completa de Modatima respecto de la declaración de la autoridad de Walker.

En relación a comunicado de prensa difundido por el ministro de agricultura Antonio Walker , acusando una “campaña de desprestigio” en su contra, por parte de Modatima, debemos señalar:

1. Modatima no es una ONG, somos un movimiento nacional de mujeres y hombres que hace mucho tiempo luchamos por hacer del agua un bien común, y de su acceso un derecho humano.

2. No entramos en la discusión respecto de su desprestigio, no es un tema que nos importe, pues el tema principal es el feroz y vergonzoso conflicto de intereses que él encarna, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, por cuanto siendo propietario de derechos de agua, interviene en el debate público y legislativo, de manera directa, pues Antonio Walker, ministro de Agricultura, envía cartas a los medios de prensa para exigir y confirmar la certeza jurídica de que la propiedad privada del agua no se va a tocar, más cuando hoy Walker reconoce propiedad sobre 234 lts/seg. (más de 2.000 millones de pesos en derechos de agua) los cuales no están manifestados en su declaración de probidad al momento de asumir como.ministro [1].