MIGRANTES Y ADEMÁS, POBRES

Escribe Margarita Labarca Goddard

Todos somos migrantes, ya se sabe. Los indígenas de América

vinieron de oriente por el estrecho de Bering que era entonces una

franja de tierra. Otros llegaron por la mar, pero el hecho es que todos

provenían de lugares lejanos. Los europeos colonizaron América y

llamaban Nuevo Mundo a un continente y a sus habitantes que

existían desde siempre. Los españoles hablan de “moros”, que son los

árabes, pero ellos están absolutamente mezclados con los moros. Los

árabes ocuparon España durante siete siglos, cómo no se iba a

producir esa amalgama humana.

Que no existen las razas puras ya no es sólo un asunto teórico,

pues se ha comprobado por los exámenes de ADN que ahora

cualquiera se puede hacer, que nuestra sangre trae di’un cuantuhay.

Tengo una amiga que es una rubia absoluta, despampanante, que se

hizo el examen y le salieron ancestros negros, indios, chinos, en fin,

de todas las razas imaginables.

Y eso es bueno, porque la endogamia es muy peligrosa y

negativa, ya que pueden salir los hijos con taras. García Márquez dice

en Cien Años de Soledad, que nacen los hijos con cola de chancho.

En fin, que la endogamia es inconveniente tanto en la ciencia como en

la literatura.

Entonces, se pregunta uno ¿por qué tanto rechazo a los

migrantes? Porque ahora se les repudia en todas partes, no sólo en

Chile. A Europa tratan de llegar muchos desde África, cruzando el

Mediterráneo. Y no los dejan desembarcar, por lo cual todos los días

mueren varios niños ahogados en ese mar que fue la cuna de la

civilización y también de la fraternidad humana.

En los últimos tiempos se ha desarrollado una crueldad que

espanta. En épocas remotas no era así, porque los seres humanos no

podían subsistir si no era en comunidad. Incluso la mayoría de los

animales viven en manadas, y los insectos como las abejas, las

hormigas y otros, forman colectividades y se ayudan entre sí.

En México el gobierno de Andrés Manuel López Obrador

trata de proteger a los migrantes, identificarlos, ayudarlos, darles

trabajo mientras transitan por México hacia Estados Unidos. Pero allá

los discriminan, no los aceptan, separan a los niños de sus padres, los

maltratan y a cada rato muere allí un migrante, niño o adulto.

La hermandad y la solidaridad humanas van naufragando en

medio de un océano de egoísmo, de maldad o de indiferencia

pavorosas. Sobre todo eso es chocante en Chile, en que muchos

tuvimos que emigrar a causa de la dictadura y tenemos deudas de

gratitud con casi todos los países del mundo, que nos acogieron con

los brazos abiertos.

Según sostiene la filósofa española Adela Cortina, hay un motivo

bastante claro para la resistencia a los migrantes: no son rechazados

por ser migrantes, sino por ser pobres.

No todos los extranjeros son iguales. Los que vienen con dinero,

si son jeques árabes, negros conocidos como cantantes o rockeros, o

bien deportistas que ganan millones son muy bien recibidos. También

todo el mundo se alegra cuando llegan muchos turistas. A éstos no se

les discrimina, vengan de donde vengan y sean del color que sean, se

les pone alfombra roja.

Lo que molesta son los inmigrantes pobres, los que buscan un

trabajo mejor que en su país, aunque está probado que no les quitan

el trabajo a los nacionales. Por ejemplo en Francia, los que limpian el

suelo en el Metro son negros o árabes, los franceses no quieren esos

trabajos. En Estados Unidos los mexicanos son indispensables en

tiempos de cosecha, porque la fuerza de trabajo nacional no es

suficiente, ya sea porque quiere mejores remuneraciones, no le gusta

esa labor temporal o sencillamente no alcanza.

En Chile, los venezolanos de clase media, o con una

capacitación laboral mínima, son bien aceptados. Y ellos pagan esa

buena acogida, insultando a nuestros mártires, como todos sabemos.

Yo pienso que los pobres se vuelven invisibles. No se les quiere

ver porque avergüenzan a todos. Que haya niños hambrientos, sin

servicios de salud ni de educación, es algo que causa repudio porque

provoca un sentimiento de culpa. Por eso molestan los pobres, sean

inmigrantes o ciudadanos del país. El señor que pasa rápido en su

auto, no ve a la viejita sentada en la esquina pidiendo limosna. Ve un

dedo acusador que lo está señalando y quizás amenazando.

Es muy posible que los poderosos de este mudo no sientan

vergüenza o culpa ante los pobres, sino miedo. La pobreza ajena los

asusta. Ellos saben que la desigualdad creciente es peligrosa, pues

antes la gente no la percibía tan claramente. Pero ahora todo el

mundo tiene televisión y puede ver las mansiones, las joyas, la ropa

de marca, los autos último modelo que usan los ricos. Por lo tanto

existe el riesgo de que de pronto ese pueblo desamparado se levante

y “que la tortilla se vuelva”. Porque llega un momento en que la gente

ya no soporta ver a sus hijos desnutridos y decide que es mejor morir

de un balazo en una batalla abierta, que de hambre o de sed en el

desierto de Arizona, en medio del Mediterráneo, o de saqueos,

humillaciones y crímenes encubiertos en la Araucanía.

No hay ejércitos, tanques ni bombas que puedan vencer a un

pueblo decidido a jugarse la vida, porque sabe que de todos modos

está condenado a morir de miseria y de tristeza.

