Micronutrientes para prevenir Covid-19, por Geneviève Comby

Un panel de expertos y la Sociedad Suiza de Nutrición recomiendan que los adultos tomen cinco vitaminas, oligoelementos y ácidos grasos que mejoran la inmunidad en forma de suplementos dietéticos.

Geneviève Comby

Publicado: 12.10.2020, 15h30

Si bien los micronutrientes por sí solos no previenen la infección, forman parte de una red de respuestas inmunes e inflamatorias.

Getty Images

¿Sabías que ciertos nutrientes ayudan a que tu sistema inmunológico funcione correctamente? El papel preventivo de una dieta equilibrada sobre la salud está lejos de ser anecdótico, especialmente en el contexto actual marcado por la epidemia de coronavirus.



Así lo recuerdan hoy los expertos suizos que firman, en colaboración con la Sociedad Suiza de Nutrición, un texto que resume la mayor parte del conocimiento científico sobre este tema. Pero su conclusión va más allá. En vista de los hábitos alimentarios de los suizos y las deficiencias observadas en la población, recomiendan que todos los adultos tomen una selección de complementos alimenticios.



La lista de micronutrientes que desempeñan un papel en el funcionamiento del sistema inmunológico es larga. Incluye vitaminas A, B6, B12, C, D, E, oligoelementos como zinc, hierro o selenio. Entre ellos, algunos se consideran particularmente importantes. Son cinco: vitaminas D y C, selenio y zinc, a las que hay que añadir ácidos grasos omega-3.

“Para cubrir sus necesidades de micronutrientes, incluso con una dieta equilibrada, debe ingerir más de 1.500 kcal por día”.

Mette Berger, profesor de medicina intensiva en la Universidad de Lausana

El problema es que a menudo son muy pocos en nuestro plato. En teoría, una dieta sana y equilibrada cubre nuestras necesidades nutricionales. En realidad, sin embargo, las cosas son más complicadas, incluso en un país como Suiza

Varios estudios han señalado deficiencias, especialmente en personas mayores de 65 años. Pero las personas mayores no son las únicas preocupadas. “Sabemos que los mayores de 65 años corren un riesgo particular de desarrollar formas graves de Covid-19, también sabemos que con la edad, el equilibrio alimentario se vuelve sospechoso, algunas personas comen menos bien, otras muy poco, mientras que para cubrir sus necesidades de micronutrientes, incluso con una dieta equilibrada, es necesario ingerir más de 1500 kcal al día. Pero hay personas a dieta, de todas las edades, que ingieren menos de 1.500 kcal al día”, advierte la profesora de medicina intensiva de la Universidad de Lausana, Mette Berger, co-firmante del texto. Más allá de eso, se estima que la mayoría de la población suiza no se adhiere lo suficiente a las recomendaciones dietéticas, especialmente cuando se trata del consumo de frutas y verduras.

Detalles de recomendaciones



Vitamina D: 2000 UI (50 μg) por persona por día. El límite superior: 4000 UI por persona / por día.



Vitamina C: 200 mg por persona al día.



Ácidos grasos omega-3, EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoico): 500 mg por persona por día.



Selenio: 50 – 100 µg por persona por día. El límite superior (UL) para el selenio es 300 μg por persona / por día.



Zinc: 10 mg por persona por día

Para Mette Berger, si la situación claramente no es óptima, podría mejorarse de una manera relativamente simple. “Creemos, con los co-firmantes del texto, tenemos la responsabilidad de darlo a conocer”, insiste. En el público en general, la dieta y la micronutrición en particular se consideran medicinas alternativas, sin embargo, la literatura científica es abundante sobre el tema y demuestra que tomar suplementos de micronutrientes es un factor esencial para la inmunidad».



Un micronutriente por sí solo no previene la infección, pero es parte de una red de respuestas inmunes e inflamatorias que modula. “Sabemos que tener niveles bajos de ciertos micronutrientes promueve desequilibrios dentro de este sistema y compromete su efectividad”, continúa Mette Berger.



Vitamina D e infecciones respiratorias



La vitamina D, por ejemplo, se ha destacado recientemente en la lucha contra Covid-19. En el pasado, los estudios han demostrado que ayuda a reducir el riesgo de infecciones de las vías respiratorias. El trabajo con ratones, en particular, ha permitido descifrar cómo una deficiencia puede comprometer las defensas inmunitarias y provocar infecciones bacterianas más graves.



En los últimos meses, otros estudios han destacado un vínculo entre un nivel bajo de vitamina D en la población y una mayor proporción de casos de Covid-19, pero también entre un nivel bajo de vitamina D en sangre en pacientes y progresión a una forma grave de la enfermedad. Estas son correlaciones, no pruebas de un vínculo de causa y efecto, que Mette Berger reconoce: “Es cierto, por otro lado, los estudios aleatorizados muestran que cada uno de los cinco nutrientes en los que insistimos tiene una efecto directo sobre la inmunidad y la inflamación”.

Particularmente dirigido: niveles de selenio y omega-3, que son demasiado bajos en la población suiza, según el especialista. Y las de la vitamina D, baja durante el invierno en nuestras latitudes, ya que es la exposición a la luz solar la que permite que el cuerpo la fabrique. Un descenso que también es difícil de compensar por completo con la alimentación. Por tanto, el selenio, los omega-3 y la vitamina D deben tomarse como una prioridad. Pero la recomendación de los expertos también abarca el zinc y la vitamina C. Debido a que estos nutrientes no actúan individualmente, tienen un efecto combinado. Sin el zinc, por ejemplo, la vitamina D no puede ser tan eficaz en el sistema inmunológico”, dice Mette Berger.

“Nuestra posición es un paso prudente. Estas dosis nunca pueden hacerle daño, incluso si, por ejemplo, no tiene deficiencia de vitamina C porque ya come mucha fruta».

Mette Berger

Por supuesto, para proporcionar una respuesta personalizada, sería necesario probar los valores de micronutrientes individualmente. Un error que los expertos han superado al recomendar dosis idénticas para todos los adultos (ver recuadro). Corresponden a dos o incluso tres veces la cantidad nutricional normalmente recomendada. “Nuestra posición es un paso prudente”, dice Mette Berger. Estas dosis nunca pueden hacerle daño, incluso si, por ejemplo, no tiene deficiencia de vitamina C porque ya come mucha fruta».



Finalmente, no existe un “cóctel” listo para usar que combine los cinco nutrientes mencionados, pero por separado estos son fáciles de encontrar en las tiendas. “No tenemos ningún conflicto de intereses con la industria”, insiste el profesor. No publicitamos una marca por encima de otra».

“La literatura científica demuestra que tomar suplementos de micronutrientes contribuye de manera esencial para la inmunidad”

Mette Berger, profesora de medicina intensiva en la Universidad de Lausana

Mette Berger llegó a evaluar el costo de la suplementación que incluiría los cinco nutrientes. “Por 1,25 francos al día, (NdR: casi la misma cantidad en dólares y en pesos chilenos serían como 1.098 pesos) puedes fortalecer tu inmunidad, aunque tu dieta no sea óptima, resume, mientras evoca un” grito de alarma “, porque” el mensaje de prevención es muy difícil de pasar, mientras que la tasa de mortalidad relacionada con Covid-19 es un poco más alta en Suiza que en otros países”. Esto estaría, según ella, “en parte vinculado a los déficits de la población en micronutrientes”.



El argumento no parece haber convencido todavía a las autoridades sanitarias del país, cuestionadas por los firmantes de este “libro blanco” que quisieran que transmitieran oficialmente su recomendación. Cuando se le preguntó, el cantón de Vaud nos informó que había leído el documento y lo estaba analizando.

NdR: consulta en tu farmacia, centro de salud o tu médico sobre estos nutrienes.



Extractado del periódico suizo 24 Heures (en francés):

https://www.24heures.ch/des-micronutriments-pour-prevenir-le-covid-19-238725365928?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=24h_nouvelles_2020-10-12_soir&utm_term=&utm_content=133053&utm_id=18c4a9a3-19e3-46b5-ac93-2559250ac537&sfmc_id=170870828&sfmc_activityid=852b17bd-c325-4e1e-930a-a3fe7b9108b8

Nota enviada por Sergio Medina Viveros: https://sergiomedinaviveros.blogspot.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...