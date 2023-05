México – Crecimiento y empleo: la inercia del pasado neoliberal

Saúl Escobar Toledo. México

De acuerdo con los datos más recientes del INEGI (https://www.inegi.org.mx/temas/pib/)

el crecimiento de la economía mexicana, medida por el índice del Producto Interno Bruto

(PIB), ha sido nulo si se mide entre el cuarto trimestre de 2018 y el de 2022 ya que apenas

alcanzó un 0.08%. Si tomamos en cuenta los datos anualizados, el año pasado todavía no

alcanzaba los niveles de 2018, y presentaba un decrecimiento de -0.9% aunque superaba

los de 2017 en 1.3%. Se trata de cifras que pueden ajustarse, pero muestran, sin duda,

que la economía mexicana no ha crecido en los últimos cinco años. Este fenómeno se

explica por varias razones, desde luego por el trauma de la pandemia que impactó

principalmente 2020 y 2021. También por la situación internacional y los problemas que

se presentaron: primero el freno de las actividades en todo el mundo, después la

interrupción de las cadenas de abastecimiento (refacciones y materias primas), y luego la

inflación y el aumento de las tasas de interés. Otro asunto que ha pesado tiene que ver

con la política económica pues se optó por la moderación y la estabilidad para no poner

en riesgo la balanza de pagos y evitar una devaluación de nuestra moneda. El “supero

peso” es entonces resultado de una administración conservadora de la economía y refleja,

paradójicamente, la ausencia de medidas suficientes y oportunas para reanimar el aparato

productivo.

Ahora bien, si nos fijamos en el comportamiento por sectores entre 2018 y 2022, vemos

que el sector primario (agricultura) fue el que creció más (8.8%); el sector secundario, por

su parte, tuvo un comportamiento negativo (-1.25%) y en cambio, las actividades

terciarias (servicios) crecieron en un 0.38%. Sin embargo, hay que recordar que, sin tomar

en cuenta los impuestos, las actividades primarias representan una porción muy pequeña

de la actividad económica (4.2%) en tanto que el grueso de éstas se ubica en los servicios

(59%) y en la industria y la minería (32%).

Por su parte, la ocupación y los salarios han tenido un comportamiento menos negativo. Si

medimos el primer rubro con el concepto de brecha laboral, la cual incluye la

desocupación abierta; los subocupados; y las personas que no buscan un trabajo pero

estarían dispuestas a aceptarlo debido a que necesitan esos ingresos (la Población no

Económicamente Activa disponible), ésta representó alrededor del 18% a finales de 2018

y en marzo de 2023 fue de 17.5%. Un progreso pequeño que, no obstante, resulta mejor

que el comportamiento de la economía en su conjunto.

En materia de salarios, el mínimo ha aumentado de diciembre 2018 a marzo de 2023 un

134% en términos nominales y de alrededor de 90.75% en términos reales (descontando

la inflación, según el Banco de México). Los contractuales han tenido un desempeño más

modesto. En el caso de las empresas privadas, habrán ganado un o dos puntos por encima

de la inflación. En cambio, los trabajadores de las empresas públicas, tan sólo en el inicio

de este año, han perdido por lo menos cuatro puntos porcentuales de su poder

adquisitivo. La política de austeridad les ha recortado sus salarios.

Hay otro elemento que hay que tomar en cuenta: en la medida en que la economía se fue

recuperando, todas las modalidades del empleo informal (por cuenta propia, empleo en

empresas familiares o en puestos laborales sin seguridad social) también se expandieron.

En marzo de 2023, la población ocupada en la informalidad laboral fue de 32.5 millones de

personas y la Tasa de Informalidad Laboral fue 55 % de la población ocupada. Lo que

quiere decir que la mayoría de los trabajadores mexicanos laboran en condiciones

vulnerables: carecen, en su mayoría, de seguridad social, estabilidad laboral y reciben

ingresos muy reducidos.

De esta manera, puede decirse que la ocupación ya superó los niveles previos a la

pandemia; sin embargo, no ha cambiado su estructura: seguimos arrastrando los mismos

problemas, las brechas de desigualdad entre trabajadores formales e informales; entre

hombres y mujeres; entre las distintas regiones del país; y con un nivel de desempleo

juvenil elevado, pues más de la tercera parte de las personas sin ocupación tienen menos

de 24 años. En resumen, superamos el golpe de la pandemia, pero seguimos arrastrando

una situación muy deficiente.

La regulación de la subcontratación y, quizás el alza de los salarios mínimos, hayan servido

para impedir que el estancamiento económico redundara en una caída más fuerte de la

ocupación. En lo que se refiere al último asunto, hay que tomar en cuenta que los salarios

de menores ingresos se han elevado más que los intermedios y los que reciben ingresos

más elevados. Fenómeno que merece una investigación más minuciosa.

Las expectativas de crecimiento para este año apuntan a una cifra menor al 2% (1.6%

según el Banco de México). Sin embargo, el contexto internacional sigue siendo incierto y

los efectos de una recesión o una crisis financiera en Estados Unidos no pueden

descartarse.

Lo que resulta indudable es que se requiere de una nueva política económica que acelere

el crecimiento y dé lugar a una estructura ocupacional más justa para los trabajadores. No

puede apoyarse solamente en los aumentos al salario mínimo ni en los programas de

inversión en infraestructura que se están realizando.

Por lo pronto, resulta imperativo detener el aumento de las tasas de interés, como ya lo

están haciendo otros países, incluso de América Latina. El tipo de cambio del peso

mexicano no puede ser el objetivo más importante de la política económica.

Viendo hacia el futuro inmediato, han surgido propuestas para esbozar lo que podría ser

una agenda de reformas desde el lado progresista, entre las que se encuentran, por lo

menos, las siguientes: una reforma fiscal que grave a los sectores de mayores ingresos

(quizás apenas al 1% más rico) y disminuya los impuestos de los que menos ganan; una

política industrial apoyada en tres pies: inversiones públicas en infraestructura y servicios,

incluyendo no sólo aquella indispensable para las empresas (energía, comunicaciones,

internet) sino también para el reordenamiento urbano. Una segunda pata, consistiría en

su orientación “verde”, para evitar el saqueo de recursos naturales, principalmente el

agua; y una tercera, el aumento del gasto en Ciencia y Tecnología.

Asimismo, se requiere seguir avanzando en la agenda laboral. La reforma de 2017-2019

necesitará mayores recursos para que las nuevas instituciones funcionen mejor,

principalmente los juzgados laborales y los centros de conciliación. Un seguro de

desempleo es otra falta que se arrastra desde hace décadas. Asimismo, es indispensable

desplegar una red de instituciones estatales en materia de cuidados, especialmente

dirigidos a la mujer trabajadora (guarderías, escuelas de tiempo completo, alimentación

para menores, etc.). Por su parte, el Congreso tiene varios asuntos no resueltos: la ley

para la protección de los trabajadores que laboran para plataformas digitales y la semana

de cuarenta horas con dos días de descanso.

Dejemos para otra ocasión el tema del sistema de pensiones privado (manejado por las

AFOREs) debido a su complejidad. Anotemos, solamente, que el problema no está

resuelto. Tampoco hemos abordado el grave problema de las instituciones públicas de

salud y el retroceso en esta materia que quedó demostrado con la desaparición del

INSABI.

Todos estos asuntos por resolver deben verse a la luz de las lecciones que nos dejó la

pandemia, pero también observando que, en los fundamental y a pesar de algunos

cambios, seguimos teniendo un crecimiento insuficiente y una estructura productiva y del

empleo que persiste desde hace décadas. El cambio estructural no ha llegado y por lo

tanto, la pobreza, la desigualdad y el abandono de millones de mexicanos siguen siendo

una deuda pendiente.

