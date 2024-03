InfoSurGlobal 14 marzo 2024

Mensaje de BIDEN a los musulmanes: La hipocresía estadounidense

Citando el sitio web de la Casa Blanca, la agencia de noticias rusa Russia Today informó que el presidente estadounidense, Joe Biden, felicitó a los musulmanes de Estados Unidos y del mundo por la llegada del mes de Ramadán, destacando que este año coincide con «un momento de»inmenso dolor” y la guerra en Gaza, que “ha causado un sufrimiento terrible” al pueblo palestino.

Reconoce que más de 30.000 palestinos han sido asesinados, en su mayoría civiles, incluidos miles de niñas y niños, pero no quiere dejar de suministrar a Israel las bombas y armas que están matando a los palestinos. El presidente Biden prometió que Estados Unidos seguirá liderando los esfuerzos internacionales para brindar más asistencia humanitaria a Gaza por tierra, aire y mar. También prometió seguir trabajando incansablemente para lograr un alto el fuego inmediato y duradero de al menos 6 semanas como parte del acuerdo para la liberación de los rehenes. Con esas pocas palabras, el presidente Biden espera ganar el voto de los ciudadanos estadounidenses árabes y musulmanes.

Sin embargo, ya han hecho saber que no darían sus votos al presidente Biden por su apoyo ilimitado al genocidio practicado por la entidad sionista en la Franja de Gaza contra la población palestina. «Si Estados Unidos y Europa realmente buscan la paz y la seguridad internacionales, deben abandonar las mentiras y la hipocresía y detener el genocidio cometido contra el pueblo palestino». Así lo declaró el presidente iraní, Ébrahim Raïssi, citado por Russia Today, refiriéndose a la agencia Novosti, durante la VII Cumbre de los países exportadores de gas (GECF, Argel, 29 de febrero-2 de marzo de 2024). “Hoy, el Consejo de Seguridad de la ONU no logra alcanzar un alto el fuego debido al apoyo ilimitado de Estados Unidos a la maquinaria de guerra sionista”. Subrayó el presidente Raissi, aconsejando a los dirigentes de Estados Unidos que escuchen las voces de sus ciudadanos que rechazan lagenocidio en Gaza y dejar de apoyar a la entidad sionista.A modo de recordatorio, Washington ha utilizado su derecho de veto en varias ocasiones en el Consejo de Seguridad de la ONU contra proyectos de resolución para un alto el fuego en Gaza, la última vez el 20 de febrero contra un proyecto de resolución presentado por Argelia al Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo un alto el fuego inmediato por razones humanitarias en la Franja de Gaza.

Recientemente, en una entrevista con MSNBC el 9 de marzo, el presidente Biden declaró: “Nunca abandonaré a Israel. Defender a Israel sigue siendo extremadamente importante.

no hay una línea roja en la que quiera detener por completo las entregas de armas” y entonces los israelíes ya no estarían “protegidos por la Cúpula de Hierro”.

El Washington Post, citado por Al Mayadeen, informó hace unos días que Estados Unidos había acordado y concluido en secreto más de 100 ventas militares separadas con Israel desde el inicio de la guerra de Gaza el 7 de octubre.El periódico explicó que esa cifra significa «miles de municiones guiadas con precisión, bombas de pequeño diámetro, bombas anti búnkeres, armas pequeñas y otras ayudas letales». Según Al Mayadeen, al que hace referencia el diario The New York Times, un grupo de senadores demócratas instaron al presidente a dejar de proporcionar armas ofensivas a la entidad sionista en su guerra contra Gaza, hasta que se acaben las restricciones impuestas a la ayuda humanitaria apoyada por Estados Unidos se levantan.En carta dirigida a Biden, el senador Bernie Sanders junto a siete senadores demócratas expresaron que al continuar armando a Israel, Biden está violando la Ley de Asistencia Exterior, que prohíbe el apoyo militar a cualquier país que restrinja la entrega de ayuda humanitaria.

Fuente: Le Courrier d’Algérie

Traducción al español de InfoSurGlobal