“Me voy a morir y me van a ir a dejar la plata al cajón”: Paty Cofré sobre su larga lucha para cobrar la pensión

La humorista aseguró que Canal 13 le prometió ayuda, pero nunca llegó.

Por Carolina Acevedo

Publimetro 29 de octubre 2022

Un emotivo momento se vivió en el último capítulo de “Podemos Hablar”, esto cuando Paty Cofré contó su larga y complicada lucha para cobrar su pensión.

La humorista se sinceró con Jean Philippe Cretton y aseguró que lleva 10 años esperando poder recibir este dinero.

“Eres una mujer que ha trabajado un montón en la vida, hoy tienes 83 (años), o sea haciendo cálculos, tú ya deberías haber jubilado hace un buen rato. Me imagino que es una plata que se necesita hoy en día. En algún momento Sebastián Sichel cuando era ministro te ofreció (ayuda)”, partió diciendo el conductor.

“Si en Canal 13, me dijo ‘no se preocupe, yo estoy a cargo de eso de las pensiones, así que yo la voy a ayudar’ todavía estoy esperando la ayuda”, recordó la actriz.

“Yo estoy peleando mi jubilación de la primera vez que la señora Michelle (Bachelet) fue presidenta y hasta ahora no me han pescado ni pal’ hueve… y resulta que siempre es ‘rechazada””, reveló.

Posteriormente, Paty explicó el por qué no le han pagado este dinero: “Me dijeron ‘mire, señora Paty, lo que pasa es que usted se inscribió cuando no tenía que inscribirse, pero los culpables somos nosotros, (…) porque no le avisamos’”.

“Yo todos los meses iba a pagar mi cartola, todos los meses por 10 años, y después me salen con que no, que yo no tengo derechos. Me bloqueé, me tiran pal’ lado y me agarran pal’ chuleteo”, reclamó en el programa de CHV.

“Tenía que hacer milagros”

A raíz de esta compleja situación, Cretton le preguntó si se trataba de un dinero que ella necesitaba mucho en ese entonces, a lo que contestó: “Claro que sí”.

Según los recuerdos de la comediante, en ese tiempo “tuve que ahorrar para que me saliera una jubilación estaba a cargo de mi mamá, de mi hijo, y yo madre soltera, no tengo ayuda de un marido, y estaba postulando para mi casita, así que tenía que hacer milagros, pero yo decía ‘no importa, si total me van a jubilar’, mentira. Me dan ganas de llorar”, se sinceró Cofré para luego botar unas lágrimas en pantalla.

Por consiguiente, Paty terminó su relato con una reflexión: “No puede ser. Una mujer que ha dado 60 años haciendo reír, al espectáculo. He sido una mujer muy sacrificada, muy luchadora, y ahora lo único que quiero es que me hagan justicia”.

“Yo creo que me voy a morir y me van a ir a dejar la plata al cajón”, lanzó duramente.

