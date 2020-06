Mauricio Claver Carone, el candidato de EEUU para el BID, representa el lobby ultraderechista cubano de Miami. Por Armando Pillado.

Por Armando Pillado*



El sábado 27 de junio Rafael Roncagliolo(1) nos alerta sobre que EEUU va a imponer un candidato norteamericano del lobby ultraderechista cubano (incluido Marco Rubio, congresista Republicano, el nexo con Trump, agrego yo) como presidente del BID. Con un certero título alusivo a la ‘almagrización’ obsecuente y sumisa de la OEA -“¿El BID en la ruta de la OEA?- comenta la preocupación latinoamericana de que Mauricio Claver Carone vaya a la presidencia de ese organismo: “representa al lobby cubano en Estados Unidos y fue feroz opositor a la política de Obama frente a Cuba”, (https://larepublica.pe/…/el-bid-en-la-ruta-de-la-oea-por-r…/).

Agrega que los expresidentes Cardoso, brasileño, Santos, colombiano, Ricardo Lagos, de Chile, Ernesto Zedillo, de México, y Julio María Sanguinetti, uruguayo, recuerdan que en 1958 el BID fue creado gfijándole una sede en Washington y un presidente latinoamericano, cosa que se ha venido cumpliendo. Destaca que expresan su consternación “por esta nueva agresión del gobierno de los Estados Unidos al sistema multilateral”. Destaca que dicen ‘nueva agresión’, y que puede ganar pues EEUU ronca con el 30% de peso en los votos (su aporte) y lo apoyarán Bolsonaro, Moreno, de Ecuador, El Salvador, Jamaica, y la Áñez autoproclamada por Pompeo en Bolivia. Todos los reptantes ‘alfombra roja’ para el imperio. No menciona al grupo de Lima digitado por Pompeo, con Piñera, Duque y alguno más bajo el liderazgo de la servil Cancillería peruana actual, porque es cauto. No dudo que el Perú sumiso de ahora apoyará a quien EEUU señale, así que ya el cubano mencionado -hombre del psicópata militar Bolton, agrego yo párrafos más adelante- es de facto presidente del BID, y punto.



Roncagliolo distancia al Perú de los más echados, pero no creo: dice para afirmar eso que Bolton saluda la reelección de Almagro a la OEA reciente, en marzo, donde el peruano Hugo de zela fue su rival, asumiendo antojadizamente que De Zela era ‘inaceptable’ para EEUU. Nada de eso: menos aceptable, puede ser, pero De Zela bloqueó el aterrizaje de regreso a México del avión de AMLO que venía trayendo a Evo, colaborando con EEUU, y la cancillería peruana actual a nadie objetivo se le escapa que es el instrumento de Pompeo antes mencionado. Y Duque es un capitancillo a órdenes del Comando Sur conspirando con Guaió contra el chavismo desde la frontera colombian.



Tampoco es cierto, dicho sea de paso, que el BID “nació arrancado por los latinoamericanos a un Washington harto reticente”, pues los temas de ajuste estructural neoliberal auspiciado por Ronald Reagan formaron parte de los programas del Banco Mundial, BID, el FMI y la Fed EEUU, apodados el ‘´Consenso de Wahington’ o ‘Consenso neoliberal’, programas que tomaron como base al Chile de Pinochet, implementados desde la crisis de la deuda de 1982 en adelante. Ricardo Lago -economista español del BM/BID- fue un brazo clave acá para Boloña y el MEF cuando Fujimori, y un entusiasta defensor abierto suyo, con columnas profujimoristas flamígeras en los diarios, siempre casi fijo en las entrevistas de Althaus. Roncagliolo corre hacia la izquierda todo: es su buen deseo, pero pura fantasía. Trump ronca y EEUU ha corrido el espectro político todo hacia la derecha.



Lo dicen hace ya un tiempo entre muchos Nouriel Roubini, inversor y profesor de economía en EEUU, Paul Krugman, y varios más, como antes Alfred de Zayas, evaluador independiente en Venezuela por la oficina de DDHH de la ONU, contradicho luego por Michelle Bachelet, la top del organismo, funcionaria formalmente dependiente en esa estructura que si favorece en algo al chavismo pierde la chamba en diez minutos. La corrida a la derecha guarda correspondencia con la corrida del poder económico cada vez a porcentajes más chicos de capitanes del poder. Ahora es el 0.1% y ya no el 1.0% el que maneja todas las decisones políticas desde el poder. ya no hay un pinche keynesiano ni tímido entre los Republicanos y hay menos en los Demócratas de EEUU, afirman.



Otra nota clave sobre el punto BID es la del genocida golpista miamero Otto Reich CIA del martes 23 de junio, ahorita. Antecedió justo ahorita a la de Roncagliolo sobre el mismo anuncio. Allí dice con doble plauso aplauso que un tal Sebastian Lukács Gorka, analista militar y de inteligencia húngaro-estadounidense, asistente adjunto de Trump, se rumoerea fuerte que pasará a dirigir la propaganda anticomunista oficial de EEUU en ‘la Voz de America’, en pared por supuesto con él y los afines vargallosistas amigos de Montaner desde el Nuevo Herald. La nota de Reich en el link https://theglobalamericans.org/tag/otto-reich/ se titula “On Trump’s Latin America team: Trump nominates Mauricio Claver-Carone to head the IDB” / “En el equipo latinoamericano de Trump: Trump nombra a Mauricio Claver-Carone para presidir el BID”. Reich, que fue el organizador del golpe 2002 CIA exitoso pero fugaz contra Hugo Chávez, asesor de Ríos Montt.



Éste cubano de Miami, Claver Carone, que va a ser elegido casi fijo es bastante peor que lo conocido y tratado. Fue director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de Trump con el psicópata halcón de la ultraderecha John Bolton. Mauricio Claver-Carone es un destacado defensor del bloqueo a reanudarse contra Cuba, el tema eterno del criminal Reich. Digo criminal porque en los ’80 asesoró el asesinato de 200 mil campesinos en Guatemala, un experto en guerra sucia imperial denunciado como cómplice del ya condenado por genocidio Ríos Montt. Y organizador del golpe CIA 2002 en Caracas con francotiradores disparando para activar el caos golpista como en Tlatelolco y en la película ‘Roma’ mexicana.



Claver -según la web Politico- es parte del paquete cubano ultraderechitsta miamero de Marco Rubio que estuvo en la frontera colombianacon Guaidó, Duque, Almagro y el top del Comando Sur y las guarimbas fronterizas incendiando camiones en el 2019, cuando trataron de entrar con eso de ‘la ayuda humanitaria’, la farsa militar truculenta en uno de los tantos intentos de golpe. El fulano nació en Miami como Marco Rubio, integra el blog Capitol Hill Cubans, es director ejecutivo del Comité de Acción Política USA Cuba Democracy y consejero en la campaña presidencial de Trump,. Formó parte del equipo de transición de Trump en el Departamento del Tesoro, armando todo el ataque econímico brutal a venezuela,parte del plan de desgaste golpista económico complementado con el excecrable’demócrata’ fascista guarimbero que nadie se atreve a señalar claramente como tal, antecedido por tantos agitadores fascistas del poder. El mutismo acobardado o confuso, no importa, no puede prever.



No se trata de un funcionario golpista más, sino de un líder anticomunista top peligroso, articulado a Bolton y el militarismo fanático más duro. La advertencia de Roncagliolo, importante, no mide ni en un décimo la gravedad del asalto militar de los halcones del Pentágono a toda institución financiera o mediática -nada menos que VOA, la Voz de América potente, la función de propaganda de Goebbels en el nazismo- en un contexto en el que media izquierda incauita o cómplice, como es hasta una parte de los Demócratas del Congreso EEUU, aplauden de píe sin reconocerlo como tal, al fascista entrenado de la calle que quiso/quiere prepararle a EEUU y la élite venzolana oligárquica el golpe pinochetista para su regreso al poder en Venezuela.



* Analista internacional peruano, militante del PS y de Nuevo Perú.



(1) Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Perú durante el gobierno de Ollanta Humala.

