Masiva adhesión a Declaración del Foro Latinoamericano y Caribeño de Solidaridad con el pueblo saharaui

Declaración Internacional

Foro Latinoamericano y Caribeño en Solidaridad con el pueblo saharaui

Caracas, 25 de febrero del 2021



Las organizaciones, movimientos en lucha, intelectuales, artistas, partidos políticos e individualidades abajo firmantes, hacemos pública la siguiente declaración:



1. Reconocemos y acompañamos la justa lucha del pueblo saharaui por su descolonización, autodeterminación e independencia, encabezada por su organización y único representante legítimo, el Frente POLISARIO. Han transcurrido más de seis décadas desde que la ONU estableció la resolución por la descolonización total en el mundo. El pueblo saharaui sigue siendo la última colonia en África, invadida hace 130 años por España y ocupada ilegalmente hace 45 años por Marruecos, luego de los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid. Los saharauis han seguido pacientemente apostando por la paz, presenciando las reiteradas violaciones al derecho internacional y cómo los acuerdos internacionales para garantizar su autodeterminación, son bloqueados sistemáticamente.



2. El pueblo saharaui luego de una intensa lucha contra Marruecos y Mauritania, proclamó su independencia en 1976 constituyendo la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).Luego de acordar la paz con Mauritania una parte de su territorio sigue estando ocupada ilegalmente por Marruecos. La RASD es miembro fundador de la Unión Africana y, mantiene relaciones diplomáticas con decenas de Estados en el mundo. Exigimos a Marruecos que cese su ocupación ilegal e ilegítima y a la comunidad internacional que garantice el ejercicio del derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación y completa soberanía.

3. Declaramos que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) no ha alcanzado sus objetivos en su tarea de asegurar la paz y el cese al fuego; además, de no haber concretado en 29 años, el Plan de Arreglo como vía para la realización del Referéndum de Autodeterminación.



4. Exigimos el cese de las constantes violaciones de los derechos humanos y los derechos colectivos de este pueblo; el desmantelamiento del Muro de la Vergüenza, construido por Marruecos, que a lo largo de 2720 km, atraviesa este territorio y se encuentra sembrado de minas antipersonas y antitanque que año a año cobra víctimas fatales, entre ellas mujeres y niños, que sobreviven mutilados. En los Territorios Ocupados se violan sistemáticamente los derechos humanos, se encarcelan, golpean y desaparecen forzosamente a los habitantes que pacíficamente protestan por su independencia.



5. Denunciamos el expolio de los recursos naturales en el Sáhara Occidental, a pesar de las resoluciones de la ONU que lo prohíben, por parte del Reino de Marruecos y las corporaciones marroquíes, españolas y francesas, entre otras. Exigimos a las empresas que operan en la zona, y a la Unión Europea, el respeto al derecho internacional y a los derechos económicos de la población saharaui sobre sus recursos.



6. Exigimos, además, a la ONU que concrete las iniciativas políticas necesarias, encaminadas a lograr una solución justa y definitiva, en defensa del legítimo derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación, mediante un referéndum libre, como paso final al inconcluso proceso de descolonización.



7. El rompimiento unilateral del cese al fuego, por parte de la monarquía marroquí, el 13 de noviembre del 2020, desencadenó nuevamente la guerra en el Sáhara Occidental, agudizada por décadas de estancamiento del proceso de paz, tras el cese del fuego de 1991 entre el Frente POLISARIO y Marruecos, lo que debió concretarse en un Referéndum de Autodeterminación para el pueblo saharaui. La inacción de la ONU, en especial por el bloqueo de Francia en el seno del Consejo de Seguridad, es la mayor responsable que, finalmente, ha sembrado el camino para el reinicio de la guerra.



8. Desmentimos y condenamos las declaraciones del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediante las cuales ha reconocido unilateralmente una ilegal soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, como canje para asegurar la “normalización” de las relaciones bilaterales entre la monarquía marroquí e Israel. Ningún Organismo multilateral del mundo reconoce la pretendida y falsa soberanía de Marruecos.



9. Denunciamos y condenamos el aumento de la represión y la persecución, a raíz de la violación del cese al fuego desatado por las fuerzas de ocupación del Reino de Marruecos contra el pueblo saharaui en los Territorios Ocupados y llamamos a la comunidad internacional a movilizarse exigiendo el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.



10. Exigimos a los medios de comunicación que traten el conflicto del Sáhara Occidental con la importancia y relevancia que amerita. La causa saharaui es una lucha legítima silenciada e invisibilizada por las grandes cadenas mediáticas. No se habla de los 45 años que el pueblo saharaui vive en condiciones extremas en Campamentos de Refugiados, en la hamada argelina, no se habla de las minas antipersonas, de la ocupación, del expolio de sus recursos naturales y de la violación sistemática de sus derechos humanos. Ante el reinicio del conflicto armado, el Reino de Marruecos niega la existencia del mismo y los medios internacionales guardan un silencio cómplice y criminal. Ante la canallada mediática, animamos e instamos a que medios alternativos y personas solidarias, a través de las redes sociales, páginas webs, blogs, emisoras comunitarias e independientes, difundan y denuncien la situación del Sáhara Occidental. En especial a que se difunda y conozca la situación del pueblo saharaui y de sus legítimas aspiraciones.



11. Exigimos la inmediata liberación de las presas y presos políticos saharauis en las cárceles y mazmorras marroquíes, condenadas mediante juicios ilegales y sin garantías procesales.



12. Denunciamos la brutal represión de la que ha sido objeto en días recientes, la activista de derechos humanos en los Territorios Ocupados, Sultana Sid Brahim Ahmed Labeid, quien recibió pedradas en su rostro; junto con su familia es víctima del asedio, por parte de agentes de seguridad del Reino de Marruecos. Condenamos a las fuerzas de ocupación marroquíes por la ola de represión desatada en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental.



13. Las asociaciones, fundaciones, comités y organizaciones de amistad y solidaridad con el Sahara Occidental de América Latina y el Caribe comprometemos nuestra voz y acción a seguir acompañando al valiente e indoblegable pueblo saharaui y a promover el ejercicio a su derecho a la autodeterminación e independencia. ¡La solidaridad entre los pueblos del mundo, entre los condenados de la tierra de Frantz Fanón, vencerá porque sus armas son la ternura, la verdad y la esperanza!.

Para poner fin a la guerra del Sáhara Occidental, la comunidad internacional debe poner fin a la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y garantizar la inmediata realización del referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui.



¡Viva la República Árabe Saharaui Democrática!

¡Viva el Frente POLISARIO! ¡Viva el Sáhara Libre!



Suscriben:



