MANIFIESTO HUELGA GENERAL 30 DE ABRIL



Chile vive hoy una profunda crisis política, institucional, económica y social. Crisis expresada también desde los partidos que apoyan al gobierno, por un nefasto e indolente presidente que gobierna para unos pocos privilegiados que se hacen cada vez más ricos y que se niegan a pagar impuestos a sus riquezas y a una verdadera reforma tributaria progresiva, mientras la gran mayoría permanecemos endeudados y sin soluciones integrales en el ámbito económico y social para nuestras familias, para las Pymes y emprendimientos, los bonos anunciados por el gobierno no llegan a las múltiples y crecientes necesidades. Nuevamente los y las trabajadoras pagamos la crisis de la pandemia teniendo que recurrir a nuestros ahorros a través del tercer retiro del 10%.



EXIGIMOS una renta básica de emergencia, no somos sujetos de caridad, somos sujetos de derechos. EXIGIMOS el control de los precios.

Este gobierno ilegítimo está desconectado de las necesidades y de los problemas de la ciudadanía.



EXIGIMOS políticas con enfoque de género, respuestas efectivas al aumento de la violencia Intrafamiliar, protección económica a cuidadoras, reposición de las atenciones de salud reproductiva y sexual.

EXIGIMOS el término de la recarga laboral y maltrato a las y los trabajadores de la educación.



EXIGIMOS recursos para la salud pública con que enfrentar la pandemia y atender las necesidades de las y los funcionarios, la primera línea en la atención de la pandemia.



El gobierno está intentando desesperadamente activar leyes de amarre con las que pretende quitar la soberanía Constituyente. Solo el poder constituyente tiene la legitimidad para pronunciarse sobre las materias y leyes que regirán nuestro destino. No aceptamos el intento de privatización de FONASA para convertirla en una Isapre estatal, debilitando aún más la atención primaria en Salud. No aceptamos que se legislen sobre las pensiones para la mantención del robo de las AFP. No aceptamos que se legisle sobre Urbanismo con criterios mercantilistas. No aceptamos que se legisle sobre el TPP 11 comprometiendo nuestra soberanía. No aceptamos que se escolarice, precarice y privatice la educación parvularia.



La permanente y sistemática violación de los derechos humanos expresada en la militarización de la Araucanía, la persecución y criminalización a las protestas debe terminar. EXIGIMOS la libertad de los y las presas políticas del estallido social, el fin de la represión y el toque de queda.

EXIGIMOS una vida digna. Producimos la riqueza de este país y queremos que nos devuelvan lo que es nuestro; la soberanía sobre nuestros bienes y sobre nuestras vidas.

EXIGIMOS LA RENUNCIA DE PIÑERA.

¡Vamos a la HUELGA este 30 de abril! ¡Paraliza y demuestra tu descontento!

¡A conquistar todos los derechos!



CUT, Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, CONFUSAM, FENATRAFAR, FENAFUCH, SUTE-CHILE, CORPADE, CONAFUDEAM, FENPRUSS

Metropolitana, Movimiento Furiosos Ciclistas, CONFEDEPRUS, Asamblea Feminista Plurinacional, Consejo Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación de Chile CONAECH, CONES Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Agrupación de Familiares y Amigos Victimas de Trauma Ocular, Agrupación Colectivo Mujeres San Miguel, Red Europea de Asociaciones de Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos, Asociación de Emprendedores y Profesionales Indígenas LEFTRARU, Asociación de Barrios Patrimoniales y Zonas Típicas, Fundación Constituyente XXI, Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende, Fundación CENDA, Movimiento del Socialismo Allendista, ACAUCH, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Agrupación Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Revuelta, AEFEN Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública, Agrupación Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Revuelta, Colectivo Ciudadanas Cuidando, Colectiva de mujeres afrodescendientes Luanda, Asociación Nacional de Consejos y Usuarios de la Salud Pública, Escuela Permanente PRAIS, Sindicato N°1 de Comudef, Coordinadora Trabajadoras(es) a Honorarios, Asociación por los Derechos Humanos Parral, No más AFP Provincia Cordillera, Usuarios PRAIS San Miguel, OCAC Observatorio Contra el Acoso Chile, CUT Ñuble, Mujeres y Disidencias Autoconvocadas San Miguel, Observatorio Culturas Locales, Asamblea de mujeres trabajadoras de Casa Central +Torre 15. Universidad de Chile, Proyecto Alternativa Feminista (oPAF), Partido Humanista San Miguel, Movimiento Social Constituyente La Cisterna, AFUCH Medicina Norte,

Organización Pikun Mapu, Bloque de Derechos Humanos Unidad Social, Corporación Memoria Borgoño, Tocopilla Comuna fuerte, Colectivo Cultural La Rueca, Colectivo Cultural Trompo, Sindicato de Trabajadores/as a Honorarios del Servicio Público de Antofagasta, Consejo Vecinal de Desarrollo Placilla de Peñuelas, Mesa Unión Social San Antonio, Coordinadora Regional de Expresxs Políticos de la dictadura miliar de Concepción, CDL Consejo de Salud Sta. Teresa, Asociación de Enfermeras y Enfermeros Hospital Arica Juan Noé Crevani, Coordinadora Julio Guerra por la Memoria y los DD.HH, Unidad Social Lampa, Corporación 3 y 4 Álamos un parque por la Paz, la Memoria y la Justicia, Colegio de Profesores y profesoras Comunales La Florida, Movimiento Movilízate, Colegio de Profesoras y Profesores Comunal San Miguel, AFAEM Asociación de Funcionarios AA.EE Municipal de Valdivia, Asociación cultural Salvador Allende de San Carlos de Bariloche, Patagonia, Argentina, Cultura en Movimiento IV, Asociación de Barrios Patrimoniales y Zonas Típicas, Región de Coquimbo, Grupo de Gotemburgo, Partido Comunista de Chile en Canberra-Australia, Coordinadora No Más AFP Rancagua, Asociación de Atención Primaria La Florida, Sindicato de trabajadores a honorarios de La ilustre municipalidad de Quellón, Chiloé, Coordinadora trabajadoras(es) a honorarios zona sur, Bloque feminista unidad social, Sindicato SITECOVA Valparaíso, FENATS Eloísa Díaz Insunza, Grupo Iniciativas por la Libertad de Lxs Presxs Políticxs, Plataforma Chile Mejor Sin TLC.



