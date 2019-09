La historia no es sólo pasado, sino también, y principalmente, presente y futuro. La historia es proyección. Es la construcción social de la realidad futura. El más importante de los derechos humanos consiste en respetar la capacidad de los ciudadanos para producir por sí mismos la realidad futura que necesitan. No reconocer ese derecho, usurpar o adulterar ese derecho, es imponer, por sobre todo, no la verdad, sino la mentira histórica. Es vaciar la verdadera reserva moral de la humanidad

Sergio Grez y Gabriel Salazar. Manifiesto de Historiadores, p. 19.

La «Carta a los Chilenos» redactada por el general Augusto Pinochet a fines de diciembre de 1998, tras su detención en Londres fue percibida por once historiadores -entre ellos Gabriel Salazar- como una distorsión y un crimen a la memoria de los chilenos. A fines de enero de 1999 redactaron un Manifiesto refutando la interpretación de la historia contemporánea que contenía esa misiva y los facsímiles de la Historia de Chile del historiador Gonzalo Vial, publicados en el diario La Segunda.

Juzgado como un compromiso ciudadano con la defensa de los derechos humanos y la soberanía popular, la aparición del Manifiesto provocó un profundo debate político e intelectual en Chile sobre el rol de los historiadores y del conocimiento histórico en los sucesos del presente. También, produjo la adhesión de varios intelectuales tanto nacionales como extranjeros.

https://www.archivochile.com/Ceme/recup_memoria/cemememo0003.pdf

