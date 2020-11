LPP Entrevista – Álvaro García Linera, fortalecer el proyecto indígena popular

Entrevista com o intelectual e político boliviano Álvaro Garcia Linera. Realizada por Emir Sader, a entrevista com o ex vice-Presidente da Bolívia passa por uma análise dos governos de Evo Morales, o golpe de 2019 e a vitória recente do MAS nas eleições. Também é um depoimento sobre como um teórico qualificado como Linera foi impactado pelo pragmatismo da atividade política em um país com as características como a Bolívia. Um documento imperdível para entender a história recente daquele país e suas peculiaridades.