Los trabajadores se ven obligados a renunciar a sus derechos

PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE

09 DICIEMBRE 2020

“..Los pobres olemos mal, a sudor y a yerbarajos, pero abra a un rico en canal, ese si apesta, carajo.. ”

José de Molina

1.- Los trabajadores exceptuados del descanso en domingo, tienen un pequeño beneficio que pocas veces reclaman como corresponde. Lo concreto es que la legislación establece que por cada festivo en que presta servicios, el trabajador debe recibir en compensación un día adicional de descanso.

Sin embargo son muchos quienes trabajan dichos días sin registrarlo en su tarjeta de control, con lo que no solo están renunciando a un beneficio, sino que también se ponen en riesgo pues cualquier accidente de trabajo no será reportado como tal. Lo mismo sucede con los feriados irrenunciables, que inicialmente discriminaban a un importante sector de asalariados. Se logró que ese sector discriminado tuviera acceso al feriado irrenunciable, pudiendo disfrutar de él cada año un 50% del total de los trabajadores de la empresa. Sin embargo, y al igual que con los festivos trabajados “por la negra “, los trabajadores han optado por no utilizar esos feriados irrenunciables, aduciendo que las necesidades económicas les fuerzan a renunciar a este derecho.

Son miles los que están firmando salida de la jornada diaria y se quedan trabajando 2 o más horas extras y hasta dobles turnos, a cambio de un pago adicional. Otros tantos llevan semanas trabajando sin contrato o han suscrito contratos de plazo fijo, sin poner la mas mínima atención en los vencimientos de los mismos.

Estos son solo algunos de los casos que vemos con regularidad.

2.- ¿Que hace que los trabajadores renuncien concientemente a sus derechos y no se atrevan a reclamar siquiera cuestiones mínimas? Sin duda que el temor es, lejos, el mayor de los factores. El miedo a perder el trabajo o no alcanzar a tener para los gastos mensuales, provoca que muchos renuncien a cuestiones tan básicas como las que aquí hemos expuesto. Pero no podemos dejar de considerar que también la desesperanza presiona, y lo hace fuerte.

¿Cuantos han reclamado sus derechos y las autoridades responsables los citan para semanas y hasta meses después y a veces no les dan respuestas positivas?

Hay otros que se deciden a ir a la Inspección del trabajo y se encuentran con gente que promueve malas asesorías jurídicas, les piden dinero a cuenta de gestiones y muchas veces ni siquiera se presentan las demandas.

3.- Por eso es que se hace urgente tomar nota de estos hechos, y levantar campañas de educación en los derechos, además de gestionar asesorías jurídicas que no abandonen causas ni mientan a quienes buscan apoyo.

Esto es lo básico para reencantar a los trabajadores, hay que estar con ellos en el día a día, demostrarles que la organización es posible y les servirá de apoyo y defensa. No lo olvidemos, en nuestra opinión es la tarea primordial de la organización sindical.

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria

MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario CGT CHILE

