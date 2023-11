EEUU – ¡Los trabajadores del sindicato del automovil UAW pueden ganar más!

Grupo Socialista Independiente, EEUU

10 de noviembre

Después de seis semanas de huelgas selectivas contra los “tres grandes” fabricantes de automóviles estadounidenses, la dirección del United Auto Workers (UAW) llegó a acuerdos tentativos (AT) con Ford, GM y Stellantis. Los líderes sindicales suspendieron los piquetes y aproximadamente 50.000 trabajadores en huelga regresaron a sus puestos de trabajo. Ahora, los 150.000 miembros sindicales de base de las tres compañías automotrices están votando en los AT para aprobar nuevos contratos o enviar al equipo negociador de regreso a la mesa y posiblemente reiniciar la huelga.

Las huelgas continuas del UAW contra los tres fabricantes de automóviles comenzaron el 15 de septiembre con huelgas en tres plantas de ensamblaje. La huelga se intensificó durante las siguientes semanas con la retirada de 38 centros de distribución y repuestos (PDC), seguidos por cinco plantas más en todo el país.

Las huelgas incluyeron huelgas en las plantas más rentables de las tres grandes, en particular la planta de camiones de Ford en Kentucky. Los 8.700 trabajadores allí generan 48.000 dólares por minuto en ingresos para Ford, mientras que los nuevos empleados solo ganan 37.523 dólares al año. Esto equivale a 25 mil millones de dólares al año en ingresos, o casi la mitad de las ganancias de la compañía en Estados Unidos y una sexta parte de sus ingresos globales totales. Si este sitio fuera su propia empresa independiente, figuraría entre las Fortune 500. Otras grandes fuentes de ingresos a las que se dirigió el UAW fueron la planta de ensamblaje de Stellantis en Sterling Heights y la planta de ensamblaje de GM en Arlington, TX. En total, el paro laboral costó a las empresas automotrices más de 5 mil millones de dólares en ingresos durante seis semanas.

La huelga logró algunos avances para los miembros en comparación con la “oferta final” de los 3 grandes, pero aún quedan cuestiones cruciales sin abordar en las actuales AT. Las ofertas salariales no son suficientes, los trabajadores no obtienen los mismos beneficios y protecciones por el mismo trabajo, y los trabajos de producción de vehículos eléctricos (EV) no caen automáticamente bajo el acuerdo sindical nacional. Se puede ganar más, especialmente considerando que la mayoría de los trabajadores del UAW no se retiraron, hubo un apoyo público abrumador (por un margen de 4 a 1) para la huelga y el apoyo general a los sindicatos es el más fuerte que ha habido en 60 años.

El Grupo Socialista Independiente (ISG) participó en piquetes en solidaridad con los miembros del UAW en su lucha por contratos sólidos y alienta a los trabajadores a revisar y discutir cuidadosamente lo que se ofrece. A principios de octubre, los trabajadores del UAW en Mack Trucks votaron en contra por un 73% de una asistencia técnica que habría proporcionado aumentos salariales del 19% en cinco años. De los 4.000 miembros en huelga desde el 9 de octubre, el presidente del UAW, Shawn Fain, dijo: «Me inspira ver a los miembros del UAW en Mack esperando un mejor acuerdo». Apoyamos un voto “no” a las AT actuales debido a las siguientes preocupaciones:

Salarios

El UAW inició negociaciones en julio pidiendo un aumento salarial del 46% durante un contrato de cuatro años. El sindicato ha destacado el aumento en los últimos cuatro años del salario de los directores ejecutivos en una media del 40%. Los precios de los vehículos han subido un 36% y la inflación general saltó un 20%. Sin embargo, los trabajadores automotrices de la UAW hoy ganan $10 por hora menos en salarios reales que en 2007, y los trabajadores automotrices en general han visto una disminución salarial del 30% en las últimas dos décadas. Esto se debió a que el sindicato aceptó importantes concesiones tras los rescates de las empresas automotrices de 2008-2009. Ron Gettelfinger, presidente del UAW en ese momento, presionó a sus miembros para que aceptaran la congelación de salarios, la introducción de trabajadores temporales y de tiempo completo de segundo nivel, la pérdida de los ajustes por costo de vida (COLA) y los impactos en las pensiones y asistencia sanitaria para jubilados.

Los acuerdos provisionales de Ford, GM y Stellantis ofrecen aumentos salariales del 25% durante 4,5 años, incluido un aumento del 11% inmediatamente después de la ratificación. Esto promedia menos del 6% anual. Los salarios iniciales pasarán a $25 por hora para los trabajadores de tiempo completo, mientras que el trabajo temporal aumentará de un salario inicial de $21 por hora a $25 por hora después de nueve meses de servicio.

Si bien los aumentos salariales de la AT son más del doble de lo que ofrecieron inicialmente las empresas (9%), todavía están muy lejos de lo que necesitan los trabajadores. Incluso el aumento del 46% que el sindicato pidió en agosto dejaría los salarios reales de los trabajadores un 5% más bajos que antes de los rescates. El ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) propuesto de menos de $0,50 por año no se mantendrá al día con la inflación. El salario inicial de 21 a 25 dólares por hora no es un salario digno para la mayoría de los estadounidenses. Los trabajadores necesitan ganar más que hace 20 años, no menos, especialmente después de tantos años de concesiones. El liderazgo sindical debe liderar audazmente una lucha por un aumento inmediato de $10 por hora para todos los trabajadores (para restaurar los salarios reales perdidos desde 2007), seguido de importantes aumentos salariales y COLA por encima de la inflación.

Niveles finales

Los trabajadores de segundo nivel (los contratados después de 2007) hacen el mismo trabajo por salarios más bajos y están excluidos de la pensión y de la atención sanitaria para jubilados. El plan 401k de segundo nivel es mucho más barato para las compañías automotrices que la pensión y no garantiza el pago a los trabajadores por el resto de sus vidas. Negar atención médica a los trabajadores jubilados también es una medida masiva de “ahorro de costos” para las empresas, ya que la atención médica, si bien es especialmente crucial durante la jubilación, es cada vez más inasequible.

Además, miles de trabajadores de las Tres Grandes son contratados para trabajos “temporales” que pagan menos y no cuentan con los mismos beneficios y protecciones. Los trabajadores temporales pueden enfrentar años de trabajo precario antes de alcanzar el estatus de tiempo completo.

El UAW tenía como objetivo eliminar los niveles y el abuso de los puestos temporales por parte de las empresas exigiendo una progresión de 90 días para convertir a todos los trabajadores de niveles inferiores a salarios y beneficios iguales por realizar el mismo trabajo que los trabajadores “heredados”. Con la TA actual, todos los trabajadores a tiempo completo y temporales podrán alcanzar el salario máximo en tres años en lugar de ocho. Los trabajadores temporales actuales se convertirán a tiempo completo después de trabajar 90 días, y los trabajadores temporales futuros garantizarán el estado de tiempo completo después de nueve meses. Aunque el UAW ha logrado una mayor equidad salarial entre los trabajadores, el sindicato no ha recuperado las pensiones ni la atención sanitaria para todos los miembros según los términos actualmente negociados.

Jubilación

Las AT aumentan las contribuciones de los empleadores a los planes 401k (del 6,4% al 10%) y a las pensiones y ofrecen bonificaciones limitadas a los jubilados, pero continúan negando a los trabajadores contratados después de 2007 el plan de pensiones o la asistencia sanitaria para los jubilados. Esto significa que las pensiones se eliminarán gradualmente a medida que el resto de los trabajadores elegibles se jubilen. Los planes 401k no equivalen a prestaciones y pensiones de atención médica para jubilados de alta calidad, especialmente teniendo en cuenta los crecientes costos de la salud y el cuidado de las personas mayores.

Producción de vehículos eléctricos, cierres de plantas y seguridad laboral

Las empresas automotrices reciben miles de millones en préstamos federales para desarrollar la producción de vehículos eléctricos (EV). Hasta ahora, las plantas de vehículos eléctricos que se han construido no ofrecen empleos ni beneficios sindicales y están ubicadas predominantemente en el Sur, donde las leyes y protecciones laborales son notoriamente débiles. El UAW ha emprendido la lucha por una “transición justa” para los trabajadores del sector automotor que proteja los medios de vida, los niveles de vida y los derechos sindicales a medida que la industria automotriz pasa a la producción de vehículos eléctricos como parte de la respuesta a la crisis climática.

Los acuerdos tentativos con los 3 grandes incluyen disposiciones para que los trabajadores de las plantas de vehículos eléctricos estén representados en los contactos maestros nacionales y obtengan trabajos de producción de vehículos eléctricos para los miembros del UAW en plantas existentes que no son de vehículos eléctricos. Sin embargo, los sitios de vehículos eléctricos solo estarían cubiertos por los acuerdos del UAW una vez que la mayoría de los trabajadores sean miembros del UAW. Esto no garantiza derechos sindicales inmediatos para los trabajadores de plantas de vehículos eléctricos no sindicalizados existentes ni para todos los empleados de plantas nuevas una vez que los sitios estén en operación, pero requiere que suficientes miembros del UAW se transfieran a plantas de vehículos eléctricos después del cierre de plantas convencionales o que el UAW sindicalice las instalaciones de rascar. Esto “protege” los derechos sindicales y los empleos sólo de nombre.

La asistencia técnica de GM cubre a los trabajadores de vehículos eléctricos en Ultium Cells, una planta de baterías en Lordstown, Ohio, que votaron abrumadoramente a favor de sindicalizarse con el UAW en diciembre pasado. Los términos de GM también permiten que los ex trabajadores de la planta de ensamblaje de Lordstown que habían sido despedidos acepten trabajos en Ultium y mantengan el estatus, la antigüedad, los salarios y los beneficios de la UAW.

La TA Stellantis ofrece a los trabajadores algunos trabajos sindicales para vehículos eléctricos. La compañía promete 1.000 puestos de vehículos eléctricos en una futura planta de baterías de Belvidere que se inaugurará en 2028, además de los 5.000 nuevos puestos del UAW prometidos al sindicato según los términos propuestos. También reabre la inactiva planta de ensamblaje de Belvidere que la empresa había cerrado a principios de este año; algunos de los 1.350 trabajadores despedidos en ese cierre podrán regresar a sus puestos de trabajo.

Sin embargo, la AT Stellantis también acepta el cierre de 18 instalaciones en todo el país. Esto incluye 10 centros de distribución de repuestos (PDC) que se consolidarían en un puñado de megacentros. Los 5.600 trabajadores de estos 10 PDC pasaron cinco semanas en piquetes. Si se ratifica el TA, tendrán que desarraigarse para conseguir empleos en el UAW en otros lugares o se verán obligados a renunciar y perder sus salarios y beneficios sindicales. Los cierres de lugares de trabajo y los despidos no son inevitables, sino un intento de las compañías automotrices de recortar empleos, destruir sindicatos y reducir salarios y beneficios. Los dirigentes sindicales no deberían aceptar cierres y recortes de empleos y, en cambio, luchar para mantenerlos.

Semana laboral más corta

La UAW pidió una semana laboral de 32 horas sin reducción salarial. Esta es una demanda importante que los sindicatos han planteado antes. Semanas laborales más cortas mejoran enormemente la calidad de vida de los trabajadores, les brindan más tiempo personal y mejoran la seguridad. Menos horas de trabajo sin recortes salariales es una demanda que el movimiento sindical ha presentado en el pasado para combatir la falta de personal y las horas extras forzadas, así como para crear nuevos empleos de alta calidad para los desempleados. Si bien el UAW planteó la idea de una semana laboral más corta, los dirigentes sindicales no organizaron una lucha seria por este cambio.

¡Vota No y lucha por más!

La actual ronda de negociaciones del UAW muestra cambios positivos recientes. Los miembros del UAW votaron por un nuevo presidente en marzo en la primera elección de un miembro, un voto del sindicato. Los nuevos dirigentes sindicales cumplieron su promesa de llevar a los miembros a la huelga. Negociaron y se declararon en huelga contra las tres empresas simultáneamente y duplicaron el pago semanal de huelga de 250 dólares a 500 dólares. Las negociaciones fueron más visibles para los miembros y el público, con actualizaciones periódicas en las redes sociales. Las negociaciones también estuvieron vinculadas a una nueva organización sindical de empresas automotrices no sindicalizadas.

Pero los brutales ataques a los trabajadores del sector automotriz durante los rescates automotrices de 2008-2009 (seguidos de más de una década de nuevos despidos, numerosos cierres de plantas y caída de salarios y beneficios) han hecho retroceder a los miembros del UAW en la industria automotriz. Y no están solos: estos golpes son parte de una tendencia de 50 años de disminución del nivel de vida. Los miembros de la UAW pueden ser una parte crucial de la lucha para que los trabajadores estadounidenses recuperen lo que hemos perdido, obtengan mejores ganancias en salarios y beneficios y salven empleos. Las actuales AT no son suficientes.

El Grupo Socialista Independiente insta a los miembros del UAW a votar no para poder luchar por más concesiones de los tres grandes fabricantes de automóviles. Ford, GM y Stellantis obtuvieron ganancias combinadas de 250 mil millones de dólares durante la última década. Fue el trabajo de los miembros del UAW el que creó el valor que generó ganancias astronómicas para los jefes corporativos. El trabajo crea todo el valor, pero la dirección desperdició 5.000 millones de dólares en recompras de acciones el año pasado y afirma que los aumentos salariales elevarán aún más los precios de los vehículos, que las propias empresas aumentaron en un 30% en los últimos cuatro años mientras restringían los salarios. La mano de obra sólo representa entre el 4 y el 5% del precio de un coche.

El UAW no ha lanzado todo su peso a la batalla contra Ford, GM y Stellantis. La gran mayoría de los trabajadores sindicalizados de las Tres Grandes (100.000 de ellos, de hecho) quedaron fuera de las huelgas. Estos trabajadores trabajaron con contratos vencidos y aseguraron las ganancias de los empleadores mientras sus hermanos sindicalistas luchaban por un mejor contrato reteniendo su trabajo. ISG pide a la UAW que adopte un enfoque total y cierre todos los sitios de trabajo de las Tres Grandes en todo el país en un esfuerzo por lograr aumentos salariales más fuertes y algo más que la simple restauración de los términos del contrato de 2007. Los tres grandes directores ejecutivos ganan ahora entre 21 y 29 millones de dólares al año, el equivalente a hasta 557.000 dólares por semana. Mientras tanto, los trabajadores luchan contra la falta de vivienda y los salarios de pobreza que los obligan a trabajar horas extras o realizar múltiples trabajos.

Las condiciones de los trabajadores sindicalizados a menudo establecen el estándar para una industria. Mejorar los salarios y beneficios sindicales puede aumentar los salarios no sindicalizados a medida que los empleadores intentan mantener los puestos de trabajo ocupados y evitar los esfuerzos de organización. Poco después de que se cancelara la huelga, Toyota anunció un aumento salarial para su fuerza laboral estadounidense no sindicalizada que casi iguala la oferta para los miembros del UAW. Es evidente que las empresas pueden pagar más a los trabajadores inmediatamente, pero sólo lo harán bajo la presión de los trabajadores organizados o por temor a que los trabajadores se sindicalicen. Los trabajadores de Tesla en las instalaciones de Fremont, California, ya han formado un comité organizador con la UAW.

La cuota de mercado de las tres grandes sigue cayendo (del 71% en 1998 al 40% en 2021), y el número de trabajadores del sector automovilístico del UAW también disminuye (de 305.000 en 2003 a 150.000 en la actualidad). El UAW necesita lanzar una campaña importante para sindicalizar a otros fabricantes de automóviles en los EE.UU., tanto empresas nacionales como extranjeras, a fin de fortalecer su poder en la batalla contra los patrones, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de muchos otros trabajadores necesitados y frustrar los esfuerzos por acabar con los sindicatos.

Cómo los miembros de la UAW pueden ganar sus demandas

El UAW no debería enfrentarse solo a los principales fabricantes de automóviles estadounidenses. Ford, GM y Stellantis son algunas de las corporaciones más grandes del mundo, con políticos poderosos y el sistema legal de su lado. Recibieron 80 mil millones de dólares en rescates en 2008-2009 bajo las administraciones Bush y Obama. El año pasado, GM recibió 2.500 millones de dólares y Ford 9.200 millones de dólares en préstamos federales para construir plantas de baterías para vehículos eléctricos no sindicalizadas. Para capear las huelgas, los grandes bancos entregaron a Ford una línea de crédito de 4 mil millones de dólares en agosto y a GM una línea de crédito de 6 mil millones de dólares en octubre. Incluso con un fondo de huelga de 850 millones de dólares y 150.000 trabajadores automotrices, el UAW necesita la solidaridad activa de otros sindicatos y de la clase trabajadora en general.

Los trabajadores del sector automotor deberían confiar en el abrumador apoyo público para lanzar una ofensiva total contra las principales compañías automotrices estadounidenses. El sindicato podría pedir el apoyo de otros miembros del sindicato a las huelgas de solidaridad, como lo están haciendo actualmente los mecánicos de Tesla en huelga en Suecia. La UAW ya ha organizado manifestaciones con miembros de SAG-AFTRA (Screen Actors Guild) que estuvieron en piquetes durante cuatro meses. Ha recibido el apoyo de la Asociación de Auxiliares de Vuelo Profesionales, cuyos 26.000 miembros autorizaron una huelga en agosto durante su propia batalla contractual. Los trabajadores graduados de la UAW, que representan una cuarta parte de los miembros de la UAW, se han retirado para obtener sus muy necesarios aumentos salariales, de manera más significativa en la Universidad de California el invierno pasado. Muchos miembros de otros sindicatos también se han unido al UAW en piquetes en los últimos dos meses.

La solidaridad internacional también podría desempeñar un papel importante en las acciones coordinadas. Los trabajadores automotrices canadienses, sindicalizados con Unifor, lucharon por sus propios contratos con los 3 grandes, mientras que los trabajadores automotrices estadounidenses estaban en huelga. El 10 de octubre, 4.300 miembros de Unifor en GM se marcharon durante un día, como también lo hicieron 8.200 miembros de Stellantis Unifor semanas después. Las AT resultantes ofrecieron a los miembros de Unifor aumentos del 20% en tres años. En Brasil, los trabajadores metalúrgicos de GM se declararon en huelga en octubre durante dos semanas contra los despidos masivos de más de 1.200 trabajadores. Su huelga revirtió todos los despidos y recuperaron esos empleos. Acciones de huelga masiva como estas señalan la posibilidad de que los trabajadores del sector automotriz se unan en todos los países para lograr mejores salarios y condiciones laborales para millones de personas en todo el mundo.

El presidente de la UAW, Shawn Fain, ha descrito la batalla por los contratos de los Tres Grandes como más grande que solo la UAW, como una lucha por la clase trabajadora en general. Ha invitado a otros sindicatos estadounidenses a alinear sus contratos con los del UAW para apuntar a una huelga conjunta el 1 de mayo de 2028, afirmando: “Si realmente vamos a enfrentarnos a la clase multimillonaria y reconstruir la economía para que comience a funcionar «Para beneficio de muchos y no de unos pocos, entonces es importante que no sólo hagamos huelga, sino que lo hagamos juntos». La posibilidad de una huelga masiva coordinada –incluso potencialmente una huelga general– en el Día Internacional de los Trabajadores en 2028 tiene un inmenso poder como táctica y podría unificar el movimiento sindical.

Pero los trabajadores no pueden esperar otros cuatro años. La inflación rampante, los salarios miserables y la inseguridad alimentaria y de vivienda son problemas importantes hoy en día para muchos trabajadores, incluidos los trabajadores del sector automotriz. Los trabajadores deberían aprovechar cada oportunidad para unirse y luchar por grandes logros. La experiencia pasada del UAW con las huelgas de brazos caídos y ocupaciones de lugares de trabajo en Flint de 1936-1937 en las instalaciones de GM involucró a 136.000 trabajadores y aumentó el sindicato de una fuerza de 30.000 a 400.000 en un solo año. Los miembros actuales del UAW pueden extraer lecciones de esa lucha. Las familias y miembros de la comunidad en ese momento apoyaron a los huelguistas con piquetes masivos y donaciones de alimentos, incluso bloqueando a la policía y, finalmente, a la guardia nacional. El sindicato puede adoptar tácticas similares en las batallas contractuales actuales, aprovechando el poder coordinado y la solidaridad de la clase trabajadora en general.

El UAW tiene un enorme potencial para revitalizar el movimiento sindical y ayudar a liderar la carga contra la clase capitalista, no sólo en palabras sino también en acción. Necesita unirse y luchar con otros sindicatos para obtener contratos mucho mejores y dedicar enormes recursos a nuevas organizaciones, incluidas campañas sindicales exitosas y primeros contratos en corporaciones automotrices no sindicalizadas como Tesla, Honda, Nissan, Volkswagen, etc. Se necesitarán tácticas que han estado ausentes del movimiento sindical durante mucho tiempo, como las ocupaciones de lugares de trabajo, las huelgas de solidaridad, las huelgas generales y la construcción de un partido político para los trabajadores. Los miembros del UAW han demostrado que pueden obligar a los 3 grandes a hacer concesiones. El sindicato tiene el poder de aprovechar el momento, de exigir y luchar por más, y debería aprovecharlo.

