Los Nuestros: Jaime Durán Oportus

Ricardo Klapp Santamaría

Ha fallecido el compañero JAIME DURÁN OPORTUS. Una gran compañero socialista e intelectual. Fue dirigente del Partido Socialista Salvador Allende, una expresión orgánica del Allendismo Revolucionario durante la dictadura. Un rol fundamental de Jaime Durán fue a fines de la dictadura cuando actuó como uno de los articuladores y vocero de la primera coordinación política de las organizaciones revolucionarias de esa época.

Confluyeron el Partido Socialista Salvador Allende, el Partido Socialista (Comandante), el MIR, el FPMR y el MJL dando origen a un manifiesto llamado UN PUEBLO QUE LUCHA TRIUNFA que daría forma posteriormente al Movimiento Pueblo Intransigente, MPI. Posteriormente, impulsó la formación del Fuerza Amplia de Izquierda, FAI, donde confluyó el cura obrero y ex vocero del MIR Rafael Maroto junto a ex militantes del mir, allendistas, cristianos, laicos, etc.

Una gran compañero. Un abrazo grande a sus compañeros y familia.

