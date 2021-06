DATOS PARA DETECTAR POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS: VEA LAS FICHAS DE CADA CONVENCIONAL

CIPER 28.05.2021

Por Nicolás Sepúlveda, Benjamín Miranda, Nicolás Massai D., Cristóbal Ríos y Lucas Cifuentes

Un empresario con negocios en el área de la educación que fue parte de la Lista del Pueblo. Una integrante de la lista de Independientes No Neutrales con una sociedad en un paraíso fiscal. Al menos 21 constituyentes que no declararon sociedades comerciales aún vigentes en el SII. Doce con derechos de agua a su nombre o al de sus familiares o de sociedades con las que están relacionados (once de ellos anuncian que no se inhabilitarán cuando se discuta el tema). Estos son algunos de los datos que surgieron tras revisar las declaraciones de patrimonio de los 155 elegidos para la Convención Constitucional y cruzarlas con los registros del Diario Oficial, el SII y la Dirección General de Aguas. Los resultados –y las explicaciones que dieron a CIPER los convencionales que podrían presentar un conflicto de interés– se plasmaron en este reportaje y en las 155 fichas que lo acompañan con datos de cada constituyente.

https://www.ciperchile.cl/2021/05/28/los-nexos-empresariales-las-sociedades-comerciales-y-los-derechos-de-agua-de-los-155-constituyentes/

