Los Malos Vecinos

LE MONDE DIPLOMATIQUE, Chile

Por Felipe Vergara Lasnibat

¿A quién no le ha tocado vivir con un vecino que no barre su vereda, no se preocupa de su jardín o simplemente cuando los perros dan vuelta la basura, no hace nada por recogerla? Algo así le esta pasando a Argentina. Como nunca los noticieros transandinos viven preocupados de Chile y Brasil, y la intención no es entrometerse en la soberanía de uno u otro país, es -por lo curioso que pareciera- preocuparse de su soberanía. ¿Por qué?. Porque tienen 2 muy malos vecinos en este barrio llamado sudamérica: uno es Bolsonaro (véase el Genocidio Brasileño) y otro es Piñera, ambos ya han sido catalogado como un peligro mundial por la prensa extranjera y no necesariamente de izquierda (Italia, España, Francia, Alemania).

Argentina le preocupa estos malos vecinos porque ponen en peligro su política de control sanitario ante la pandemia, porque a pesar de argumentos deterministas geográficos que creen en el resguardo de la cordillera de Los Andes como biombo que impediría la propagación del Covid-19, saben que eso NO ES REAL.

Los gobiernos de Brasil y Chile están utilizando la pandemia para un control político de las diferencias sociales (pobres vs ricos), lamentablemente en ambos casos han potenciado la represión en vez de políticas estatales tendientes ha intervenir la economía a favor de la ciudadanía para hacer mas llevadera la crisis sanitaria. Por el contrario, la utilizan para rentabilizar y seguir con negocios inescrupulosos donde la necesidad de muchos es lucro para algunos pocos. Argentina, lee la falta de visión de Bolsonaro y Piñera, quienes están propiciando lo peor para todo modelo liberal: la activación de estallidos sociales en cadena.

Argentina esta preocupada porque esta en peor pie para enfrentar una crisis, los últimos 45 años han tenido una economía inestable y esclavizada a un mercado internacional poco favorable, donde la pobreza al igual que en toda sudamérica es extrema, pero que en numero son 15.800.000!!! …de esos 5.000.000 viven en EXTREMA POBREZA …eso equivale a convertir TODO Santiago de Chile en un gran campamento o «villa»!!. Argentina, (al igual que Usted reclama porque el vecino no deja dormir por escuchar musica a todo volumen) se queja porque Bolsonaro y Piñera no le bajan el volumen a la «radio de loa pobres»…y como entre pobres y pobres se entiende…temen que les despierten a sus miserables…y si eso llegase a suceder…Ni Santa Eva Peron populista los salva de la revuelta.

Felipe Vergara Lasnibat, profesor de Historia y Geografía, Magíster en Historia de América y Chile, Académico Universidad de Playa Ancha-Valparaíso. Chile

Me gusta esto: Me gusta Cargando...