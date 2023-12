Llamado internacional: Netanyahu debe ser juzgado en la CPI por genocidio contra el pueblo Palestino.

Llamado Internacional a los pueblos del mundo: Netanyahu debe ser juzgado en la CPI por genocidio contra el pueblo palestino.

El gobierno de Israel debe ser juzgado por genocidio y crímenes contra la humanidad en contra del pueblo palestino en Gaza.





La Asociación Chilena de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática (y las y los adherentes de este manifiesto) hacen suyo el llamado del presidente de la República Argelina Democrática Popular, Abdelmadjid Tebboune para juzgar a la entidad sionista de Israel y a sus máximos responsables ante la Corte Penal Internacional y ante instituciones de derechos humanos internacionales para ser procesados por delitos y crímenes de lesa humanidad y de Genocidio en contra del pueblo Palestino.



Los bombardeos indiscriminados, los asesinatos y la masacre criminal que se perpetra contra la población Palestina en Gaza han costado la vida a más de 14.500 palestinas y palestinos, de los cuales más de 6.000 son niñas y niños, miles de heridos y desaparecidos con la destrucción de infraestructura crítica. Estos crímenes han sido cometidos bajo órdenes directas del gobierno de Benjamin Netanyahu y los altos mandos operativos de la FDI, en tanto fuerzas usurpadoras y de ocupación colonialista y militar del territorio que pertenece al pueblo Palestino.



Los pueblos soberanos del mundo no podemos permanecer en silencio e impotentes ante el genocidio criminal que perpetra Netanyahu y los mandos militares de las FDI con la complicidad de gobiernos Occidentales y de la OTAN y con la consiguiente inoperancia, contradicción e inutilidad actual de las Naciones Unidas.



Se esta perpetrando un holocausto contra el pueblo palestino, contra su integridad y el derecho a vivir en Paz como base del derecho del pueblo palestino a su autodeterminación, independencia y soberanía.



Se encuentra en juego el derecho inalienable que tiene el pueblo Palestino a la resistencia frente al ocupante opresor y colonialista que niega el derecho a su existencia misma, a su autodeterminación y soberanía.



Frente al genocidio en curso hacemos un llamado Urgente a nivel Internacional a los pueblos del sur global y del mundo entero, a las personalidades y organizaciones sociales y políticas que promueven y defienden los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de los pueblos, que defienden el derecho a una Paz basada en la justicia y la legalidad internacional a sumarse activamente adhiriendo a este llamado y campaña internacional para llevar a Benjamín Netanyahu y a sus máximos responsables del gobierno de Israel para ser juzgados por la Corte Penal Internacional por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad en contra de la población Palestina. Y ser sancionados por la ocupación colonialista, forzada e ilegal del territorio y de los recursos naturales estratégicos que pertenecen al Estado Palestino.





Suscriben el llamado Internacional:



Esteban Silva Cuadra (Chile), miembro del Buró Ejecutivo de La Asociación Internacional de Amigos de la Revolución Argelina. Presidente Asociación Chilena de Amistad con la RASD.

Piedad Córdoba (Colombia), abogada de derechos humanos, senadora de la República de Colombia.

Oscar Oramas Oliva (Cuba), miembro fundador de la Asociación Internacional de Amigos de la Revolución Argelina.

Dr. Pablo Sepúlveda Allende (Chile), nieto del presidente Salvador Allende. miembro fundador de la Asociación Internacional de Amigos de la Revolución Argelina.

Aida García Naranjo (Perú), ex ministra de la Mujer, ex embajadora del Perú en Uruguay y ante ALADI.

Sergio Rodríguez Gelfenstein, analista internacional, académico, Consejo Internacional de la Fundación Constituyente XXI. (República Bolivariana de Venezuela).

Eduardo Salum Y. (Chile), ex embajador de Salvador Allende en Argelia, miembro fundador de la Asociación Internacional de Amigos de la Revolución Argelina.



Asociaciones y Movimientos de América Latina y el Caribe de solidaridad con el Pueblo Saharaui:

Asociación Chilena de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática:



Fundación Sáhara Libre, República Bolivariana de Venezuela.

Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS).

Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS Ecuador).

Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM), Ecuador.

Amigos por un Sáhara Libre, México.

AMARAS, México.

Gloria Esther Castillo, Asociación Panameña Solidaria con la Causa Saharaui, APASOCASA.

El Comité Dominicano de Amigos del Pueblo Saharaui.

Nora Podestá, Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui, Argentina.

Lorena Lores, Presidenta de la Asociación Sáhara Libre Argentina (ASLA).

ASAAURUI, Brasil.

Centro Brasilero de Solidaridade aos Povos e Luta Pela Paz, CEBRAPAZ, Brasil.



Organizaciones de la Coordinadora nacional de Organizaciones por Palestina en Chile:

Movimiento Solidaridad.

Coordinadora Feminista 8 de Marzo.

Juventud chileno árabe por Palestina de Valdivia.

Pan y Rosas – Teresa Flores.

Agrupación Anticapitalista Vencer.

Partido de Trabajadores Revolucionarios.

Partido IGUALDAD.

Movimiento por el Agua y los Territorios MAT.

Izquierda Libertaria.

Movimiento Anticapitalista.

Federación Internacional de Escritores por la Libertad – Chile.

Artistas x Palestina.

Académicos por Palestina.

Londres 38, espacio de memorias.

Judíxs Antisionistas contra la Ocupación y el Apartheid.

Movimiento Internacional de Trabajadores MIT.

Unión Árabe Región Valparaíso.

BDS Valparaíso.

Asociación Chilena de Amistad con la RASD.

Movimiento del Socialismo Allendista de Chile.

MODATIMA.

Intifada Antifascista.

Consejo Vecinal del Teatro Comunitario Novedades.

Cooperativa Desbordada.

Los Otros Judíos.

Movimiento por la Unidad Docente (MUD).

Comité Oscar Romero Sicsal Chile.

Centro Cultural de DDHH Salvador Allende de Puente Alto.

Red de Mujeres Mapuche.

Colectivo de Cultura Popular la Escuela.

Chile Mejor Sin TLC.

Partido Comunista de Chile.

Radio TV Liberación Miguel Enríquez.

Coordinadora Nacional de Inmigrantes.

Comité Chileno de Solidaridad con Palestina.

La Lista del Pueblo.

Asamblea de Mujeres de Ñuble.

Movimiento Salud en Resistencia (MRS).

Escuela Horizonte del Pensamiento Popular Ñuke Mapu.

Radio Escuela Horizonte.

Comisión Ética contra la Tortura.

Disidencias en Lucha.

LEVI (Laboratorio de Experimentación/Elaboración de Violencia Institucional).

Fuerza 18 de Octubre.

Movimiento Socialista de las y los Trabajadores MST.

BDS Santiago.

Agrupación de DDHH y Sitios de Memoria de Macul.

Unión Árabe por Palestina de Temuco.

Asamblea Territorial Elisa Correa.

Radio El Grito y Peña Permanente.

Sindicato de Starbucks Coffee Chile.



Personalidades y adherentes de países de América Latina y el Caribe:

Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente 2007-2008, Ecuador.

Oscar Ugarteche, académico Unam/Latindad, México.

Jorge Coronado Marroquin, Comisión Nacional de Enlace, Costa Rica.

Victor Kot, Secretario General Partido Comunista, Argentina.

Iris Avellaneda, Presidenta Liga Argentina por los DD.HH.

Atilio Borón, Sociólogo. Politólogo. Escritor.

Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo L.F. – Argentina.

Stella Calloni, Periodista y escritora Argentina.

Eduardo Barcesat, abogado constitucionalismo Argentina.

Dr. Esteban Maturana, Coordinación de la Plataforma de organizaciones América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC.

Verónica Molina, coordinadora Asamblea Territorial, San Miguel.

Sonia Abufhele Halabi, pintora

Sonia Salum Halabi, profesora de idiomas

Matías Kahn, Vocero Nacional Juventud Izquierda Cristiana de Chile.

Roberto Celedón Fernández, abogado DDHH, ex convencional constituyente y militante Izquierda Cristiana de Chile.

Andrea Silva Pichulman, socióloga, integrante Movimiento Apostólico de Niños y Adolescentes (MOANI), militante Juventud Izquierda Cristiana de Chile.

Manuel Jacques Parraguez, abogado y académico, militante de la Izquierda Cristiana de Chile.

Lucia Diaz, psicóloga, militante Juventud Izquierda Cristiana de Chile.

Nelson Caucoto Pereira, abogado DDHH, militante de la Izquierda Cristiana de Chile.

Nicole Quiroz, Segunda Secretaria General Juventud de la Izquierda Cristiana de Chile.

Luis Henriquez, artista y muralista, integrante Unidad Muralista Camilo Torres.

Alonso Salinas, Directivo Asociación Chilena de Amistad con la RASD, encargado Equipo Jurídico Constitucional Comisión Chilena Derechos Humanos y Primer Secretario General Juventud Izquierda Cristiana de Chile.

Diario Werken Rojo, Chile.

Claudio Rojas, Chile.

Ximena de la Barra, Chile.

Carlos Alvarado, Chile.

Hugo Cabieses, Partido Socialista – Perú, Perú.

Anastasio Gallego, Ex- docente universitario, Ecuador.

Cesar Pizarro, Jubilado, Perú.

German Basurto, ciudadano comprometido con la lucha por un mundo mejor, de paz y

cooperación, Ecuador.

Ariel León, Nicaragua.

Claudia María Tamayo, Instituto Popular de Capacitación (IPC), Colombia.

Luis Rodríguez Rodríguez, Profesor de Estado, Chile.

Ingrid Soto Pérez, apoyo a Palestina, Chile.

Claudia Umaia, Colectivo Perro Negro, Chile.

María Inés Urrutia, Religiosa Católica, Chile.

Fabián Amores Osorio, Ingeniero Civil, Ecuador.

Octavio Villacreses Peña, Arquitecto, Ecuador.

Luis Sanhueza, FNES, Chile.

Luis Moreno, Economista, Perú.

Jazmín Lucero, Chile.

Alejandro Acosta, PLR América Latina, Brasil.

Yuri Gahona, Psicólogo, Chile.

Juana Ramírez Gonveya, Pensionada, Chile.

Daniel Gatica, Chile.

Elena Bergen, trabajadora social jubilada, Chile.

Sebastián Schulz, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Pedro Moreno, jubilado, México.

Ninoska Henríquez A, Coordinación Niet@s Familiares de la Memoria, Chile.

Telma Torruco, Confederación de Cooperativas Mexicanas por la Emancipación Social.

Hipólito Flores Alonso, Veracruz, México.

Isela Gpe Aguas Ochoa, CIDHUARTE, México.

María del Pilar Chiappa Carrara, Investigadora, México.

Juan Gerardo Domínguez, Cooperativa Scaas, México.

Lucia Sepúlveda Ruiz, Periodista, Chile.

Jesús Alejandro Ramírez Funee, Unión de Redes Solidarias, México.

Marcos Mendoza Palomino, Chile.

María Cecilia Bartholin Pérez, Antimafia dos mil, Chile.

Jorge Rosh, Biólogo, México.

Lilian Duery, Escritora, Chile.

María Eugenia Torres Echeverría, promotora social, México.

Orlando Herrera Narvíez, Asociación de Amistad Venezuela Argelia, Venezuela.

Irene Rojas Morales, Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, Chile.

Rodrigo Osorno Ospina, Instituto Popular de Capacitación (IPC), Colombia.

María Escalante, Unión de Mujeres Trabajando en Cooperativas A C, México.

Francisco Manoel de Assis França, Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz-Paraná CEBRAPAZ-PR, Brasil.

Patricia Gutiérrez Otero, profesora jubilada, México.

Rafael Urrejola Dittborn, Centro de Formación Memoria y Futuro, Chile.

Edgardo Condeza Vaccaro, Médico, Profesor Universitario, Chile.

María Guajardo Silva, Centro Memoria y Futuro, Chile.

Sergio Baeza, Chile.

Yolanda Gutiérrez, México.

Patricia Ortega Múgica, México.

José Enrique González Ruiz, Facultad de Economía UNAM, México.

Dayana López, comunicadora social, Argentina

Milagros Sefair, Argentina.

Centro de Formación Memoria y Futuro, Agrupación de familiares y amigos de la Dirección Socialista Desaparecida entre 1973-75, Chile.

(siguen más firmas)









































