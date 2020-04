Llamado Internacional a celebrar un 1° de Mayo antiimperialista en defensa de la vida digna.

Un llamado internacional a celebrar un 1° de Mayo antiimperialista y en defensa de la vida digna lanzaron este miércoles las organizaciones y redes convocantes de la Jornada Internacional de Lucha Antiimperialista.





Señalan que es imprescindible seguir batallando para que los gobiernos y organismos internacionales se vean obligados a poner la Vida antes que el capital, y denuncia que las clases dominantes intentan usar la emergencia sanitaria como una cortina de humo para atacar los derechos de los trabajadores.



Convocan a la clase obrera a levantar sus voces en la denuncia del imperialismo y denuncian las criminales sanciones del Gobierno de EEUU contra Venezuela, con absurdas acusaciones de “narcoterrorismo” para sacar a Nicolás Maduro de la presidencia, movilizando tropas muy cerca de sus fronteras.



Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran ALBA-Movimientos, el Foro de Sao Paulo y la Federación Democrática Internacional de Mujeres, entre otras, reafirman su compromiso de derrotar la articulación internacional de movimientos neofascistas y de extrema derecha, que propagan el odio, la xenofobia, el racismo, el machismo y el autoritarismo.



El siguiente es el texto completo del llamado a la Jornada Internacional de Lucha Antiimperialista:



Hace más de cien años que el primer Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, día de lucha y celebración que se conmemora el 1 de mayo, viene reuniendo en las calles a millones de personas de movimientos políticos y obreros.



Este año 2020, el Primero de Mayo no será como los otros. Las necesarias políticas de aislamiento social impuestas debido a la pandemia del covid-19, nos impedirán concentrarnos en las calles y plazas y hacer piquetes en nuestros lugares de trabajo para demostrar a los gobiernos, a los patrones, a los bancos y a la totalidad de las clases dominantes que nosotras y nosotros somos quienes sostenemos este mundo.



Desde las organizaciones y redes convocantes de la Jornada Internacional de Lucha Antiimperialista, no tenemos dudas de que en la actual crisis sanitaria es fundamental evitar el contagio por el nuevo coronavirus, al mismo tiempo que es imprescindible luchar para que los gobiernos y organismos internacionales se vean obligados a poner la vida antes que el capital.



Para dar seguimiento a la lucha hemos reinventado creativamente nuestras acciones en las últimas semanas, sobre todo a partir de las herramientas comunicacionales de las redes y organizaciones populares a que pertenecemos, fortaleciendo la trinchera de la batalla ideológica contra nuestros enemigos.



Y en este Primero de mayo reafirmamos que la lucha de las trabajadoras y de los trabajadores sigue viva y activa, por ello no nos callaremos mientras la clase dominante intenta usar la pandemia como una cortina de humo para seguir llevando a cabo atrocidades y ataques a nuestros derechos.



En este sentido, convocamos a todas y todos los antiimperialistas (las redes, movimientos, sindicatos, partidos, gobernantes, parlamentarios, intelectuales, artistas y religiosos) a levantar sus voces en este 1 de mayo de 2020, juntándose a nosotras y nosotros que:



1. Denunciamos el imperialismo y el intento de los gobiernos de derecha y las corporaciones transnacionales de poner las consecuencias de la actual crisis sobre los hombros la clase trabajadora; son las y los trabajadores de la economía informal quienes sienten desproporcionadamente el peso de esta factura, en particular las mujeres, afrodescendientes, dalits, migrantes, refugiados, y todos los sectores que habitan las periferias del sistema.



2. Llamamos a la defensa de la vida digna con derecho al trabajo y derechos laborales. El capital intenta librarse de los costos de la crisis sanitaria con despidos, desalojos, recortes salariales a los trabajadores formales, sumados a la desatención a los millones de trabajadores y trabajadoras informales que no tienen renta fija ni derechos laborales garantizados.



En este momento, las y los trabajadores del campo en condiciones difíciles y bajo la dominación del capital enfrentan el riesgo de escasez y siguen produciendo alimentos para sostener a las ciudades en cuarentena.



Se hace urgente continuar construyendo las organizaciones de la clase obrera que lleven a mejorar sus condiciones de vida y trabajo y luchen por su emancipación.



3. Exigimos que los gobiernos pongan todos los recursos públicos y privados al servicio de controlar y paliar los efectos de esta pandemia, fortaleciendo los instrumentos de protección social que las políticas neoliberales están socavando desde hace décadas, principalmente: los derechos laborales y sindicales; las políticas sociales de distribución de renta; los sistemas públicos y gratuitos de salud y de educación, con producción pública de ciencia y tecnología; y las políticas de distribución de tierra y de vivienda.



4. Nos solidarizamos con todas y todos los trabajadores de la salud, que están poniendo sus vidas en riesgo para salvar a los millones de personas enfermas de covid-19. Nos solidarizamos con sus exigencias por el aumento de inversión estatal en la salud pública y por el acceso universal a la salud.



5. Exigimos políticas de combate al patriarcado para que las mujeres puedan tener una vida sin violencias. La violencia doméstica ha aumentado a nivel global durante los encierros de la cuarentena; todos los gobiernos y movimientos populares tienen que confrontar eso.



Reclamamos el fin de la violación de los derechos laborales de las mujeres; esto se vuelve aún más central durante la pandemia, ya que las mujeres son cerca de 75% de las trabajadoras de la salud.



Exigimos la reorganización del trabajo doméstico y de cuidado con la responsabilización de los hombres, los Estados y las comunidades por la sostenibilidad de la vida.



6. Exigimos el fin del ataque imperialista de los EEUU contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro y contra el pueblo venezolano. En medio de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos ha endurecido el régimen de sanciones contra Venezuela, acusando al presidente y otros funcionarios de estar ligados al narcoterrorismo, proponiendo un absurdo plan de «transición» para sacar a Maduro de la presidencia y movilizando tropas y embarcaciones del Comando Sur muy cerca de las fronteras venezolanas.



7. Exigimos el fin de las criminales sanciones políticas y económicas practicadas por el imperialismo del gobierno de EEUU contra treinta y nueve países. Estas sanciones se enfocan con mayor fuerza hoy contra Venezuela, Cuba e Irán, por lo que sus Pueblos ya sufrían de falta de medicamentos y suministros hospitalarios antes de la pandemia.



Estos países bajo sanciones, también se enfrentan a guerras híbridas como consecuencia de mantener su independencia política, su soberanía y autodeterminación, por negarse a someterse a la hegemonía de los Estados Unidos.



8. Afirmamos nuestro compromiso de derrotar la articulación internacional de movimientos neofascistas y de extrema derecha , que propagan el odio, la xenofobia, el racismo, el machismo y el autoritarismo aliados a una confrontación económica, política e ideológica contra China a nivel global en medio de la pandemia.



9. Llamamos a un profundo y fraterno debate sobre qué modelo de sociedad queremos los Pueblos frente a la actual pandemia y los dilemas de la humanidad de una manera amplia. Nuestra crisis no ha tenido fin desde por lo menos 2009; pero ahora se agudizó por la pandemia de la covid-19.



10. Llamamos a la construcción del internacionalismo, la unidad y la solidaridad entre los Pueblos, siguiendo el ejemplo que nos han demostrado las y los antiimperialistas que nos antecedieron, y también los valientes Pueblos de Cuba, Venezuela y China.



Por fin, reafirmamos que, en tiempos de pandemia, es fundamental que nos mantengamos articulados internacionalmente para parar a la extrema derecha y al imperialismo estadounidense al mismo tiempo que defendemos la vida, la paz y la justicia social. Nos comprometemos a seguir en la construcción de una semana de movilización antiimperialista en el segundo semestre de 2020.



¡UNAMOS NUESTRAS ESPERANZAS PARA CONSTRUIR UN MUNDO DONDE TODAS Y TODOS VIVAMOS DIGNAMENTE!



Jornada Internacional de Lucha Antiimperialista

1 de mayo de 2020

#WeSustainTheWorld #SostenemosAlMundo



Primeras Firmas:

Internacionales



1. Asamblea Internacional de los Pueblos

2. ALBA Movimientos – Articulación Continental de los Movimientos Sociales y Populares hacia el ALBA

3. Asamblea Sindicalistas Foro Europeo

4. Foro de São Paulo

5. Instituto Tricontinental de Investigación Social

6. La Vía Campesina Internacional

7. Marcha Mundial de las Mujeres

8. Federación Democrática Internacional de Mujeres (FEDIM)



Siguen adhesiones de organizaciones de todos los continentes.





