Literatura – Árni Thórarinsson

Árni Thórarinsson

(1 de agosto de 1950, Reikiavik, Islandia)

Famoso escritor y periodista islandés, autor de novelas policíacas, uno de los pioneros de la novela negra nórdica. Es conocido por su serie de detectives protagonizada por Einar, su alterego, el entrañable periodista de investigación del diario local islandésVespertino de Akureyri, que se enreda en varios tipos de misterios delictivos durante el trabajo periodístico. El autor pertenece al grupo de novela negra nórdica denominado «polar nordique», por la crítica francesa, en el que se encuentran otros islandeses como Arnaldur Indridason. Vendido en 14 países, es uno de los autores de mayor éxito dentro del género.

Árni Tórarinsson nació en Reikiavik en agosto de 1950. Después de terminar la preparatoria en Reykjavik en 1970, estudió literatura comparada en la Universidad de East Anglia en Norwich, Inglaterra, y se graduó con una Licenciatura B.A. en 1973.

Árni ha trabajado, durante años, como periodista y en los medios de comunicación. Comenzó como periodista en el diario Morgunbladid, en los veranos de 1971 y 1972, y trabajó a tiempo completo en el mismo periódico de 1973 a 1976. Fue editor de la edición de fin de semana del periódico Vísir de 1976 a 1979, también escribiendo reseñas de películas y fue editor del periódicoHelgarpósturinn de 1979 a 1984, haciendo crítica allí también. Escribió reseñas para Morgunbladid de 1984 a 1986 e hizo trabajos independientes para radio y televisión. Fue editor de la revista Mannlíf desde 1986 hasta 1988 y continuó trabajando para la radio y la televisión hasta 1999. Árni también trabajó como periodista en Morgunbladid, centrándose en las entrevistas y en la redacción de artículos, y continuó con sus críticas de cine.

La primera novela de Árni fue la novela negra Nóttin hefur þúsund augu (La noche tiene mil ojos) que se publicó en 1998, desde entonces ha enviado más libros sobre el periodista investigador Einar.

Fue uno de los autores –todos miembros de Hið íslenska glæpafélag (La sociedad islandesa del crimen)– que escribieron la novela Leyndardómar Reykjavíkur (El misterio de Reikiavik 2000).

También ha escrito novelas sobre el crimen junto con su colega Páll Kristinn Pálsson y también han escrito juntos guiones para televisión, Dagurinn í gær (Ayer), emitido por The Icelandic National Broadcast Company (Compañía Nacional de Difusión de Islandia [RÚV]) en 1999, y 20/20, que Óskar Jónasson dirigió para RÚV en 2002. Esta Última película fue nominada a cuatro premios Edda –los Icelandic Film Awards (los premios del cine islandés)–, uno de ellos al mejor guion del año. Árni también ha publicado un libro de entrevistas con el cineasta Hrafn Gunnlaugsson. Su traducción de un libro para adolescentes del escritor Holandés Evert Hartman recibió el premio Reykjavik Scholastic (Escolástico Reykjavík) en 1984. Algunos de los libros de Árni sobre Einar han sido publicados en traducciones.

Árni Thorarinsson vive en Reikiavik.

El tiempo de la bruja: Einar, periodista exiliado en una pequeña localidad del norte de Islandia y alcohólico «en descanso», sigue la pista de dos muertes producidas en extrañas circunstancias. Se trata de dos adolescentes que aparentemente se han suicidado pero que han dejado tras de sí una estela de incógnitas de difícil comprensión. La investigación se complica por momentos debido a tres factores no menos complejos: en primer lugar Einar no sabe distinguir la vida privada de la laboral; además, hace todo lo posible por contradecir al redactor en jefe de su periódico, que se empeña en teledirigirle desde la capital; y, por si fuera poco, lo que tiene delante es una microsociedad gangrenada por la corrupción, la droga y una complicada red local de intereses políticos y económicos. He aquí una novela negra rebosante de ironía y de suspense, con la venganza, la codicia y la enajenación como temas principales en el marco de una sociedad mucho menos perfecta de lo que parece.

El domador de insectos: A inicios del mes de junio, Einar, bajo la presión de su redactor jefe, Trausti Löve, redacta para el periódico local Vespertino de Akureyri un artículo relacionado con una vieja casa abandonada, sujeto de rumores y leyendas sobre presencias extrañas que afirman que el edificio está encantado. Las llamadas intrigantes de una mujer que se hace llamar Victoria y se presenta como el contacto médium de Einar son el hilo conductor de las investigaciones. El festival de música al que acude la hija del periodista, junto a su novio, queda de escenario de fondo. Einar investiga la presencia de un avión privado que pertenece a una compañía de cine americano interesada en la grabación de la película Hot Ice en la casa encantada, que trata de ardientes pasiones en tierras islandesas. La mañana siguiente a la fiesta, las estadísticas apuntan a que todo el mundo bebió demasiado, se cometieron varias agresiones e incluso hubo violaciones. Einar recibirá de nuevo una llamada de Victoria, que, con voz alcoholizada, le pide que acuda lo más de prisa posible, y con la policía, a la vieja casa. Junto con el comisario Olafur Gisli, descubrirán el cuerpo de una joven chica estrangulada, que aprieta en su mano el mensaje: «Ten cuidado, cariño.» La muchacha quedará varios días sin identificar pues nadie señalará su desaparición.

«El amor es como un aquelarre; embruja el cuerpo y el alma.» – Árni Thórarinsson

