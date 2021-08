Líder comunista ruso califica de «traidor» a Gorbachov y lo responsabiliza de la desintegración de la URSS.



AGO 18, 2021



Las palabras del presidente del Comité Central del PCFR, tuvieron lugar este miércoles durante una conferencia de prensa en recordatorio de los 30 años de haberse establecido el Comité Estatal de Emergencia, como un fallido intento de salvar la permanencia de la Unión Soviética.

Este miércoles, durante una conferencia de prensa efectuada en Moscú, el presidente del Comité Central del Partido Comunista de Rusia (PCFR), y jefe del grupo de diputados del Partido Comunista en la Duma Estatal rusa (Parlamento), Guennady A. Zyuganov, declaró que el expresidente soviético Mijaíl Gorbachov es un «traidor» de la Patria, de los trabajadores y del socialismo.



«En estos días se cumplen exactamente treinta años desde que Mijaíl Gorbachov, quien fue elegido presidente de la URSS un año y medio antes, traicionó a nuestro país, traicionó los ideales del socialismo, traicionó a amigos y aliados, y se unió a la “quinta columna” que estaba destruyendo una gran potencia, el primer estado de trabajadores y campesinos del mundo, una sociedad socialista», enfatizó el líder de los comunistas rusos ante los periodistas.



Para Ziuganov, «esta traición resultó ser una gran tragedia y un desastre para todos nosotros. Y hoy, treinta años después, nos vemos obligados a hacer balance, dándonos cuenta de que todos los principales problemas, desgracias y tragedias experimentados por cada familia rusa, nuestro país y el planeta entero en su conjunto, en muchos aspectos provienen de aquellos tiempos fatídicos» en que Gorbachov estuvo al frente de la URSS.



En el encuentro, que también contó con la participación del vicepresidente del Comité Central del Partido Comunista D.G. Novikov, el piloto-cosmonauta, dos veces Héroe de la Unión Soviética, y vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal S.E. Savitskaya, así como el miembro del Presidium, secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Federación de Rusia M.V. Dorobot, entre otros, el veterano político ruso relató su propia vivencia en aquellos acontecimientos.



«Para mí, como persona que participé en todos estos eventos, que tomé medidas junto con el Partido Comunista de la RSFSR para detener esta traición y anarquía, es especialmente importante recordarles toda una serie de eventos de esa época. De hecho, sin evaluaciones y conclusiones fundamentales, no podemos salir de la crisis sistémica a la que las llamadas reformas liberales han llevado a la Federación de Rusia», recalcó el líder comunista ruso.



Al mismo tiempo, Zyuganov remarcó, que «el plan para la destrucción de nuestro país no fue desarrollado por los traidores Gorbachov, Yeltsin, Yakovlev, Shevardnadze, sino por los servicios especiales estadounidenses. Se llamó Proyecto Harvard. Además, el primer capítulo de este proyecto se llamó «Perestroika«, el segundo, «Reformas«, el tercero, «Liquidación«, reveló el presidente del Comité Central del Partido Comunista.



Según explicó el dirigente comunista ruso, «ahora hemos llegado a la tercera etapa de ese plan orquestado por Occidente, «la eliminación, cuando nuestro país se impuso por todos lados con sanciones, cuando la soga de la OTAN aprieta cada vez más la garganta de nuestro país, cuando su situación financiera y económica se deteriora cada día», puntualizó.



«Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que el Partido Comunista de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFSR) se creó un año antes de los trágicos acontecimientos. Si hubiéramos logrado crearlo incluso un año antes, habríamos salvado al país de este cataclismo», agregó Zyuganov.



El veterano comunista ruso, detalló que en abril de 1991, «como miembro del Politburó del Partido Comunista de la RSFSR, junto con los primeros secretarios, bajo la dirección de Polozkov, invité a Gorbachov a una reunión con destacados expertos y líderes. Allí describimos nuestro programa sobre cómo detener este colapso. Después de todo, el PCUS fue destruido no solo como partido, sino como sistema de administración estatal y política. Gorbachov escuchó, estuvo de acuerdo con nuestras propuestas, pero al final no expresó ninguna posición», manifestó el líder del PCFR.



EL presidente del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, repasó algunas de las acciones tomadas por él y sus compañeros del Partido, para detener la desintegración de la URSS y recomponer la vida socio-económica y política del primer Estado soicialista de la humanidad fundado bajo el liderazgo de Vladimir Lenin.



«Después de eso, publiqué tres materiales en Sovetskaya Rossiya. El primero se tituló «No es demasiado tarde». Fue un llamamiento directo a los empresarios y trabajadores de la producción con un análisis completo de la situación en el ámbito financiero y económico. Después de todo, el país siguió deslizándose hacia el abismo, los lazos se destruyeron, la cooperación de los ladrones paralizó a colectivos enteros y la «quinta columna», de hecho, no permitió que grandes remesas de productos no solo industriales sino también alimentarios llegaran a Moscú. mercados», expresó Zyuganov.



«Me vi obligado a preparar un llamamiento abierto para todo el grupo «Arquitecto en las Ruinas». Los miembros del Politburó me hablaron dos veces por él, y toda la prensa liberal me llamó opositor de la Perestroika y conservador que no quiere transformaciones. Luego les dije que ya no tenéis Perestroika, pero hay un tiroteo y la destrucción de un Estado milenario. Desafortunadamente, no se sacaron conclusiones incluso después de esta apelación», se lamentó el dirigente político ruso.



Zyuganov indicó además a los medios de prensa en su país, que luego de esas acciones, se publicó la ‘Palabra al pueblo‘ que él estaba preparando. Fue firmado, entre otras cosas, por los comandantes: Varennikov, por las fuerzas terrestres, y Gromov, por las tropas internas. Luego nos dirigimos directamente al pueblo con las palabras de que debemos preservar el país, preservar los resultados del referéndum sobre la preservación de la URSS y el sistema socialista», enfatizó el veterano comunista.



«Desafortunadamente, muchos de los que se vieron obligados a escucharnos descansaron, aprobaron exámenes o tomaron el sol en las playas. Y como resultado, a finales de año, el país fue liquidado traidoramente por la trinidad reunida en Bialowieza», destacó Zyuganov, en referencia a la firma del documento que establecía la desintegración de la URSS, firmado por los líderes de las repúblicas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, encabezados por Boris Yeltsin.



«Han pasado treinta años y los resultados son claros para todos hoy. De hecho, en setenta años de poder soviético, hemos pasado de un imperio desintegrado al estado más poderoso, más educado, científica y técnicamente preparado. En ese momento, uno de cada tres pasajeros del mundo volaba en nuestros aviones, uno de cada dos o tres científicos trabajaba en institutos soviéticos. Todo ciudadano se sintió protegido socialmente. Y a todos se les garantizó educación, atención médica, trabajo y más gratuitos. Pero hoy no hay nada de esto», declaró el político ruso.





En ese sentido, en torno a las elecciones parlamentarias que tendrá lugar en Rusia en septiembre próximo, Zyuganov aprovechó la jornada para hacer un «llamado oficial a todos los ciudadanos del país con un llamamiento: que se den cuenta de que, siguiendo el camino de los traidores, sinvergüenzas, ladrones y estafadores de Belovezhskaya, es imposible salir de esta crisis sistémica. Y en septiembre solo habrá dos opciones: o la socialización de la vida o una mayor descomposición y fascinación. Cuando la corrupción, encubierta, incluso por los organismos encargados de hacer cumplir la ley, domine todo el país», acotó el representante del Partido Comunista de Rusia.



«Creo que la segunda opción es absolutamente inaceptable. Por ello, propongo sacar las conclusiones oportunas y una vez más leer atentamente nuestro programa «10 pasos para el poder del pueblo». Esta es una forma pacífica y democrática de sacar al país de una crisis profunda y difícil», concluyó su intervención Zyuganov.







