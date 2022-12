Las raíces de la opresión de las mujeres

Sozialistische Organisation Solidaritaet, la sección alemana del Comité por una Internacional de Trabajadores CIT, está publicando una nueva edición del influyente libro, La Creación del Patriarcado (The Creation of Patriarchy) de Gerda Lerner, impreso por primera vez en 1986. A continuación se encuentra la introducción a la nueva edición, escrita por CHRISTINE THOMAS.

La creación del patriarcado es una contribución útil a la discusión sobre la opresión de las mujeres en la historia y en la actualidad. Aunque Gerda Lerner dice muy poco sobre las estrategias que se necesitarán para luchar contra la opresión en todas sus formas, una gran debilidad en el libro, proporciona información histórica valiosa para ayudar en esa lucha, especialmente para las feministas socialistas que ven la opresión enraizada en la economía. y cambio material.

La idea general de su argumento, en línea con el análisis del libro de Friedrich Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, es que la opresión de las mujeres no ha existido desde siempre, sino que es consecuencia de procesos históricos. Y si los procesos históricos pueden provocar la opresión de las mujeres, también pueden sentar las bases para su eliminación. Para las mujeres, y en particular para las mujeres de clase trabajadora, luchar con salarios bajos y recortes en los servicios públicos, sufrir violencia, acoso y sexismo de forma regular, sabiendo que no es tu culpa, que no siempre ha sido así, puede en sí mismo ser liberador: el punto de partida para organizarse para luchar y cambiar las condiciones que perpetúan la desigualdad, la violencia de género, el sexismo y la opresión.

Lerner critica acertadamente algunos de los puntos planteados por Engels en su obra seminal, que se publicó en 1884. Escribiendo en una época en la que se disponía de muy poca evidencia científica y antropológica, era inevitable que algunos de los detalles que describe sobre cómo las sociedades y la opresión de las mujeres desarrollada resultaría ser incorrecta, y Lerner toca algunos de estos. Pero a pesar de que su esquema detallado de cómo evolucionaron los primeros grupos de parentesco no está respaldado por evidencia antropológica, su argumento, revolucionario en ese momento, de que han existido sociedades -para el 99% de la humanidad en realidad- en las que no había propiedad privada de los bienes. medios de producción de riqueza, ninguna explotación económica, ninguna clase y ninguna opresión sistemática de las mujeres, es evidencialmente apoyada. Como escribe Lerner: “Ahora hay un rico cuerpo de evidencia antropológica moderna disponible que describe arreglos sociales relativamente igualitarios y soluciones complejas y variadas de las sociedades al problema de la división del trabajo”.

Esta división del trabajo en las sociedades de subsistencia de cazadores-recolectores anteriores a la clase se basaba principalmente en el género. En general, los hombres cazaban y las mujeres recolectaban frutas, bayas, etc., además de ser los principales responsables del cuidado de los niños. Sin embargo, este fue a menudo un arreglo bastante flexible, con evidencia que surgió recientemente de mujeres enterradas con herramientas de caza, una señal de que en algunas sociedades cazaban animales si no estaban embarazadas o lactantes. Y en algunas sociedades los hombres participaban en el cuidado de los niños. Lo que es más importante, como señala Lerner, aunque esta división del trabajo era conveniente, basada en la biología, no confería ninguna ventaja económica o social a los hombres ni perjudicaba a las mujeres de ninguna manera.

Los grupos de parentesco, la unidad social básica de las sociedades de cazadores-recolectores, se organizaban colectiva y cooperativamente con todos los miembros adultos económicamente interdependientes e involucrados en la toma de decisiones. El cuidado de los niños era una tarea pública, realizada en beneficio de todo el grupo social. Esto no podría ser más diferente de la situación en la sociedad capitalista actual, donde la crianza de los hijos es predominantemente responsabilidad de las mujeres dentro de una familia ‘privada’ individual y es la razón principal de la existencia continua de la brecha salarial de género que, según la Foro Económico Mundial, empeoró a nivel mundial durante la pandemia de Covid, y al ritmo actual tardaría 132 años en cerrarse.

Un proceso prolongado

Lerner también está de acuerdo con Engels en que el cambio histórico que se produjo en el estatus social de la mujer no se debió a la agresión masculina ni a la biología de la mujer, sino a la consecuencia de una revolución económica. Nuevamente, los antropólogos estarían de acuerdo en que hace entre ocho y diez mil años, algunas sociedades de cazadores-recolectores comenzaron a descubrir nuevas formas de satisfacer sus necesidades basadas en el cultivo y la domesticación de animales. Las sociedades se establecieron más, las poblaciones crecieron y, por primera vez, pudieron producir más alimentos de los necesarios solo para mantenerse. Este excedente de producción podría luego almacenarse y distribuirse en los malos tiempos de sequía o hambruna, y permitir que algunos miembros se retiren de la producción para realizar otras tareas, como artesanías o custodiar, distribuir y comercializar el excedente.

Lerner tiene razón al subrayar que este proceso histórico, que en algunas sociedades eventualmente dio lugar a la desigualdad, las clases, la explotación y la opresión de las mujeres, se desarrolló a lo largo de miles de años: “El período del ‘establecimiento del patriarcado’ no fue un ‘acontecimiento’ sino un proceso que se desarrolló durante un período de casi 2.500 años… Ocurrió, incluso dentro del Antiguo Cercano Oriente, a un ritmo diferente y en diferentes momentos en varias sociedades distintas”. También tiene razón al decir que el carácter prolongado de este proceso no necesariamente se entendería a partir de la explicación resumida de Engels de la «derrota histórica del sexo femenino». Además, debido a la información limitada en la que basar su análisis, no habría sido consciente de cómo se desarrollaron procesos similares de forma independiente en varias partes del mundo.

Por supuesto, cada sociedad habría tenido su propia dinámica. “No debemos imaginar esto como un proceso lineal, que se desarrolló de manera uniforme en diferentes regiones, sino más bien como una acumulación lenta de cambios incrementales, que ocurrieron a diferentes velocidades en diferentes regiones y con resultados variables”, escribe Lerner. Sin embargo, las líneas generales de desarrollo pueden extraerse de los diversos estudios antropológicos de la evolución de las sociedades anteriores a la clase. Las fuerzas económicas y sociales que surgieron de los métodos de producción modificados socavaron y entraron en conflicto con los principios comunales e igualitarios fundamentales para las sociedades basadas en grupos de parentesco. Si bien inicialmente los individuos y grupos que controlaban la producción del excedente, su distribución, custodia y comercialización lo habrían hecho en nombre del grupo comunal, sin necesariamente derivar ningún beneficio económico o poder social de su rol, con el tiempo la estratificación, jerarquías y se desarrolló la desigualdad, sentando las bases para el surgimiento de distintas clases y élites que explotaban el trabajo de otros, apropiándose de parte del excedente.

Engels nunca explicó por qué fueron los hombres los que llegaron a tener ese control. La hipótesis de Lerner de que esto derivaba de la preexistente división del trabajo parecería la más lógica, siendo los hombres los encargados de las labores de arado y riego a medida que se intensificaba la agricultura, y otras tareas vinculadas a la producción y control del excedente. Así, mientras que en las sociedades igualitarias de cazadores-recolectores comunales la división del trabajo por género no era desventajosa para las mujeres, lo fue en las nuevas relaciones económicas y sociales. Las técnicas cambiantes de producción aumentaron la importancia del hogar/familia individual, y las mujeres se volvieron cada vez más dependientes económicamente de un hombre individual y su trabajo adquirió un carácter más privado dentro del hogar. Y la herencia asumió una importancia creciente a medida que los grupos y élites económicamente dominantes buscaban mantener la riqueza y el control económico en sus manos. Como consecuencia, había una base económica para controlar la sexualidad y la reproducción de las mujeres que no existía en los grupos de parentesco comunales.

No es un sistema separado de opresión.

El libro de Lerner analiza principalmente Mesopotamia. Dado que la esclavitud no era el modo de producción dominante allí, esto ciertamente pone un signo de interrogación sobre su hipótesis de que los hombres «aprendieron» a oprimir a las mujeres de la esclavitud. Además, nunca explica cuál sería la base material para que los hombres se apropiaran de la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres antes de la formación de la propiedad privada y la sociedad de clases, como argumenta en la introducción del libro. Más tarde, sin embargo, en contraposición, escribe: “Si seguimos el argumento de Aaby, que encuentro persuasivo, debemos concluir que en el curso de la revolución agrícola, la explotación del trabajo humano y la explotación sexual de las mujeres están indisolublemente unidas”. Este es el punto clave, subrayado por el análisis de Lerner del desarrollo simultáneo de leyes que regulan la propiedad y el comportamiento de las mujeres, y respaldado por antropólogos que han estudiado el proceso de declive del estatus social de las mujeres en otras sociedades en transición en África y en otros lugares. El patriarcado, la opresión institucionalizada de las mujeres, no es un sistema separado de la sociedad de clases; ambos surgieron históricamente como parte de los mismos procesos económicos y sociales. Y siguen entrelazados en la sociedad capitalista actual.

Entonces, mientras que los hombres podían cometer adulterio libremente con rameras y esclavas, el adulterio de las mujeres se consideraba una violación de los derechos de propiedad del esposo y podía ser severamente castigado, al igual que andar sin velo en público. La pena por procurar ciertos tipos de aborto era la muerte. Otros castigos brutales por salirse de sus roles sancionados por la costumbre o la ley incluían arrancarse los senos, cortarles la nariz y las orejas y empalarlos. A medida que la subordinación de las mujeres se institucionalizó, “la dependencia de por vida de las mujeres de sus padres y esposos se estableció tan firmemente en la ley y la costumbre que se consideró ‘natural’ y otorgada por Dios”. Las mujeres eran “valoradas principalmente como procreadoras”. A través del matrimonio, se convirtieron en mercancías para ser intercambiadas como un medio para consolidar y extender la riqueza, el poder y el prestigio. La familia patriarcal era ahora el «bloque de construcción de la sociedad», reemplazando al grupo de parentesco comunal. “El estado arcaico, desde sus inicios, reconoció su dependencia de la familia patriarcal y equiparó el funcionamiento ordenado de la familia con el orden en el dominio público”.

Adaptado al capitalismo

Aquí vemos claramente los orígenes de toda la opresión que las mujeres a nivel mundial todavía enfrentan hoy. La desigualdad económica, la violencia de género y el acoso sexual, el sexismo, la negación de los derechos reproductivos y los dobles estándares se remontan a procesos similares que tuvieron lugar en diferentes partes del mundo hace miles de años. Cada forma subsiguiente de sociedad de clases heredó entonces la desigualdad de género y la familia patriarcal que existía en sociedades anteriores, explotándolas y moldeándolas para satisfacer las necesidades económicas y sociales de las clases dominantes.

Entonces, con el surgimiento del capitalismo, por ejemplo, hubo por primera vez una clara división entre el trabajo de la mujer en la familia y su trabajo fuera del hogar en los molinos y las fábricas. Sin embargo, la ideología capitalista siguió promoviendo la idea de que el papel principal y natural de la mujer era dar a luz y criar a los hijos en la familia. Para las mujeres de clase trabajadora, eso significaba criar a la próxima generación de trabajadores que luego obtendrían ganancias para los jefes en las fábricas, así como también atender las necesidades de la generación actual de trabajadores y aquellos miembros de la sociedad que se consideraron ‘ improductivos’- los enfermos, los discapacitados, los ancianos y los desempleados. Todo lo cual, por supuesto, no era remunerado porque se realizaba en el hogar y se consideraba su función natural. Esto permitió a los capitalistas justificar pagar salarios más bajos a las mujeres y emplearlas en peores condiciones, aumentando sus ganancias y, al mismo tiempo, creando divisiones entre trabajadores y trabajadoras para tratar de evitar una lucha unida contra su sistema.

La familia patriarcal también ha seguido desempeñando un papel ideológico y social importante. Basado en la jerarquía, con el hombre cabeza de familia, el principal sostén de la familia, que tiene autoridad y control sobre otros miembros de la familia económicamente dependientes, ha funcionado como un medio para discipular y socializar a los diferentes miembros de la familia para que comprendan sus roles esperados en la sociedad. También ha sido un chivo expiatorio útil, culpando a las madres irresponsables e inadecuadas ya la ruptura familiar de la pobreza y la delincuencia, por ejemplo, en lugar del sistema capitalista desigual y explotador.

Y debido a que la familia nuclear, o familia burguesa como se la conocía, era una institución tan importante para el capitalismo, tanto desde el punto de vista económico como social, se desalentaron las relaciones sociales alternativas que no se ajustaban a esta norma: las madres solteras eran estigmatizados y castigados, y la homosexualidad criminalizada.

Obviamente, el capitalismo no es un sistema estático y se han producido cambios masivos en la vida de las mujeres, especialmente en las últimas décadas. Muchos factores se han combinado para provocar estos cambios, pero la clave han sido los cambios estructurales del capitalismo que han dado como resultado un aumento significativo en la participación de las mujeres en la fuerza laboral, incluidas las mujeres con niños pequeños. Esto claramente se ha adaptado a las necesidades de los capitalistas, pero también ha llevado a algunas mejoras importantes en la vida de las mujeres. A medida que las mujeres se hicieron más independientes económicamente, ayudadas por la disponibilidad de métodos anticonceptivos, el aborto y, en el auge de la posguerra, la provisión más amplia de asistencia social y servicios públicos, esto tuvo el efecto de aumentar su confianza, expectativas y voluntad de lucha, lo que en turn ha tenido un efecto colateral positivo en las actitudes públicas sobre los roles de género tradicionales y arreglos personales y familiares alternativos.

Sin embargo, a pesar de estos importantes avances, la crisis económica inherente al capitalismo significa que los capitalistas todavía tienen un interés económico en explotar las relaciones de género históricamente desiguales en la familia. Les brinda una fuerza laboral flexible y mal pagada para aumentar sus ganancias en el lugar de trabajo. Y cuando están recortando los impuestos y la provisión de bienestar, y privatizando los servicios públicos, también en un intento por aumentar sus ganancias, entonces las mujeres están allí para tomar el relevo, brindando atención en el hogar equivalente financieramente a todo el PIB medido formalmente de algunos países. .

Inicios, pero ¿cómo terminar?

Lerner concluye su libro diciendo: “El sistema patriarcal es una construcción histórica; tiene un comienzo; tendrá un final”, pero no da ninguna estrategia viable para lograrlo. Ella dice con razón que las reformas y el cambio legal no son suficientes. Si bien es importante luchar por ambos, en un sistema capitalista en crisis, cualquier reforma puede ser eliminada nuevamente, como las mujeres en los Estados Unidos están descubriendo con la revocación de Roe vs Wade y el derecho legal al aborto.

Lerner dice que necesitamos «salir del pensamiento patriarcal», pero ¿cómo se supone que sucederá eso exactamente? Podemos luchar para cambiar las actitudes y el comportamiento de hombres y mujeres, pero hay un límite en cuanto a cuánto pueden cambiar en un sistema capitalista que tiene desigualdades de poder y riqueza cosidas en su tejido mismo. El “pensamiento patriarcal” no es solo una resaca de las primeras sociedades de clases. La desigualdad de género en la familia y en el lugar de trabajo refuerza y perpetúa ideas sexistas y misóginas. Al mismo tiempo, los medios de comunicación controlados por el capitalismo y otras industrias como el ocio, la belleza, la moda, la pornografía, etc. explotan y, en el proceso, contribuyen a que continúen los estereotipos de género y las ideas retrógradas sobre cómo deben verse y comportarse las mujeres para vender sus productos y obtener ganancias.

Es por eso que acabar con la opresión de las mujeres no puede divorciarse de una lucha para acabar con el propio sistema capitalista. Así como la opresión de la mujer y la sociedad de clases son ambas consecuencias de una revolución económica que tuvo lugar hace miles de años, hoy también sería necesaria una revolución económica para eliminar toda desigualdad y opresión: una revolución que reemplazó a la actual sociedad de clases, el capitalismo. , con un sistema socialista basado en la propiedad pública de las principales empresas controladas por los capitalistas, y una economía planificada democráticamente.

Por supuesto, una sociedad socialista no eliminaría la opresión de la mujer de la noche a la mañana. Estaríamos entrando en una nueva sociedad habiendo absorbido e interiorizado todas las ideas, valores y prejuicios atrasados de la antigua. Por lo tanto, aún sería necesario realizar campañas de educación y sensibilización para cambiar las actitudes, incluso bajo el socialismo. Pero una sociedad socialista sentaría las bases para poner fin a la opresión de las mujeres poniendo fin a la desigualdad de género en el lugar de trabajo y brindando servicios públicos de calidad que podrían aliviar la doble carga que enfrentan las mujeres en la familia. Y al deshacerse de la explotación, la jerarquía y el afán de lucro en general, nuevas actitudes de igualdad, solidaridad y cooperación se reflejarían en toda la sociedad, incluso en las relaciones personales, tal como ocurría en las sociedades anteriores a las clases.

Lerner dice que todas las mujeres pueden emanciparse. Históricamente, las mujeres se han organizado juntas y continúan haciéndolo hoy para luchar contra su opresión compartida, ya sea contra la violencia de género, el acoso sexual para defender y extender el derecho al aborto o para oponerse a cualquier otro aspecto de la desigualdad, discriminación y opresión que enfrentan. Pero como poner fin a la opresión de género requiere derrocar el sistema capitalista, la fuerza en la sociedad con el interés económico y el poder colectivo potencial para hacerlo es la clase trabajadora de todos los géneros. Entonces, la emancipación real solo se puede lograr a través de una lucha unida contra el capitalismo y por una sociedad en la que todos tengamos opciones y control reales sobre todos los aspectos de la vida, y todas las formas de desigualdad y opresión sean finalmente relegadas a la historia.

