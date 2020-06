Las negativas cifras de contagios que enfrentan los funcionarios de la Salud

Así como avanzan las cifras a nivel nacional, el panorama en los distintos gremios de funcionarias y funcionarios de la salud igualmente empeora. Una de las pocas certezas que se tenía desde el comienzo de la pandemia era que mucha parte del personal médico va a enfermarse y que era fundamental protegerlos para evitar el contagio entre funcionarios de la red.

Pues bien, desde la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), anunciaron que hasta la fecha hay un total de 1025 contagios por Covid-19 entre funcionarios y funcionaria de la atención primaria, de los cuales 226 se encuentran recuperados. También se señalan 286 personas que se encuentran en observación por sospecha y 975 en cuarentena preventiva, además de 29 hospitalizados de los cuales 5 se encuentran en graves condiciones. Todo esto da cuenta de una red de atención primaria sumamente recargada y afectada por la pandemia, aunque especialmente por la negligencia de las autoridades respecto a medidas de prevención y contención.

Además, desde Confusam lamentaron anunciar 4 decesos hasta la fecha, cada uno de los cuales han sido informados a través de su página web de manera individual, recordando la responsabilidad de las autoridades frente a esta particular crisis. El último fallecimiento ocurrió el 29 de mayo y fue María Acosta (53 años), una querida trabajadora del SOME del Cesfam Eduardo Frei, quien por sus enfermedades crónicas de base debió haber estado en teletrabajo desde el comienzo de esta crisis. Ella en sus tareas cotidianas no atendía a pacientes con coronavirus y por lo mismo da cuenta del riesgo potencial al que se enfrentan todos los funcionarios y funcionarias de la Atención Primaria.

Desde la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), informaron de la situación por parte de funcionarios y funcionarias en la red de hospitales públicos hasta el viernes 5 de junio. En esta información, anunciada a través de sus redes, indicaron 2262 funcionarios/as contagiados, 326 profesionales y 10 funcionarios hospitalizados. Además, 2194 funcionarios/as se encuentran en cuarentena. Su principal llamado es hacia las autoridades para que estén a la altura y a la ciudadanía para ser responsable, ya que es indispensable seguir perdiendo personal de salud indispensable para este momento.

Desde el Colegio Médico (Colmed) lamentaron anunciar ayer el fallecimiento del Dr. Pablo Frindt Franco, siendo el quinto médico en morir a raíz del coronavirus. Dr. Frindt fue uno de los primeros cirujanos formados en Temuco, donde se desempeñó hasta su jubilación. A él se suman los casos de los doctores Juan Carlos Carvajal, especialista broncopulmonar, Patricio Morales, médico traumatólogo, fallecidos hace dos días; y René Sánchez Bascuñán y Guillermo Solar Oyanedel, quienes fueron reportados como los primeros médicos fallecidos por coronavirus en el país.

En el último informe emitido desde el Departamento de Políticas de Salud y Estudios del Colegio Médico de Chile, correspondiente a la semana 13 de la pandemia, indicaron que se requiere incorporar a los reportes del MINSAL datos que permitan auditar y mejorar las funciones de estudio, aislamiento y seguimiento de casos y contactos. Para esto una de las medidas urgentes es aumentar las personas destinadas a estas tareas, considerando a la APS como una pieza fundamental en ella.

De este modo, desde los distintos gremios de la salud se vive la misma problemática y la situación se agudiza frente a una enfermedad que avanza impredecible por nuestro país. Resulta fundamental tomar una respuesta concisa, el Colmed propuso una línea a dos frentes: fortalecer la respuesta sanitaria y disminuir casos nuevos. La única forma de hacer eso posible es una respuesta activa del gobierno y cooperación responsable de la ciudadanía.

