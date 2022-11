Comentarios del abogado Mauricio Daza, sobre la trayectoria del fiscal José Morales, quien ha sido designado por el presidente Gabriel Boric para encabezar el Ministerio Público como Fiscal Nacional. Este nombramiento ahora debe ser ratificado por el Senado.

Conocido como «el sepulturero», José Morales ha sido central en el «entierro» de causas de derechos humanos y de corrupción política y empresarial.

Algunos de sus «méritos»:

Caso Colusión de Farmacias: Salcobrand, Cruz Verde, Ahumada se coludieron para subir el precio de los remedios. El fiscal del caso fue José Morales, quien ofreció como salida alternativa a los gerentes imputados, la realización de «Clases de Ética».

Fue el fiscal del caso LAN. En el 2011, el juez argentino Oyarbide, descubrió que LAN había pagado una coima de US$ 1.15 millones al ex ministro de Transporte argentino. Quien controlaba LAN era Piñera. José Morales archivó el caso sin investigar. Esto provocó un reproche de la OCDE a Chile, por no cumplir con la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos. En Estados Unidos, por estos mismos hechos, se condenó a LAN con una multa de más de 20 millones de dólares.

También el Fiscal Morales participó del «entierro» del #CasoCascadas, que involucraba entre otros a Sebastián Piñera. Fue removido por el Fiscal Nacional, luego que demandantes acusaran a Morales, de no realizar diligencia alguna para investigar los hechos.

En el 2018, un año antes del estallido, el Fiscal José Morales se negó a formalizar al carabinero Claudio Crespo por lesiones oculares ocasionadas por un disparo de escopeta a una menor de iniciales E.G. Un año más tarde, Claudio Crespo «el carnicero», cegará a Gustavo Gatica.

En la causa del #CasoKayser, con 5 personas muertas en oscuras circunstancias y cuyos cuerpos fueron encontrados en la incendiada fábrica «Kayser» en Renca, Santiago, el Fiscal Morales fue abiertamente negligente, denunciándose el desorden en la investigación.

