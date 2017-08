La Rebelión de las Bases del Frente Amplio y el Polo de Izquierda

Jorge Gálvez

Militante Movimiento Autonomista

El veto Alberto Mayol por parte de algunas organizaciones políticas del FA encabezadas por Revolución Democrática, quienes lideran el ala liberal del conglomerado, se tuvo que rectificar en menos de 48 horas de ser aplicado, fundamentalmente por la rebelión de las bases del Frente Amplio, que se resistieron transversalmente ante el burdo montaje.

En estos hechos hay varias cosas inéditas en la política nacional, entre ellas el trato vejatorio a un ex candidato presidencial como Alberto Mayol, quien obtuvo el 33% en las votaciones de las primarias de julio del 2017, aportando 106 mil votos al FA. Los votantes por Mayol ante el veto al ex presidenciable no votarían de ninguna manera en noviembre por Beatriz Sánchez, debilitando su opción, ya que son votos duros, ganados para un programa claramente transformador de izquierda y que notoriamente Beatriz no representa.Sin embargo, a pesar de esta realidad, la maquinaria hegemónica de RD no trepido en liquidar a Mayol y su capital electoral, sin importarle el riesgo de debilitar la candidatura de Beatriz, para impedir de esta manera, algo superior para ellos, la consolidación de un Polo de Izquierda, que le disputara las formas y contenidos al itinerario del Frente Amplio, ese es el fondo del conflicto.

Es fácil concluir que estamos frente a una confrontación política, no de cupos en el distrito 10, ni de “egos y personalismos”, como han querido caricaturizar estos hechos, estamos hablando del futuro del Frente Amplio y su política, de su perspectiva táctica y estratégica, de su relación con la Nueva Mayoría y su papel en la segunda vuelta presidencial.

Sin embargo, si bien se logra impedir el veto, la alternativa propuesta a Mayol, es de una grosería enorme, la lista parlamentaria del distrito 10 lleva dos subpactos, uno de RD con 3 candidatos, y otro del Partido Verde-Izquierda Autónoma que lleva 4 candidatos, Mayol lo más probable tendrá que competir solo en absoluta desigualdad de condiciones en el cupo del Partido Igualdad.

No obstante, el último espectáculo del Fa ha dejado un escenario distinto al que pensaron sus “arquitectos”, una imagen fortalecida de Alberto Mayol y que hay que ver si esa acumulación es suficiente para enfrentar las condiciones de desigualdad y superar a los subpactos con privilegios. También ha dejado un deterioro de RD y dos de sus figuras Jackson y Natalia Castillo, esta última puso en escena la acusación de “violencia de género” acción errática en su forma (Diario la Segunda) y evidenciándose inmediatamente que los audios develados por ella, carecían absolutamente de un contenido machista, recibiendo Natalia y RD el repudio de la mayoría de las organizaciones feministas del país. Caso aparte es nuevamente la falta de lucidez política de la Candidata Presidencial al tomar partido, sin escuchar ni siquiera los contenidos de los audios, ya que si los escucho seria aún más grave su conducta ante este conflicto.

El aspecto profundamente positivo y casi inesperado de todos estos acontecimientos, fue la rápida y activa reacción de las bases de los diferentes partidosy movimientos, como de los independientes que componen el Frente Amplio, con una sabiduría que contrasto con la torpeza de sus direcciones, no solo sacó la voz, sino actuó en función de impedir el suicidio político que se aprontaban hacer sus cúpulas.

La rebelión de las bases marca un hecho de gran transcendencia, fueron capaces de decirle a sus direcciones y a la candidata presidencial Beatriz Sánchez, que en esta ocasión se habían equivocado y que había que rectificar. No recuerdo un acto similar en los últimos años en algún conglomerado en el país. Hay un sentido y olfato de clase en todas ellas, es necesario articular esas expresiones y conductas éticas y políticas, que permitan en un polo transformador equilibrar el excesivo protagonismo del ala liberal del Frente Amplio. Esto implicara la democratización de los espacios de decisión en el FA, centrar los esfuerzos en potenciar el rol de los Frente amplios de bases, que la estructura democrática se construya de abajo hacia arriba, la mesa política de los presidentes de partido ha hecho crisis en la actual contingencia, es necesario que en un acto democrático el FA se dé sus propias representaciones a nivel regional y nacional, como se viene haciendo en las comunas y territorios de bases alo largo de Chile

Por una Convención de la Izquierda del Frente Amplio

La viabilidad del Frente Amplio pasa por entender que hay dos visiones políticas en su interior, una izquierda transformadora, antineoliberal y que apunta en el largo plazo a la superación del capitalismo, y por otro lado, un ala liberal que tiene un sentido antineoliberal y que busca mejorar las condiciones humanas dentro del capital, sin considerar la superación de este. La existencia de ambas opciones se traduce en el fortalecimiento del FA, no hay camino para la negación de una u otra en el contexto de un proyecto antineoliberal.

En esa realidad es indispensable organizar y profundizar el pensamiento de la izquierda, sus propuestas en el marco del actual periodo, su estructuración en el FA. Y democráticamente, en el debate de la ideas aspirar conducir en la actual etapa un proceso de cambios profundos en el país, con sintonía con los procesos emancipadores de otros pueblos latinoamericanos.

La segunda confrontación de estas dos sensibilidades en el FA será en la segunda vuelta presidencial, donde el sector liberal se verá tentado en llamar a votar por la Nueva Mayoría, esa contingencia pondrá a prueba la viabilidad del Frente Amplio, solo se podrá enfrentar en la medida que exista una fuerza de izquierda fuerte que no hipoteque el futuro del Frente Amplio.

