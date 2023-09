LA POLITICA DE HOY Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN ESPECIAL LAS TRAMPAS DE LOS CANALES DE TV

Jorge Lavandero

Arrecia la propaganda dañina para el país, de las grandes mineras del cobre y del litio, difunden falsedades como si fueran verdaderos beneficios para los chilenos. Señalan en su propaganda bien pagada, en los canales de televisión, que esas mineras extranjeras, con el regalo de algunos, centavos para unos muy reducidos de habitantes de nuestro país, la economía se transformará en sustentable para todos los chilenos. Por cierto, ocultan la realidad de lo que está ocurriendo, con recursos no renovables, en que, no solo no pagan los debidos impuestos, ni un royalty verdadero, sino que se llevan nuestros recursos mineros, sin darle ningún valor agregado en Chile. Ni siquiera fundiéndolo y refinándolo en el país, sosteniendo, que es mucho más económico, hacerlo a miles de kilómetros de nuestras costas y según ellos, con descaro, para llevarse, además, los 2/3 de cada embarque, las rocas y tierras sin valor para depositar esta basura en sus propias costas.

La verdad es otra, se llevan en los concentrados de cobre, metales y tierras raras que valen varias veces más que el cobre contenido en esos concentrados, como lo han investigado serios profesionales, a quienes no se les ha querido escuchar. Siendo esta la verdadera razón por la que no se quiere fundir y refinar en Chile. Otras veces aducen, que no existe la tecnología en Chile para fundirlo y refinarlo en Chile, creyendo que no hay memoria colectiva. Otra propaganda, que no debiera convencer, ni a un escolar ignorante de estos temas, porque ya en 1990 Codelco refinaba todo el cobre en Chile. Sabemos a ciencia cierta que en los concentrados se llevan toneladas de oro, plata, molibdeno, hierro, selenio, telurio, níquel, antimonio, yodo, Azufre y tierras raras, de acuerdo a lo señalado por las empresas y laboratorios Contratados en los puertos de destino. Otro tanto, hacen con el litio, en esas sales, con los subproductos que se llevan de contrabando, que también tienen un valor apreciable.

Los medios de comunicación pensarán, que todos los chilenos somos tarados, para pensar que, de los 12 millones de toneladas, que embarcan anualmente, en 1200 naves de carga, solo 4 millones es cobre y el resto, 8 millones de toneladas, solo se llevan piedras y basuras para depositarla en sus costas. Tú crees tamaña mentira. – No, todos sabemos, que, si se refinara y fundiera en Chile, de los 1 mil 200 barcos, se podrían ahorrar 800 barcos en fletes, seguros, desinfección de puertos de desembarques y junto al costo concebido por fundición y refinación en esas empresas coligadas en el extranjero.

Nos dijeron, que había que llevar a Codelco, los mejores profesionales y técnicos extranjeros, contratados en las grandes mineras, para mejorar, aún más, la producción de Codelco y esos profesionales hicieron, lo que saben muy bien hacer en sus mineras extranjeras de origen, declarar perdidas artificialmente, para no pagar los debidos impuestos. Endeudaron a Codelco artificialmente, no dejaron ni un centavo, para reinvertir en Codelco para ir avanzando en la tecnología, a media que va bajando su ley de fino. Los nativos de este país sabemos, que hasta en el futbol, si a Colocolo o a la selección le va mal, se cambia a los técnicos y entrenadores, pero acá, se insiste en Codelco, para no cambiar a los gerentes y especialistas venidos de las multinacionales en nuestro país, ¿por qué? Porque a ellos le interesa que Codelco se arruine, para convencernos a todos, que más le vale al país privatizar Codelco, ¿Para qué?, para quedarse con las valiosas reservas de cobre de Codelco, para eso le pagan una millonaria suma en avisajes y auspicios a los canales de TV.

Esto es lo que no se dice y al revés, se dice en los canales de Televisión, en Reporte minero y otros canales, con una propaganda machacona. ¡Pero chileno! Tú sabes para qué se le hace propaganda, a un producto en los medios de comunicación, para vender más ese producto, pero las grandes mineras, no solo, no pagan los debidos impuestos que se pagan en el resto del mundo sin que, no venden, ni un kilo de cobre o de litio en el país. ¿Entonces porque será? Los periodistas y voceros de Reporte Minero y otros programas de CNN, esto lo saben, pero mis colegas periodistas, ni se ponen rosados, por difundir tamaños engaños antipatrióticos.

¿Uds. saben para qué se creó Cochilco? Se generó para establecer una política y para fiscalizar la producción de cobre. ¿Yo, y todos los chilenos, nos preguntamos cuál es la política para el cobre que ellos han planteado, alguien la conoce, cuando desde el Senado se aprobó y exigió por unanimidad esa política para el cobre? ¿Cuáles son las fiscalizaciones de Cochilco, para parar este colosal escándalo con nuestros recursos mineros? ¿Alguien la conoce? O es una tapadera, para que las grandes mineras extranjeras, sigan llevándose de contrabando nuestras enormes riquezas mineras. Dos gobiernos reafirmaron que “el cobre era la viga maestra del desarrollo y el sueldo de Chile”, e hicieron una política coherente con esas afirmaciones, Ni la dictadura se atrevió a privatizar nuestro cobre. Desde 1990, hasta hoy día, se ha privatizado el 70% de nuestros recursos, cobre. ¿Y cómo estamos hoy? Desde 1990 se nos prometió que, si esos gobernantes llegaran a poder, Chile iría mejor, ¿tú lo crees? No, hay una constancia en la desilusión del pueblo, sobre su clase política, porque ninguno, después de Frei Montalva y Salvador Allende, hicieron lo que dijeron cuando asumieron el poder

Me gusta esto: Me gusta Cargando...